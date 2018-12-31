İran’ın tarihi şehri Şiraz
İran'daki Fars eyaletinin merkezi Şiraz, aynı zamanda bir tarihi eserler, şairler, filozoflar, savaşçılar, krallar, orkideler ve portakallar, güller şehridir.
Şiraz bölgesinde ilk yerleşimler Akamenid dönemine kadar geriye gider. Moğol ve Timur dönemlerinde büyük gelişme gösteren Şiraz kenti, 13. ve 14. yüzyıllarda dönemin İslam şehirleri içinde en gelişmişiydi. Şiraz’da yetişen Hafız ve Sadi başta olmak üzere birçok sanatçı da Şiraz’ın bir sanat ve kültür merkezi olmasını sağladı.
Bu dönemde şiir ve edebiyat dışında mimari, hat sanatı ve resim dallarında eserler verildi. Şiraz’da yaşanan kültür ve sanat geleneği ortamında yetişen sanatçılar, yüzyıllar boyunca hem İran’da, hem de yabancı ülkelerde eserler verdiler.
Günümüzde de birçok önemli eserin varlığını koruduğu Şiraz'da saraylar, hamamlar ve yerel halkın günlük yaşantılarını gözlemleyebileceğiniz çarşılar turistlerin ilgisini çekiyor.
Kentin en ihtişamlı yapılarından biri olan ve 4 bin metre alana kurulu 14 metre yüksekliklere sahip dört burcu olan Kerin Han Kalesi, tüm ihtişamıyla konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Şiraz, bir buçuk milyonluk nüfusuyla İran’ın en büyük şehirlerinden biri ve Fars bölgesinin en önemli sanayi ve ticaret merkezleri arasında yer alıyor. Yaz aylarında oldukça sıcak ve kurak geçen Şiraz'ı gezmek için en uygun zaman Sonbahar ve İlkbahar ayları olarak öneriliyor.
Fotoğraflar: DepoPhotos
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