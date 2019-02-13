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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İranlılar Palandöken'e akın etti
Seyahat
İHA
13.02.2019 - 10:51, Son Güncelleme:

İranlılar Palandöken'e akın etti

Erzurum'a gelen İranlılar gündüz kayak yapıp, gece eğlence yerlerinde vakit geçiriyor.

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Kar kalitesi, uzun pistleri, yakıcı güneşi, doğası ve son model tesisleriyle kış turizmin gözde kayak merkezi Palandöken’e, İran’dan tatile gelenlerin sayısı her geçen yıl artıyor.

İranlılar Palandökene akın etti

Gündüz kayak gece eğlence

Palandöken’e uçak, otobüs ya da özel araçları ile gruplar halinde gelen İranlılar’ın çoğunluğu, Türkçe bildikleri için yabancılık çekmiyor. Gündüz kayak yapan, geceleri de otellerin eğlence mekânlarında eğlenen İranlı turistler, tatilin keyfini doyasıya çıkarıyor. 

İranlılar Palandökene akın etti

İranlı kadınların şıklık yarışı

En uzunu 12 kilometre olmak üzere 20’nin üzerinde pisti bulunan ve aynı anda 12 bin kişinin kayak yapabildiği Palandöken’e gelen İranlı kadınlar ise şıklıkta birbirleriyle yarışıyor.

İranlılar Palandökene akın etti

"Palandöken'i çok seviyoruz"

Her kış, tatilde Palandöken’e geldiklerini söyleyen İranlılar, "Palandöken’i çok seviyoruz. Pistler ve tesisler mükemmel. Palandöken’deki otellerin çoğu İranlılar’la dolu.” dedi.

İranlılar Palandökene akın etti

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