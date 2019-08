Instagram’daki Barselona

En fazla etiketlenen yapı

Sagrada Familia

Barselona deyip Antoni Gaudi’den bahsetmemek imkânsız. Katalan şehrinde güçlü bir mimari etki bırakan dâhi sanatçının en ünlü eseri, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan, şu an bile tamamlanmamış Katolik kilise, Sagrada Familia. Fotoğrafları çekerken kalabalıkları kadraj dışında tutmakta zorlanabilirsiniz. Tüm binayı fotoğraflamak istiyorsanız karşısındaki Plaça de Gaudi Parkı’ndan çekmeyi deneyin. İçerisinde, dev cam pencerelerinden yayılan ışık huzmelerini yakalamaya çalışın.









Brunch mabedi

Brunch & Cake

Tam bir İnstagram cenneti ama aynı zamanda enfes bir lezzet durağı. Dört ayrı şube ile Barselona’da brunch’ın bir numaralı ismi. Sunum mükemmel… Sanırsınız ki tabakların görselliği için lezzetten ödün vermişler ama alakası yok. Ne kapıdaki kuyruk, ne de içerideki fotoğraf çekimi bitmiyor. Benim favorim ricotta peynirli orman meyveleri ve çekirdeklerle kaplı pancake ve ‘brekkie board’.









Turistik marketin nimetleri

Boqueria Market

Meyve-sebze dolu market renkleri ve canlılığıyla Instagram için biçilmiş kaftan. Çok turistik olduğu için fiyatlar benzer pazarlardan çok daha pahalı. Ben fotoğraf ve bol hikâye çektikten sonra sırada da beklemeyi göze alarak El Quim de la Boqueria’nın taburelerinde soluğu alıyorum. Demirdöküm tava içinde gelen bebek ahtapotlu yumurta bir efsane, mutlaka deneyin.



Gaudi’nin küçük evi

Casa Vicens

Gaudi tarafından Vicens ailesi için tasarlanan ve Gracia semtinde bulunan küçük bir ev burası. 2017 yılında müze olarak halka açıldı ama mercan rengi mimarisinin fotoğraflara yansıyan çekiciliği Casa Vicens’i bir anda Instagram’ın en popüler adresleri arasına soktu. Küçük olmasına rağmen her odasında farklı şaşırtıcı detaylar var.









Tapasların efendisi

Barceloneta Beach

Kuşkusuz şehrin en güzel noktalarından biri de Barceloneta Plajı. Özgür, sportif, dalgalı, bol yemekli, barlı gece gündüz yaşayan bir yer. Plajda, sokak sanatçılarının kumdan yaptığı eserlerle çekiminize başlayın. Sonra soluğu plajın köhne dar sokaklarında alın. La Cova Fumada’da yıllar önce ilk kez yapılmış olan ünlü ‘La Bomba’ isimli tapas çekeceğiniz son fotoğraf olmalı!









Açai veya açaitella denemelisiniz

Flax & Kale

Barselona’da yemekseverlerin ve Instagram için en güzel fotoğrafların peşinde koşanların bir başka adresi Flax & Kale bugüne kadar denediğim ‘flexeteryan’ yani yarı vejateryen mutfağının en güzel örneklerinden. Tüm tabaklar İnstagram’a uygun görsellikte ve çok leziz. Benim favorim kakaolu olan ‘açaitella’.









UNESCO listesinde tek

Palau de la Musica Catalana

UNESCO Dünya Mirası listesine alınmış tek konser salonu ve Barselona’daki bir başka mimari mücevher. Domenech i Montaner tarafından tasarlanmış. Konser salonu ses, renkler ve ışık, her anlamda mükemmel özelliklere sahip. Renkli motiflerle kaplı balkonunda fotoğraf çekmek istiyorsanız tur bileti almanız gerekiyor çünkü konser günleri dışında salon kapalı.



Göze ve mideye

Vegan Bowls

Brunch and Cake zincirinin yeni bebeği. Minik kafe bile değil, bir büfe. Sanki Instagram için hazırlanmış duvar görsellerinin önünde kâselerin fotoğrafını çekmeden durmanız imkânsız. Kurabiyeler, kapkekler, tarçınlı ve tatlı çörekler göz alıcı. Benim favorim kesinlikle üzerinde çikolata ve acai üzümü olan çikolata kabı.









Masaldan çıkmış gibi

Casa Battlo

Gaudi’nin diğer bir şaheseri olan binanın fotoğraflanması gereken yerleri, renkli fayanslarla kaplı dalgalı balkonlara sahip cephesi. Yüksek olduğundan çerçeveye sığdırmak için caddenin karşısındaki bankın üzerine çıkarak çekmek en ideali. Ana oturma salonundaki renkli mozaik pencereler, beyaz koridor ve renkli çatı, fotoğraf alabileceğiniz diğer en güzel köşeleri.









En popüler sokak

Carrer del Bisbe

Gotik Quartier Bölgesi’nde, Barselona Katedrali’nin hemen yanında daracık bir sokak burası. Sokağın içinde iki binayı birbirine bağlayan kemer köprü Pont Gotic, sokağı Instagram çekim merkezi yapan sebep. Sabahın erken saatinde gitseniz bile kalabalıkları kadraj dışında bırakmanız imkânsız.