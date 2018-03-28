İskandinavya’nın sarı başkenti: Stockholm

Arlanda Havalimanı- Şehir Merkezi Ulaşımı

Ve Stockholm’e hoş geldin. Türkiye’den uçakla seyahat edeceksen Stockholm merkez için 4 alternatifin var. Arlanda Expres, Flygbussarna, Swedavia ve taksi. Taksi 435 Kron. Arlanda Expres 540 Kron. Flygbussarna ve Swedavia ise 190 Kron. Civarında. Arlanda Express ile 20 dakika ulaşabiliyorsunuz. Ama benim tavsiyem Flygbussarna. 45 dakikada ulaşıyorsunuz. 15 dakika da bir otobüs kalkıyor. Stockholm’de öyle çok trafik sorunu olmadığı için otobüs korkutmasın. Gitmeden önce netten alırsanız da daha uygun fiyata bilet bulabilirsiniz.

Şehir İçi Ulaşım

Özellikle şehir merkezinde kalıyorsanız birçok seçenekten birisi ile neredeyse istediğiniz yere gidebilirsiniz. Aslında birçok müze ve gezilecek yer şehir merkezinde birbirlerinden yürüme mesafesi uzaklıkta.

Metro: Tunnelbana (T-Bana veya sadece T işareti ile de gösteriliyor) sisteminde tam 100 istasyon bulunmakta. Böylesine küçük bir şehir için oldukça fazla. Bu yüzden her yere metro veya yürüme alternatifi ile ilerleyebilirsiniz algısı oluşuyor. Sabah saat 5 ile gece 1 arasında çalışan metroda üç renk kodu var; yeşil, mavi ve kırmızı. Örnek verirsem 75 dakikalık bir seyahat için yaklaşık 39 SEK ödeme yapıyorsunuz.

Otobüs: Kırmızı ve mavi olmak üzere iki farklı otobüs var. Özellikle 47. hatta binerseniz şehir merkezindeki birçok önemli yere rahatlıkla ulaşabilirsiniz (Skansen, Vasa Museum, Gröna Lund Tivoli). Mavi hat 7-8 dakikada bir, kırmızı hat ise 10-15 dakikada bir hareket ediyor.

Feribot: Djurgarden ile Gamla Stan arasına 20 SEK ödeyerek feribot ile ulaşabilirsiniz.

Stockholm Card

2018 fiyatları şu şekilde

24 saatlik 595 SEK

48 saatlik 795 SEK

72 saatlik 995 SEK

Avantajları ise,

Toplu taşıma ücretsiz.

1 kere faydalanabileceğiniz bot turu.

Müzelere ek ücret ödemeden giriş imkânı.

100 civarı lokasyonda %50’ye varan indirim fırsatları.





Gezilecek Yerler

Gamla Stan: Stockholm’de en sevdiğim bölge işte. Tarihi sokaklarda kaybolmak gerçekten inanılmaz bir duygu. Burada yön duygunu kaybedeceksin, ama kaybetmekten de korkmayacaksın. Çünkü her kaybolduğun sokağın ucu seni fotoğraflık farklı bir sokağa çıkarıyor. Gamla Stan bölgenin en gezilesi yeri. Yarım günde bitirebileceğiniz kadar küçük ama bence tam gün dolaşıp keyif alınabilecek kadar da özel. Gamla Stan’da 1600’lü yıllardan kalma binalar ve Arnavut kaldırımlar mevcut. Fotoğraf çekmeyi seviyorsanız sabah erken kalkıp boş sokakları fotoğraflayın derim. Bugüne kadar Nobel ödülü alan tüm mucitlerin eserleri de burada sergileniyor. İskelesinden Gamla Stan-Djurgarden vapurunu da kullanabilirsin.

City Hall: Stockholm’ün simgelerinden ve etkileyici bir belediye binası olduğu kesin. 106 metre olan kuleye dar bir merdivenden çıkıyorsunuz. Manzaraya çıkış ve iniş 10’ar dakika sürüyor. Kulenin tepesinden manzara için ise 15 dakika vakit veriliyor. Fotoğraf çekmek için ideal noktalardan birisi. Ayrıca meşhur Nobel ödülleri de burada veriliyor.

Djurgarden: Birçok müzeyi içinde barındıran ada. Yemyeşil bir girişi var. Gezdikçe keyif alacağın kesin. Benim favorilerim Skansen ve Nordiska Müzeleri. Stockholm’e geldiysen uğraman gereken 2. nokta burası. Ayrıca İskandinavya’nın en büyük gemilerinden biri olarak kabul edilen Vasa’nın denize ilk inişi sonrası 20.dakikada battığı, yıllar sonra tekrar çıkarılıp müzeye çıkarıldığı geminin hikâyesi de son derece etkileyici. Stokcholm’ün en çok ziyaret edilen müzelerinden birisi.

Skansen

Djurgarden’de bulunan müzelerden birisi. Ve bence en çok vakit geçirileceklerden... Çok geniş bir alana kurulu müzede hayvanlardan eski İskandinav yaşamına ait evleri görebilirsin.

