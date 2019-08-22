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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İspanya’da sadece kadınlara özel otel açıldı
Seyahat
Derleyen: Özlem Köseoğlu
22.08.2019 - 10:01, Son Güncelleme:

İspanya’da sadece kadınlara özel otel açıldı

Sadece kadınlar için özel oteller bir süredir meraklıları tarafından bilinmekteydi. İspanya'da bu konsept doğrultusunda ilk otel açıldı. Mallorca’da Porto Cristo kasabasında açılan dört yıldızlı Som Dona Hotel, sunduğu olanaklarla işi daha da ileri götürüyor.

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Projeyi geçen sene duyuran Som Dona Hotel’in Genel Müdürü Joan Enric Capella, “Kadın kitleye odaklanan ve gittikçe artan bir trend” olarak piyasada bir boşluk gördüklerini anlatıyor. Capella, sadece yetişkin, eşcinsel ve hatta vegan kişileri kabul eden otellerin hali hazırda piyasada oldukça uzmanlaştığını fakat sadece kadınlara hizmet veren hiçbir yerin olmadığını belirtiyor. Otel zinciri kapsamında müşterilere yapılan anketlerde ‘sadece kadın’ oteli fikrinin beğenildiği keşfedilmiş ve bu doğrultuda yola çıkılmış.

İspanya’da sadece kadınlara özel otel açıldı


Haziran ayında kapılarını misafirlerine açan Som Dona, ilerleyen aylarda; yaşam merkezi, fitness, sağlık ve detoks gibi paketler de sunacak. Tüm bunların yanı sıra yalnız gezen kadınların sosyalleşmesi ve Mallorca’nın kültürel olanaklarını keşfetmelerine yardımcı olacak paketler de ilave olarak müşterilerin isteği doğrultusunda hazırlanacak. Otelde, bir dizi bütünsel tedavi sunan spa, restoran ve sağlıklı yaşam merkezi hali hazırda bulunuyor.

İspanya’da sadece kadınlara özel otel açıldı


Otelin Genel Müdürü Capella, otelin çoğu çalışanının kadın olacağını da sözlerine ekliyor ve şöyle devam ediyor: “İspanya’nın eşitlik kanunlarına uygun olarak, çoğu çalışanımızın kadın olmasını istiyoruz. Hedeflerimizden biri de geleneksel olarak erkeklere özgü işler yapan kadınların belli bir görünürlük kazanmasıdır.” 

İspanya’da sadece kadınlara özel otel açıldı


Kadınlara özel konfor, dinlenme, sağlıklı yaşam, sanat ve Akdeniz mutfağı sunan Som Dona Hotel’in fiyatları, gecelik 100 Euro gibi bir fiyattan başlıyor. Otelin konumu, muhteşem Drach Mağaraları’na, kumlu ve kayalık plajlara yaklaşık iki dakikalık bir mesafede bulunuyor. Plajların arasında ise Porto Cristo, Cala Petita ve Cala Murta gibi güzel plajlar da yer alıyor.

İspanya’da sadece kadınlara özel otel açıldı


Som otellerinin felsefesi ise genel olarak neden kadınlara özel bir otel açtıklarını açıkça anlatıyor: “Her şeye farklı bir bakış açısı ile bakılabileceğine inanıyoruz. Bu yüzden Katalanca’da ‘biz’ anlamına gelen ‘som’ kelimesini, ticari ismimiz olarak kökenlere ve başlangıçlara atıfta bulunan bir kelime olarak seçtik. Hem turizm hem de hizmet sektöründeki tüm faaliyetlerimizi besleyen bir felsefedir bu…”

 

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