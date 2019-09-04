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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İspanya'da yüzyıllardır yaşatılan sıra dışı 'İnsan Kulesi Festivali'
Seyahat
Anadolu Ajansı
04.09.2019 - 16:14, Son Güncelleme:

İspanya'da yüzyıllardır yaşatılan sıra dışı 'İnsan Kulesi Festivali'

İspanya'nın Barselona kentinin Vilafranca del Penedes bölgesinde geleneksel İnsan Kuleleri Festivali (Els Castellers) düzenlendi. Her yaştan kadın, erkek ve çocuğun katılım gösterdiği festival süresince insan kulelerinin yanında geleneksel danslar ile çeşitli gösteriler yapıldı.

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18. yüzyıldan bu yana İspanya'da düzenlenen İnsan Kulesi Festivali'nde katılımcılar, yerden metrelerce yükseğe insanlardan oluşan bir kule inşa etmeye çalışılıyor.

İspanyada yüzyıllardır yaşatılan sıra dışı İnsan Kulesi Festivali

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün, İnsanlığın Sözlü ve Somut Olmayan Kültürel Mirasının Başyapıtları arasında yer alan İnsan Kulesi Festivali, 18'inci yüzyıldan bu yana İspanya'nın Barselona şehrinde yaşatılıyor.

İspanyada yüzyıllardır yaşatılan sıra dışı İnsan Kulesi Festivali

Sıra dışı festivalde, yerden metrelerce yükseğe uzanan bir kule inşa etmeye çalışılıyor. Bu kulenin diğerlerinden farkı ise, insandan yapılması.

İspanyada yüzyıllardır yaşatılan sıra dışı İnsan Kulesi Festivali

İnsan Kulesi Festivali'nde yüzlerce kişi birbirlerinin üzerine çıkarak, kule yapmaya çalışıyor.

İspanyada yüzyıllardır yaşatılan sıra dışı İnsan Kulesi Festivali

Amaç, düşmeden bir insan kulesi oluşturmak ve yine düşmeden kuleden inmek.

İspanyada yüzyıllardır yaşatılan sıra dışı İnsan Kulesi Festivali

İzlemesi eğlenceli olsa da insan kulesi yapmak kolay değil. Öyle ki, kulenin tamamlanmasına 1 adım kala, her şey bir anda yerle bir olabiliyor.

Kulesi yıkılan takımlar tüm tehlikelere rağmen başarılı olana kadar devam ediyor.

İspanyada yüzyıllardır yaşatılan sıra dışı İnsan Kulesi Festivali

İspanyada yüzyıllardır yaşatılan sıra dışı İnsan Kulesi Festivali

İspanyada yüzyıllardır yaşatılan sıra dışı İnsan Kulesi Festivali

İspanyada yüzyıllardır yaşatılan sıra dışı İnsan Kulesi Festivali

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