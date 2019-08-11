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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Instagram’daki Barselona
Seyahat
Füsun Hattat
11.08.2019 - 07:46, Son Güncelleme:

Instagram’daki Barselona

Barselona özellikle yaz aylarında popülaritesi çılgınca artan bir turizm merkezi ve instagram meraklıları için cennet. #Barcelona etiketiyle arama yaptığınızda 50 milyon kadar sonuç çıkıyor karşınıza. Peki gittik ama sosyal medyada şehirden hangi fotoğrafları paylaşmalı? Mükemmel bir Barselona tatil fotoğrafı çekmek istiyorsanız okumaya devam edin!

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En fazla etiketlenen yapı
Sagrada Familia
Barselona deyip Antoni Gaudi’den bahsetmemek imkânsız. Katalan şehrinde güçlü bir mimari etki bırakan dâhi sanatçının en ünlü eseri, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan, şu an bile tamamlanmamış Katolik kilise, Sagrada Familia. Fotoğrafları çekerken kalabalıkları kadraj dışında tutmakta zorlanabilirsiniz. Tüm binayı fotoğraflamak istiyorsanız karşısındaki Plaça de Gaudi Parkı’ndan çekmeyi deneyin. İçerisinde, dev cam pencerelerinden yayılan ışık huzmelerini yakalamaya çalışın.

Instagram’daki Barselona



Brunch mabedi
Brunch & Cake
Tam bir İnstagram cenneti ama aynı zamanda enfes bir lezzet durağı. Dört ayrı şube ile Barselona’da brunch’ın bir numaralı ismi. Sunum mükemmel… Sanırsınız ki tabakların görselliği için lezzetten ödün vermişler ama alakası yok. Ne kapıdaki kuyruk, ne de içerideki fotoğraf çekimi bitmiyor. Benim favorim ricotta peynirli orman meyveleri ve çekirdeklerle kaplı pancake ve ‘brekkie board’.

Instagram’daki Barselona



Turistik marketin nimetleri
Boqueria Market
Meyve-sebze dolu market renkleri ve canlılığıyla Instagram için biçilmiş kaftan. Çok turistik olduğu için fiyatlar benzer pazarlardan çok daha pahalı. Ben fotoğraf ve bol hikâye çektikten sonra sırada da beklemeyi göze alarak El Quim de la Boqueria’nın taburelerinde soluğu alıyorum. Demirdöküm tava içinde gelen bebek ahtapotlu yumurta bir efsane, mutlaka deneyin.

Gaudi’nin küçük evi
Casa Vicens
Gaudi tarafından Vicens ailesi için tasarlanan ve Gracia semtinde bulunan küçük bir ev burası. 2017 yılında müze olarak halka açıldı ama mercan rengi mimarisinin fotoğraflara yansıyan çekiciliği Casa Vicens’i bir anda Instagram’ın en popüler adresleri arasına soktu. Küçük olmasına rağmen her odasında farklı şaşırtıcı detaylar var.

Instagram’daki Barselona



Tapasların efendisi
Barceloneta Beach
Kuşkusuz şehrin en güzel noktalarından biri de Barceloneta Plajı. Özgür, sportif, dalgalı, bol yemekli, barlı gece gündüz yaşayan bir yer. Plajda, sokak sanatçılarının kumdan yaptığı eserlerle çekiminize başlayın. Sonra soluğu plajın köhne dar sokaklarında alın. La Cova Fumada’da yıllar önce ilk kez yapılmış olan ünlü ‘La Bomba’ isimli tapas çekeceğiniz son fotoğraf olmalı!

Instagram’daki Barselona



Açai veya açaitella denemelisiniz
Flax & Kale
Barselona’da yemekseverlerin ve Instagram için en güzel fotoğrafların peşinde koşanların bir başka adresi Flax & Kale bugüne kadar denediğim ‘flexeteryan’ yani yarı vejateryen mutfağının en güzel örneklerinden. Tüm tabaklar İnstagram’a uygun görsellikte ve çok leziz. Benim favorim kakaolu olan ‘açaitella’.

Instagram’daki Barselona



UNESCO listesinde tek
Palau de la Musica Catalana
UNESCO Dünya Mirası listesine alınmış tek konser salonu ve Barselona’daki bir başka mimari mücevher. Domenech i Montaner tarafından tasarlanmış. Konser salonu ses, renkler ve ışık, her anlamda mükemmel özelliklere sahip. Renkli motiflerle kaplı balkonunda fotoğraf çekmek istiyorsanız tur bileti almanız gerekiyor çünkü konser günleri dışında salon kapalı.

Göze ve mideye
Vegan Bowls
Brunch and Cake zincirinin yeni bebeği. Minik kafe bile değil, bir büfe. Sanki Instagram için hazırlanmış duvar görsellerinin önünde kâselerin fotoğrafını çekmeden durmanız imkânsız. Kurabiyeler, kapkekler, tarçınlı ve tatlı çörekler göz alıcı. Benim favorim kesinlikle üzerinde çikolata ve acai üzümü olan çikolata kabı.

Instagram’daki Barselona



Masaldan çıkmış gibi
Casa Battlo
Gaudi’nin diğer bir şaheseri olan binanın fotoğraflanması gereken yerleri, renkli fayanslarla kaplı dalgalı balkonlara sahip cephesi. Yüksek olduğundan çerçeveye sığdırmak için caddenin karşısındaki bankın üzerine çıkarak çekmek en ideali. Ana oturma salonundaki renkli mozaik pencereler, beyaz koridor ve renkli çatı, fotoğraf alabileceğiniz diğer en güzel köşeleri.

Instagram’daki Barselona



En popüler sokak
Carrer del Bisbe
Gotik Quartier Bölgesi’nde, Barselona Katedrali’nin hemen yanında daracık bir sokak burası. Sokağın içinde iki binayı birbirine bağlayan kemer köprü Pont Gotic, sokağı Instagram çekim merkezi yapan sebep. Sabahın erken saatinde gitseniz bile kalabalıkları kadraj dışında bırakmanız imkânsız.

Instagram’daki Barselona


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