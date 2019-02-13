İranlılar Palandöken'e akın etti
Erzurum'a gelen İranlılar gündüz kayak yapıp, gece eğlence yerlerinde vakit geçiriyor.
Kar kalitesi, uzun pistleri, yakıcı güneşi, doğası ve son model tesisleriyle kış turizmin gözde kayak merkezi Palandöken’e, İran’dan tatile gelenlerin sayısı her geçen yıl artıyor.
Gündüz kayak gece eğlence
Palandöken’e uçak, otobüs ya da özel araçları ile gruplar halinde gelen İranlılar’ın çoğunluğu, Türkçe bildikleri için yabancılık çekmiyor. Gündüz kayak yapan, geceleri de otellerin eğlence mekânlarında eğlenen İranlı turistler, tatilin keyfini doyasıya çıkarıyor.
İranlı kadınların şıklık yarışı
En uzunu 12 kilometre olmak üzere 20’nin üzerinde pisti bulunan ve aynı anda 12 bin kişinin kayak yapabildiği Palandöken’e gelen İranlı kadınlar ise şıklıkta birbirleriyle yarışıyor.
"Palandöken'i çok seviyoruz"
Her kış, tatilde Palandöken’e geldiklerini söyleyen İranlılar, "Palandöken’i çok seviyoruz. Pistler ve tesisler mükemmel. Palandöken’deki otellerin çoğu İranlılar’la dolu.” dedi.
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