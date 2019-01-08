Instagram'Ä±n popÃ¼ler gÃ¼zelleri Kars ve Van'Ä±n yeni rakibi

Son zamanlarda trenle yolculuk epey modaâ€¦ Durur muyum, hemen dÃ¼ÅŸtÃ¼m yollara... AslÄ±nda gezim Ä°stanbul'dan baÅŸlÄ±yor. Trenle ulaÅŸÄ±m olan yerlerden geÃ§erek en son Mardinâ€™e kadar gittim. GidiÅŸ dÃ¶nÃ¼ÅŸÂ her iki seferde de trenle yolculuk yaptÄ±m. GÃ¼ney Ekspresiâ€™nin aslÄ±nda en son duraÄŸÄ± Kurtalan ama ben oraya kadar gitmedim. Rotamda DiyarbakÄ±r- Hasankeyf - Midyat- Mardin vardÄ±. Bu yÃ¼zden gidiÅŸte Kayseriâ€™den DiyarbakÄ±râ€™a, dÃ¶nÃ¼ÅŸte de DiyarbakÄ±râ€™dan Ankaraâ€™ya kadar yolculuk ettim. Hafta sonu kaÃ§amaÄŸÄ±, Ã¼stelik cebinizi de yakmayan, yorulmama garantili, sizi alÄ±p baÅŸka diyarlara gÃ¶tÃ¼recek bir yolculuk. Mutlaka baÅŸkalarÄ± farklÄ± ÅŸeyler sÃ¶ylemiÅŸ olabilir ama benim kendi gÃ¶zÃ¼mle gÃ¶rdÃ¼klerimi ve kendi deneyimlerimi size aktaracaÄŸÄ±m.









Genel bilgileri vermeden Ã¶nce kendi deneyimlerinden bahsedeyim. Biraz son dakikacÄ± olanlardan olduÄŸum iÃ§in biletleri hep geÃ§ alÄ±yorum. Tek sÄ±kÄ±ntÄ± kuÅŸeli ve yataklÄ± vagonlarÄ±n az olmasÄ± nedeniyle yerler Ã§abuk tÃ¼keniyor. Kayseriâ€™den DiyarbakÄ±râ€™a kuÅŸetli bir vagonda yolculuk yaptÄ±m. Sadece bir yer kalmÄ±ÅŸtÄ± ve kompartÄ±man da Ã¼Ã§ kadÄ±n gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu. Bende â€œNe olabilir ki? diyerek aldÄ±m. Belki benim ÅŸansÄ±ma ama bir aile denk geldi. Ä°ki Ã§ocuk ve anneâ€¦ KayserililermiÅŸ 10 yÄ±ldÄ±r da DiyarbakÄ±râ€™da yaÅŸÄ±yorlarmÄ±ÅŸ. Ã‡ok tatlÄ± bir aileydi. Onlarla ilgili sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸamadÄ±m ama bileti alÄ±rken bÃ¼tÃ¼n biletleri kadÄ±n olarak almÄ±ÅŸlar. 14 yaÅŸÄ±nda bir oÄŸlu vardÄ± ve gÃ¶revli kontrol yaparken onu fark edince sÄ±kÄ±ntÄ± Ã§Ä±ktÄ±. DÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ koltuÄŸu da almÄ±ÅŸ olsalardÄ± sorun yoktu ama ben aldÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in sorun oldu. OÄŸlunu koltuklu tarafa alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶ylediler. Benim onayÄ±mÄ±n alÄ±nmasÄ± ile ancak aynÄ± yerde kalabildi. Mahremiyete oldukÃ§a Ã¶nem veriliyor. Aile ile bÃ¼tÃ¼n yolculuk boyu sohbet ettim. Bana yiyeceklerinden ikram ettiler. AyrÄ±lÄ±rken numaralarÄ±mÄ±zÄ± aldÄ±k, hatta beni evlerine bile davet ettiler.Â

Ben Ã¼st katta yattÄ±m. YukarÄ± Ã§Ä±kmak iÃ§in merdiven mevcut. Sabaha kadar deliksiz bir uyku Ã§ektim. Yolculuk bittiÄŸinde hiÃ§ yorulmamÄ±ÅŸ hissi vardÄ±. Sadece klima nedeniyle Ã¼ÅŸÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼m iÃ§in uyandÄ±m.

