İspanya'nın renkli festivali Verdiales
İspanya'nın Malaga kenti her yıl oldukça renkli bir müzik etkinliğine ev sahipliği yapıyor.
Bu yıl 57.'si düzenlenen Verdiales Flamenko Dans ve Müzik Yarışması'nın katılımcıları sadece müzikteki yetenekleri ile değil, birbirinden ilgi çekici kostüm ve aksesuarlarıyla da kenti renklendiriyor.
Kırsal kökenli olan bu etkinlik, bölgenin en önemli müzik ve kültür festivali.
Festival boyunca, 'Pandalar' olarak adlandırılan katılımcı müzisyenler, popüler Endülüs folklorunun tipik müzik enstrümanları ile 'Verdiales' adı verilen flamenko müziği tarzında şarkı söyleyip dans ederek sahne alıyor.
Çiçeklerle süslü şapkaları, siyah yelek, pantolon ve beyaz gömlekten oluşan giysileriyle kent içinde kortej de oluşturan müzisyenler, bu türün en çarpıcı örneklerinin melodileriyle Malago sokaklarını çınlatıyor.
Fotoğraflar: DepoPhotos
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