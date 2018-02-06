İnsanların girmesinin yasak olduğu ilginç ve gizemli yerler

Mt. Weather

The 100 dizisini izlediyseniz, muhtemelen kıyamet sonrası bir korunak olarak Mt. Weather’dan haberdarsınızdır. Gerçekte de tesisler bunun için hazırlandı. Virginia eyaletindeki 564 dönüm alan üzerine kurulan devasa tesis, ABD’nin acil durum operasyon merkezi konumunda. Giderek büyüyen tesis 1979 yılından bu yana FEMA tarafından yönetilirken, içinde neler olduğu ise muamma.

Kamuoyu ise Mt. Weather’ın varlığından ilk kez 1974 yılında yakınlarına bir uçak düşünce haberdar oldu. Virginia’nın ortasında bir operasyon merkezini insanlara açıklamak zordu ve bu yüzden de hükümet amacı hakkında açık ifadeler kullandı. Olmaz ya ama olursa, Amerika’ya bir nükleer saldırı gerçekleştirilirse, Mt. Weather da Ulusal Güvenlik’in yeni yuvası olacak.

Kuzey Sentinel Adası

Bazen insanlara belli yerlerden uzak durmaları söylenir ve bu onların iyiliği içindir. Hint Okyanusu’ndaki Kuzey Sentinel Adası için de aynı durum geçerli diyebiliriz. Adanın kıyaları kelimenin tam anlamıyla ölüm saçarken, yaşayanlar da dış dünyadan gelenlerden nefret ediyorlar ve toleransları yok.

Uzun zaman önce bu küçük adaya giden bir grup balıkçı acı gerçekle yüzleşmiş ve kabile üyeleri tarafından öldürülmüştü. Yaşanan vahim olaydan bu yana, Hindistan’daki hükümet yetkilileri adanın etrafında 3 mil uzunluğunda güvenli bir alan kurdu ve sonrasına geçmek yasak.

Jiangsu Ulusal Güvenlik Eğitim Müzesi

İlk baştan söyleyelim, Jiangsu Ulusal Güvenlik Eğitim Müzesi’ne bazı kişiler girebiliyor fakat bunun için önce Çin vatandaşı olmanız şart. Eğer Çin vatandaşı değilseniz, içeri bir adım dahi atmanız mümkün değil.

Çünkü bu müzede Çin’in bütün casusluk geçmişi bulunuyor. Yabancıları içeri sokmamak açıkçası biraz fazla dikkatlice bir düşünce fakat yine de anlamak mümkün. Özellikle hackerların yükselişi ve WikiLeaks gibi organizasyonların çıkışıyla, ülkelerin bu tip bilgileri gizlemesi normal.

Club 33

Dünyadaki her gizli yer bu kadar saldırgan veya tehlikeli amaçlarla inşa edilmiyor. Eskisi kadar olmasa da, Disneyland’ın özel bölgesi Club 33 girilmesi en zor yerlerden birisi. Club 33’e sadece aşırı itibarlı ve zengin kişiler giriş yapabiliyor.

Fazlasıyla özel bir yer olan Club 33’e, New Orleans Meydanı’ndaki gizli bir bölmeden giriliyor. Kulübe katılım için 25 bin dolar ödenirken, ardından üyeliği de her yıl 12 bin dolar vererek devam ettirmek mümkün.

Pine Gap

Amerika’nın en büyük sırlarını saklamak için kullanacağı yeri hızlıca düşünün. Pentagon’un bir mil altındaki bir yeraltı sığınağı mı? Montana’da dağların içine inşa edilmiş bir üs mü? Hayır değil, Avustralya’yı, hatta direkt Pine Gap’ı deneyin. Avustralya’daki birçok yer gibi, oraya giderseniz de sizi bir şeyler öldürmeye çalışacak fakat bu sefer dev örümcekler değil, ölümcül silahlara sahip istihbarat askerleri peşinize düşecek.

Bu uydu takip istasyonu ABD ve Avustralya hükümetleri tarafından yürütülürken, birçok Amerika insansız hava uçağı operasyonunun da buradan başladığı düşünülüyor. Eski CIA ve NSA çalışanı Edward Snowden, Pine Gap’ı Amerikan istihbaratı için dünyadaki en önemli tesislerden birisi olarak kabul ederken, Orta Doğu’ya yapılan drone saldırılarının büyük kısmı da buradan çıkıyor.

Mezhgorye

Mezhgorye, Ural Dağları’nın arasında gizli kalmış küçük bir köy. Elbette Rus steplerinde küçük bir kasaba bulmak garip değil fakat çok daha fazlası olduğu söyleniyor. Soğuk Savaş döneminde nükleer araştırmalar için kullanıldığı dile getirilen Mezhgorye, kimsenin giremediği bir bölge.

Dugway Proving Ground

Dugway Proving Ground, bir ABD askeri tesisi ve uzun süre içindeki her şey gizli kaldı. Daha sonra bir kısmı açığa çıkarken, bunlar dahi insanları korkutmaya yetti. Tesisler, ABD hükümetinin araştırdığı ve test ettiği her silaha ev sahipliği yaptı.

Burada bahsettiklerimiz tabii ki kimyasal ve biyolojik silahlar. Tesisler Rodos Adası boyutundayken, burada insan deneklerin kullanıldığını söyleyenler dahi var.

Vivos One Europa

Kıyamet sonrası yeni bir hayata başlamak için tarımsal kaynaklarınız olabilir fakat aynı zamanda yaşayacak bir yere de ihtiyaç var. Vivos One Europa gibi bir yerse bunun için mükemmel bir alan fakat öyle herkesi almıyor. Hatta bakmasını bilmezseniz, Almanya’da bir dağın arasına inşa edilen bu karargahı görme şansınız dahi yok.

Mt. Weather gibi dayanıklı, Club 33 gibi lüks olan ve kimsenin sizi rahatsız edemeyeceği bir yer. Vivos One Europa, sadece kıyamet vari bir dönemde açılacak ve seçkin, sayılı aile kabul edilecek. 76 dönümlük sığınak, aynı zamanda ciddi derecede korunuyor, Soğuk Savaş döneminden kalma silah ve mühimmatlara ev sahipliği yapıyor.

Room 39

Bu kadar gizli yerden, hükümet tesisinden ve kıyamet senaryolarından bahsettikten sonra Kuzey Kore’yi es geçmek mümkün mü? Her ne kadar bütün ülkenin kendisi dahi ‘sır’ olsa da, bu ekstra gizli yere odaklanacağız. Room 39 (Oda 39), biraz karışık bir yer. Hatta kendisinin bir özelliği, gizemi yok. Sorun orada buluşanlarda ve amaçlarında. 1970’li yıllarda Kim Jong-II Office 39’u yaratırken, burada oldukça gizli görüşmeler gerçekleştirildi.

Kuzey Kore hükümetinin yaptığı her şeyin Office 39 tarafından desteklenip organize edildiği konuşuldu. Room 39, Pyongyang’daki hükümet binasının Komite Bürosu 39, Üçüncü Kat, 39. odasında yer alıyor. Burada konuşulup yapılanları ise muhtemelen uzun bir süre bilemeyeceğiz.

Fotoğraflar: publicintelligence, canald, latimes







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