DÃ¶nÃ¼ÅŸ yolunda trene DiyarbakÄ±râ€™dan bindim. YarÄ±m saat gecikmeli gelen tren akÅŸam olan kadar 2 saat rÃ¶tar yapmÄ±ÅŸ hale geldi. Sivas Kangalâ€™da, bir de ElazÄ±ÄŸ yakÄ±nlarÄ±nda jandarma kontrolÃ¼ iÃ§in duraklarda biraz beklemek zorunda kaldÄ±k.

SanÄ±rÄ±m benim ÅŸansÄ±ma yataklÄ± bÃ¶lÃ¼mde yer kalmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in pulman tarafÄ±ndan bilet almak zorunda kaldÄ±m. AÃ§Ä±kcasÄ± otobÃ¼slerin koltuklarÄ±ndan daha geniÅŸ ve koltuk aralarÄ± da oldukÃ§a geniÅŸ. SÄ±kÄ±ldÄ±kÃ§a kalkÄ±p dolaÅŸtÄ±m. Restoran bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde oturdum. GÃ¶revli amcalarla sohbet ettim. FotoÄŸraf Ã§ekmeme yardÄ±m ettiler. AÃ§Ä±kÃ§asÄ± uzun bir yolculuk iÃ§in tren tercih edecekseniz tavsiyem yataklÄ± vagonlardÄ±r. Bir tek akÅŸam yemek istediÄŸimde Ã§ok az seÃ§enek kalmÄ±ÅŸtÄ±. Yemek yemedim ama sabah kahvaltÄ± yaptÄ±m. KahvaltÄ± ve bir Ã§ay 15 TL.









GÃ¼zergÃ¢h ve saat

Ankara - KÄ±rÄ±kkale - Kayseri - Sivas - Malatya - DiyarbakÄ±r - Batman â€“ Kurtalanâ€¦ YalnÄ±z haftanÄ±n her gÃ¼nÃ¼ tren seferleri yok. Tren seferleri; pazartesi, Ã§arÅŸamba, perÅŸembe, cuma ve cumartesiÂ Ankara kalÄ±ÅŸÄ± 10.55â€™deâ€¦ Pazartesi, Ã§arÅŸamba, cuma, cumartesi ve pazar Kurtalan kalÄ±ÅŸÄ± ise saat Â 08.00â€™deâ€¦ BazÄ± gÃ¼zergÃ¢hlarÄ±n yaklaÅŸÄ±k sefer sÃ¼releri Ankara- Kurtalan 23 saat 47 dakika, Kayseri- DiyarbakÄ±r 13 saat 32 dakika, Ankara- DiyarbakÄ±r 20 saat 35 dakikaâ€¦ Ã–nemli not, Ã¶nceden kalkÄ±ÅŸ yeri baÅŸka bir yerdeyken, artÄ±k kalkÄ±ÅŸlar Ankara Garâ€™Ä±n yapÄ±lÄ±yor. YÃ¼ksek hÄ±zlÄ± tren garÄ±nÄ±n hemen arkasÄ±nda... Tabi ki, siz bu saatlere pek gÃ¼venmeyin derim. En azÄ±ndan benim iki deneyimimi gÃ¶re tren iki-Ã¼Ã§ saat rÃ¶tarlÄ± olarak gideceÄŸi yere vardÄ±. Yaz aylarÄ±nda havanÄ±n doÄŸu bÃ¶lgelerde 40-45 derecelerde olmasÄ± nedeniyle raylarda sÄ±kÄ±ntÄ± olabileceÄŸinden gÃ¼ndÃ¼zleri yavaÅŸ ilerlemek zorunda kalÄ±yorlar.







