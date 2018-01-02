İspanya'nın görkemli yapılarıyla büyüleyen kenti: Toledo
İspanya'nın Madrid şehrine 70 km uzaklıkta bulunan Toledo, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. MÖ 193'te Romalı general Marcus Fulvius Nobilior tarafından fethedilen şehir, o tarihlerde Romalılaşmış ve ismi değişmiş. Toledo, zamanla önemli bir Roma kolonisi ve Carpentia'nın merkezi haline geldi.
1085 yılında VI Alfonso, şehri Arapların elinden alarak İspanya'nın başkenti yapmıştı. Toledo; tarih boyunca Müslümanlara, Yahudilere ve Hristiyanlara ev sahipliği yaptığı için zaman zaman Kudüs ile karşılaştırılabiliyor.
Şehrin merkezinde gotik bir katedral bulunuyor. İspanya'nın 3'üncü en büyük katedrali olan Toledo Katedrali'nin yapısında birçok şapel bulunuyor. Velasquez, Rubens ve El Greko gibi ressamların tabloları da bu katedralin duvarlarını süslüyor. Şehrin dar sokaklarının arasında gezerken çok sayıda tarihi dükkana, katedrale ve müzeye rastlamak mümkün.
Dar sokaklı şehirde extreme sporları da yapılıyor. Dünyanın her yerinden gelen yerli ve yabancı turist, extreme sporları yapmak için buraya akın ediyor.
MÖ 1. yüzyıldan beri çeliği ile ünlü olan şehir, kendi kılıçlarını üreten atölyelere de ev sahipliği yapıyor. Toledo'da sadece kılıç değil, aynı zamanda bıçak da üretiliyor. Hatta HBO'nun ünlü dizisi 'Game of Thrones'ta kullanılan kılıçların buradan alındığı belirtiliyor.
Fotoğraflar: Static.timesofisrael, serbestgezgin.files.wordpress
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