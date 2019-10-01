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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İstanbul Arkeoloji Müzelerinde tarihin kapıları yeniden ziyaretçilere açıldı
Seyahat
Anadolu Ajansı
01.10.2019 - 14:16, Son Güncelleme:

İstanbul Arkeoloji Müzelerinde tarihin kapıları yeniden ziyaretçilere açıldı

Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin ilk müzesi olan İstanbul Arkeoloji Müzelerinde tarihin kapıları 27 Eylül'de yeniden ziyaretçilere açıldı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'daki Neo-Klasik mimarinin en güzel ve görkemli örneklerinden biri olan Arkeoloji Müzelerinde "Sidon Kral Nekropolü" ile "Antik Çağ Heykeltıraşlığı" salonları yenilendi ve ziyaretçileriyle buluşmaya başladı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın 27 Eylül'de açılışını yaptığı müzede, ilk iki günde yoğun bir ziyaretçi trafiği yaşandı. "İskender Lahdi" ve "Ağlayan Kadınlar Lahdi" gibi önemli eserlere ev sahipliği yapan müzedeki yenilenen bölümler yaklaşık 8 yıllık kapsamlı bir güçlendirme, restorasyon ve teşhir-tanzim çalışmasının ardından ziyaretçilere sunuldu.

İstanbul Arkeoloji Müzelerinde tarihin kapıları yeniden ziyaretçilere açıldı

Eşsiz sanat eserleri ile unutulmaz bir müze deneyimi

Sultan II. Abdülhamit döneminde Osman Hamdi Bey’in Fransız mimar Aleksandre Vallaury'e yaptırdığı neo-klasik binada teşhir çalışmaları tamamlanan Salon 8 ile Salon 15 arasındaki bölümde yedi sergi salonu ve müze mağazası bulunuyor. Binanın ana girişi olan ve aynı zamanda kolosal "Tanrı Bes" heykelinin ziyaretçileri karşıladığı "Antik Çağ Heykeltıraşlığı" bölümünde Arkaik Dönem, Anadolu-Pers Dönemi ve Klasik Döneme ait heykeltıraşlık eserleri sergileniyor. Ziyaretçiler salonlarda ziyaretleri sırasında, dönemin sosyal, siyasal, kültürel ve heykeltıraşlık gelişimi ile ilgili kısa bilgilere ve görsellere de ulaşabiliyor. Ayrıca, her sergi salonunda belirlenmiş temalara uygun bilimsel arkeolojik verilerle hazırlanan grafik tasarımlar da ziyaretçilerin arkeoloji ve müze deneyimini artırıyor.

İstanbul Arkeoloji Müzelerinde tarihin kapıları yeniden ziyaretçilere açıldı

Osman Hamdi Bey Salonu

Dünyanın en önemli arkeolojik keşiflerinden Sidon Kral Nekropolü'ndeki kazılarda ortaya çıkarılan İskender, Ağlayan Kadınlar, Tabnit, Satrap ve Likya Lahidi gibi eşsiz sanat eserleri ile de ziyaretçiler unutulmaz bir müze deneyimi yaşıyor. Sayda (Sidon) Kralı Tabnit'e ait mumya da 1887'de keşfedildiği günden bugüne ilk kez ait olduğu lahdin içine konularak sergilenmeye başladı. İstanbul Arkeoloji Müzelerinde, müzelerin kurucusu Osman Hamdi Bey’in yaşamı, müzeciliği, ressamlığı ve arkeolojik kazıları ile ilgili özel eşya, belge, büst, arkeolojik eserler ve kitapların sergilendiği Osman Hamdi Bey Salonu da bulunuyor. Biri Arkeoloji Müzesi olmak üzere üç ana birimden oluşan müze kompleksinin, diğer iki yapısının da 2020'de açılması öngörülüyor.

 

 

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