İspanya'da yüzyıllardır yaşatılan sıra dışı 'İnsan Kulesi Festivali'
İspanya'nın Barselona kentinin Vilafranca del Penedes bölgesinde geleneksel İnsan Kuleleri Festivali (Els Castellers) düzenlendi. Her yaştan kadın, erkek ve çocuğun katılım gösterdiği festival süresince insan kulelerinin yanında geleneksel danslar ile çeşitli gösteriler yapıldı.
18. yüzyıldan bu yana İspanya'da düzenlenen İnsan Kulesi Festivali'nde katılımcılar, yerden metrelerce yükseğe insanlardan oluşan bir kule inşa etmeye çalışılıyor.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün, İnsanlığın Sözlü ve Somut Olmayan Kültürel Mirasının Başyapıtları arasında yer alan İnsan Kulesi Festivali, 18'inci yüzyıldan bu yana İspanya'nın Barselona şehrinde yaşatılıyor.
Sıra dışı festivalde, yerden metrelerce yükseğe uzanan bir kule inşa etmeye çalışılıyor. Bu kulenin diğerlerinden farkı ise, insandan yapılması.
İnsan Kulesi Festivali'nde yüzlerce kişi birbirlerinin üzerine çıkarak, kule yapmaya çalışıyor.
Amaç, düşmeden bir insan kulesi oluşturmak ve yine düşmeden kuleden inmek.
İzlemesi eğlenceli olsa da insan kulesi yapmak kolay değil. Öyle ki, kulenin tamamlanmasına 1 adım kala, her şey bir anda yerle bir olabiliyor.
Kulesi yıkılan takımlar tüm tehlikelere rağmen başarılı olana kadar devam ediyor.
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