Vagonlar

DÃ¶rt Ã§eÅŸit vagon tipi bulunuyor.

Pulman: Normal koltuklu, vagonlarda her sÄ±ra iki Ã§iftli, bir de tekli koltuk var.

Ã–rtÃ¼lÃ¼ KuÅŸetli: Oda halinde dÃ¶rt kiÅŸilik, duvara dayalÄ± yataklarÄ± aÃ§arak ranza ÅŸekilde yatak oluyor.

YataklÄ±: Oda halinde iki kiÅŸilik, iÃ§inde buzdolabÄ±, masa ve lavabosu var.Â

Yemekli: Trenin restoran bÃ¶lÃ¼mÃ¼... Yemekler Ã§orba, Ä±zgara atÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ±k, sandviÃ§ ve alkolsÃ¼z iÃ§eceklerden oluÅŸuyor.

Bu arada Ã¶rtÃ¼lÃ¼ kuÅŸetli vagonlarda yolculuÄŸa baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nda temiz nevresim ve yastÄ±k veriliyor. YataÄŸÄ±nÄ±zÄ± kendiniz yapÄ±yorsunuz. SabahlarÄ± gÃ¶revli tekrardan topluyor.

Temizlik

GÃ¼ney Ekspresiâ€™nde emektar trenler Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Haliyle biraz yÄ±pranmÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼yorlar. Binerken temizlik konusunda biraz tereddÃ¼tlerim vardÄ±. DaÄŸÄ±tÄ±lan nevresimleri gÃ¶rÃ¼nce fikrim olumlu yÃ¶nde deÄŸiÅŸti. YÄ±kanmÄ±ÅŸ, Ã¼tÃ¼lenmiÅŸ ve ardÄ±ndan paketlenerek daÄŸÄ±tÄ±lÄ±yor. PoÅŸeti aÃ§tÄ±ÄŸÄ±mda tertemiz Ã§arÅŸaflar Ã§Ä±ktÄ±. DaÄŸÄ±tÄ±lan yastÄ±klar Ã¶ÄŸrendiÄŸim kadarÄ±yla sÃ¼rekli yÄ±kanmÄ±yor. Yasak kÄ±lÄ±fÄ± veriliyor ama temizliÄŸi konusunda hassas kiÅŸileri ikna edemeyebilir.

Tuvaletler

Tuvaletler oldukÃ§a temizler. Alaturka ve alafranga olarak iki ÅŸekilde de tuvalet mevcut. Tuvalet kaÄŸÄ±dÄ± ve el silme havlularÄ± da mevcut. YalnÄ±z yolun sonuna doÄŸru bitmiÅŸ oluyorlar. Pulman tarafÄ±nda daha Ã§ok kullanÄ±m olduÄŸu iÃ§in temiz kalma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± yok. YataklÄ± ve kuÅŸetli vagonlarda daha az kiÅŸi olduÄŸu iÃ§in oldukÃ§a temizler.

Restoran

GÃ¼nÃ¼mÃ¼n Ã§oÄŸunu restoranda oturarak geÃ§irdiÄŸim iÃ§in gÃ¶revlilerle epey sohbet etme ÅŸansÄ±m oldu.Â Mutfak bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne de bakmama izin verdiler. OrasÄ± da oldukÃ§a temizdi. GÃ¶revli sÃ¼rekli her kalkan kiÅŸi sonrasÄ± masalarÄ± siliyor. Normalde dÄ±ÅŸarÄ±dan gelen yiyeceklerin restoranda yenmesi yasak ama belki izin verme durumu olabilir.

Son olarak da trende evcil hayvan taÅŸÄ±nmasÄ±na izin veriliyor. AyrÄ±ca trende ayrÄ± bir bÃ¶lme olmasÄ± durumunda katlanabilen bisikletler Ã¼cretsiz olarak taÅŸÄ±nabiliyor.