Vasa Müzesi

Bu müze İskandinavya’nın en çok ziyaret edilen müzelerinden birisi… 1628 yılından kalma kraliyet savaş gemisi Vasa bu müzede sergileniyor. Ayrıca küçüklü büyüklü gemi maketleri de bu müzede yer alıyor. Vaktiniz varsa değerlendirilebilir.

Fotografiska

Fotoğraf ile ilgilenenlerin mutlaka ziyaret etmesi gereken bir müze. Spordan siyasete sanata birçok kişinin portreleri ve fotoğrafları bulunuyor. İlginç bir deneyim olabilir. Giriş ücreti 120 Kron. Stockholm Card ile ek ücret vermeden girebilirsiniz.

Rosendals Garden

Stockholm’e yazın geldiysen Rosendals Garden’ı ziyaret etmeden dönmemelisin. Dünyanın ciğeri derler Stockholm için. Rosendals Garden’da Djurgarden için önemli bir nokta. Yeşili ve çiçeği seven gezginlere duyurulur.

Royal Palace

Toplam 600 odası olan bir saray burası. Stockholm’de aynı zamanda Avrupa’da en çok ziyaret edilen müzelerin başında geliyor. Kral ve kraliçelerin zamanında sarayda günlük yaşamına dair ipucu yakalayabileceğiniz bence ayrıcalıklı bir saray.

Kahve Mekânı Önerileri

Johan & Nyström: Hornstull Bölgesinde bulunan bu kahveciye dikkat! Bence gayet iyi yapıyorlar işlerini. Cama sırtını vererek minderler üzerinde oturabilirsin. Kendi fırınlarından çıkan çörek ve kek gibi ürünler de mevcut. Metro ile Mariatorget durağında inerek rahatlıkla ulaşabilirsin. Kahve hoşuna giderse paket olarak da satın alabilirsin.

Cykelcafe le Mond: Stockholm’ün en iyi 5 kahve dükkânı arasında diyorlar burası için. Bir uğramalı.

Drop Coffee: Buranın kahvelerinde enteresan bir lezzet var. Salata olsa sosu farklı herhalde diyeceğim ama o da değil. Gayet başarılı.

ll Coffee: Stockholm’da işe veya okula gidenlerin uğrak noktalarından birisi. Latte’si başarılı.

Cafe Pascal: Hafiften karnınız acıktıysa buraya bir uğrayın. Küçük atıştırmalıklarla kahveleri gayet başarılı…

Chokladkoppen: Stockholm’de favori mekânlarımdan birisi. İçinde çikolata olan tüm ürünleri gayet güzel… Hatta kış mevsiminde gittiyseniz sıcak çikolatası gerçekten efsane... Ayrıca tavuklu sandviçleri var çok çok başarılı tavsiye ederim. Seyahat sırasında çok vakit kaybetmemek lazım diyenler için Take Away var. Gamla Stan’da meydanda Nobel Müzesine önünde durduğunuzda solda hemen...

İsveç Hakkında İlginç Bilgiler

Baltık Denizine kıyıları olan bir ülkedir.

İskandinav'ın en büyük toprağı olan ülkesidir.

Ülke nüfusu 9 milyondur.

İsveç sınırlarının kuzey ile güney noktaları arası 1600 kilometredir.

%90'ı güney bölgede yerleşmiştir.

Son 200 yıldır savaşmamış bir ülke İsveç.

96000 göl ile dünyada en çok gölü olan ülkedir.

%60'ı ormanlarla kaplı bir ülkedir.

min. 40.000 civarı Türk yaşıyor İsveç’te. Bu nüfusun da büyük kısmı Konya Kulu’lu.

İsveç’te 2000 civarında Türk lokantası var.

İsveç’in resmi Twitter hesaplarından @sweden hesabını her hafta rastgele bir İsveçli yönetiyor.

Kuzey Kore'nin eski devlet başkanı Kim II-Sung, 1974'te İsveç'ten bin adet Volvo Sedan satın almış fakat bunların parasını hiçbir zaman ödememiş.

İsveç'te ''Kaninhoppning'' olarak adlandırılan tavşan zıplatma müsabakaları vardır.

1973 yılında İsveç'in başkenti Stockholm'debir banka soygunu (Jan-Erik Olsson) altı gün boyunca 4 banka görevlisini rehin tuttu. Bu hadise sonrası soyguncu rehinelerin birbirine yakınlaşması sanoucu ''Stockholm Sendromu'' terimi ortaya çıktı.

İsveç'te yaşayan 63 yaşındaki Fatma İpek Alcı, 'Yılın Kahramanı' ödülüne layık görüldü. 7 çocuk annesi Alcı, ödülü 'Yol Gösterici' dalında aldı.

+46 771 793 336 numarasını aradığınızda telefonu bu programa dahil olmuş gönüllü İsveç vatandaşlarından birisi açıyor ve dilediğiniz konu hakkında konuşmaya başlayabiliyorsunuz. Bu numarayı en çok arayanlar arasında Türkler de varmış.

Fotoğraflar: Seymen BOZASLAN