İspanya'nın görkemli yapılarıyla büyüleyen kenti: Toledo

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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HürriyetSeyahatİspanya'nın görkemli yapılarıyla büyüleyen kenti: Toledo
Seyahat İspanya'nın görkemli yapılarıyla büyüleyen kenti: Toledo
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Seyahat
Hürriyet Haber
02.01.2018 - 14:46, Son Güncelleme:

İspanya'nın görkemli yapılarıyla büyüleyen kenti: Toledo

UNESCO Dünya Mirası Listesinde bulunan Toledo, dar sokakları, tarihi ve farklı mimarisiyle hayranlık uyandırıyor. Toledo şehri turistlerden büyük ilgi görüyor. İşte size görkemli yapılarıyla büyüleyen şehir Toledo...
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İspanya'nın Madrid şehrine 70 km uzaklıkta bulunan Toledo, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. MÖ 193'te Romalı general Marcus Fulvius Nobilior tarafından fethedilen şehir, o tarihlerde Romalılaşmış ve ismi değişmiş. Toledo, zamanla önemli bir Roma kolonisi ve Carpentia'nın merkezi haline geldi.

İspanyanın görkemli yapılarıyla büyüleyen kenti: Toledo

1085 yılında VI Alfonso, şehri Arapların elinden alarak İspanya'nın başkenti yapmıştı. Toledo; tarih boyunca Müslümanlara, Yahudilere ve Hristiyanlara ev sahipliği yaptığı için zaman zaman Kudüs ile karşılaştırılabiliyor.

İspanyanın en güzel sahil kasabaları
İspanya'nın en güzel sahil kasabaları

Şehrin merkezinde gotik bir katedral bulunuyor. İspanya'nın 3'üncü en büyük katedrali olan Toledo Katedrali'nin yapısında birçok şapel bulunuyor. Velasquez, Rubens ve El Greko gibi ressamların tabloları da bu katedralin duvarlarını süslüyor. Şehrin dar sokaklarının arasında gezerken çok sayıda tarihi dükkana, katedrale ve müzeye rastlamak mümkün.

İspanyanın görkemli yapılarıyla büyüleyen kenti: Toledo

Dar sokaklı şehirde extreme sporları da yapılıyor. Dünyanın her yerinden gelen yerli ve yabancı turist, extreme sporları yapmak için buraya akın ediyor.

İspanyanın İncisi San Sebastian
İspanya'nın İncisi San Sebastian

MÖ 1. yüzyıldan beri çeliği ile ünlü olan şehir, kendi kılıçlarını üreten atölyelere de ev sahipliği yapıyor. Toledo'da sadece kılıç değil, aynı zamanda bıçak da üretiliyor. Hatta HBO'nun ünlü dizisi 'Game of Thrones'ta kullanılan kılıçların buradan alındığı belirtiliyor.

İspanyanın görkemli yapılarıyla büyüleyen kenti: Toledo

Fotoğraflar: Static.timesofisrael, serbestgezgin.files.wordpress

19 yıl önce keşfedilmiş doğal cennet! Üstelik Türkiye'de...

 

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