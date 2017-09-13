Irma kasırgasının öncesi ve sonrası görüntüleri

Atlantik’te kaydedilen en güçlü kasırgalardan biri olan ve saatte 210 km hıza ulaşan Irma kasırgası, hem dünyanın hem de ülkemizin en önemli gündem konusu... Her yıl binlerce turisti ağırlayan adalar şimdilerde kasırgadan sonra hayatlarını yeniden kendi rutinlerine göre düzenlemeye çalışıyor. Her gün fırtınanın yıktığı yerlerden feci görüntüler geliyor.



BARBUDA



Karayipler'in doğusunda bulunan Barbuda Adası, kafa dinlemek isteyenler için cennetten bir köşeydi. Özellikle kardeş adası Antigua yat yarışları ve birçok otel yüzünden turist cenneti konumundaydı. Yalnız kasırganın adayı neredeyse yaşanamaz hale getirdiği söyleniyor.

Şimdilerde yerleşim yerlerinde ve altyapıdaki hasar boyutunun yüzde 95'i bulduğu açıklandı. Barbuda Başbakanı Gaston Browne, kasırganın 100 milyon dolarlık bir maliyet ortaya çıkardığını söylüyor. Her yıl binlerce turistin akın ettiği plajlar çok kötü bir halde...









ST MARTİN ADASI



Karayip denizinin kuzey doğusunla ve Hollanda Antilleri'nin arasında, Puerto Rico'nun yaklaşık 250 mil doğusunda, tropik iklimde 75 bin kişinin yaşadığı bir yer burası...







Her yıl binlerce turisti ağırlayan ada, Irma kasırgasından dolayı büyük bir tahribata uğradı. Adada 5 kişi hayatını kaybetti. St Martin Adası neredeyse tamamen sular altında kaldı.







Fransa ve Hollanda arasında paylaşılan 75.000 nüfuslu St Martin'den gelen görüntülerse, büyük bir yıkıma işaret ediyor.









PORTO RİKO



Karayipler’deki Porto Riko sadece tarih ve doğa keyfi sunan bir ada değil; restoranları gurmeleri mutlu etmek üzerine kurulmuş. Eğlence mekanları açısından da bölgedeki en iddialı merkezlerdendi... Ne yazık ki, Irma kasırgası burayı da vurdu.







ABD toprağı olan Porto Riko'da 6.000 üzerinde kişi barınaklarda yaşamaya başlamış durumda. Adanın büyük kısmında elektrik kesintileri yaşanıyor.







VİRGİN ADALARI



Karayip Denizi'nde bulunan, bir bölümü Amerika’ya, bir bölümü de İngiltere’ye ait olan bu büyüleyici adalar topluluğu, dünyada cenneti deneyimlemek isteyen gezginler için harika bir yer olarak ön plana çıkıyordu Virgin Adaları... Şimdi ise Irma kasırgasıyla gündemde...







Altyapıda büyük hasar meydana geldiği biliniyor. Adada 4 kişi hayatını kaybetti.







ANGUİLLA



Kuzey Yarımküre’deki kıştan bunalanlara rüya gibi adalar, güneşli kumsallar sunan Karayipler’de küçük bir ada burası... St. Martin’in yaklaşık 13 kilometre güneyinde yer alıyor. Bozcaada’nın iki katı genişliğindeki Anguilla, Irma kasırgasından ciddi hasar gördü.







Adada da bir kişi hayatını kaybetti. Bir görgü tanığı BBC'ye verdiği demeçte "Adamız nükleer saldırıya uğramış gibi gözüküyor" açıklamasında bulundu.







FLORİDA

Florida, ABD'nin en güzel eyâletlerinden biri... St. John's, Apalachicola ve Suwannee nehirleriyle turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.







Irma Kasırga, Karayip adalarından Florida’ya doğru gelirken en az 22 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmuştu. Ulusal Afet Merkezi, kasırganın sürüklediği okyanus dalgalarının bazı yerlerde 4.6 metre yüksekliğe ulaştığını açıkladı.







Kasırganın etkisiyle 800 bine yakın ev ve işyerinin elektriği kesildi. ABC’ye konuşan Florida Valisi Rick Scott “Bizim için dua edin” de