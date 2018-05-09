İnsanlar uzun ömürlü olsun diye yaratılan ada

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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İnsanlar uzun ömürlü olsun diye yaratılan ada
Seyahat
Hürriyet Haber
09.05.2018 - 13:19, Son Güncelleme:

İnsanlar uzun ömürlü olsun diye yaratılan ada

Ünlü Yunan tarihçi Heredot'un Bozcaada'ya dair şu sözleri söylediğine inanılır: "Tanrı, Bozcaada'yı insanlar uzun ömürlü olsun diye yaratmış." İşte Bozcaada gezi yazısı...

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Ege Denizi’nin kuzeyinde, Çanakkale açıklarındaki Bozcaada, Türkiye’de bile fazla bilinmeyen küçük bir adadır. Boğaz Köprüsü’ndeki trafik yüzünden İstanbul’dan İngiltere’ye dönüş uçağını kaçırıp ancak bir hafta sonraki uçuşa yer ayarlayabilince, otel görevlisinin tavsiyesi üzerine zamanımızı Bozcaada’da geçirelim dedik. İyi ki öyle yapmışız, yoksa bu güzel adadan haberimiz bile olmayacaktı. Türkiye’ye turist olarak gidenler genellikle İstanbul’da Kapalı Çarşı’ya, Akdeniz sahillerine, Kapadokya’daki mağara otellere ve Efes’teki antik kalıntılara gider.

İnsanlar uzun ömürlü olsun diye yaratılan ada

40 kilometre kare yüzölçümü, birkaç bin nüfusu ile Bozcaada, eski adıyla Tenedos ise İstanbul’dan kolaylıkla gidilebilecek, muhteşem bir ada olmasına rağmen, Türkiye’de yaşayan birçok kişi açısından bile bilinen bir yer değildir. Ege Denizi’nin kuzeyinde yer alan bu ada, sessiz, kuytu sahilleri, Arnavut kaldırımları, beyaza boyanmış evleri ve köşe başlarında tavla oynayan insanları ile modern hayattan bir süreliğine uzaklaşmak isteyenler için bulunmaz bir fırsattır. Lavanta çiçekleriyle dolu tarlalarda dolaşan eşekler, teknesiyle denize açılan balıkçılar, güneş vurmuş kapı eşiklerinde kahvesini yudumlayarak sohbet eden yaşlı kadınlar burada lüks derecesinde yavaş olan hayatın göstergesidir adeta.

Kaçırırsanız üzülürsünüz: Bozcaada Bağbozumu Festivali
Kaçırırsanız üzülürsünüz: Bozcaada Bağbozumu Festivali

İnsanlar uzun ömürlü olsun diye yaratılan ada

Geyikli Yükyeri iskelesinden kalkan feribotumuz adaya ulaştığında bizi bekleyen güzelliklerden habersizdik. Günbatımına yakın bir saatte adaya yaklaşırken sarmaşıklarla kaplı binalara, pencere önlerindeki rengarenk çiçeklere, pastel renkli balıkçı teknelerine ve adanın ortasındaki kaleye hayranlıkla bakıyorduk. Hepsi birbirinden güzel dar sokaklardan geçip kalacağımız pansiyona yerleşirken burada bir-iki gece kaldıktan sonra İstanbul’a dönüp uçuşa kadar orada beklemeyi planlamıştık. Ama daha bavullarımızı bile indirmeden küçük adanın büyüsüne kapıldığımızı hissettik. Kaldığımız süre boyunca adanın güney sahillerini, Habbele, Ayazma ve Ayana plajlarını keşfedip Ege’nin dalgalarına bıraktık kendimizi.

İnsanlar uzun ömürlü olsun diye yaratılan ada

Bizanslılardan kalma kalenin kalıntılarını gezdik. Sık sık yemek yedik. Ama hepsinden önemlisi hayatımızın temposunun yavaşlamasına izin verdik. Saatlerimize ve epostalarımıza bakmadan, hayatın yüzyıllar boyunca değişmeden aktığı ada hayatına uyum sağladık. Üçüncü günün sabahı, bütün haftayı burada geçirmeye karar vermiştik bile. Arka sokaklardaki evlerden birini kiraladık. Cilalı antika mobilyaları, sararmış fotoğrafları, eski bir televizyonu vardı. Mahalle bakkalına gidip domates, koyun peyniri, zeytin, biberiyeli taze ekmek ve bir şişe şarap aldım.

İnsanlar uzun ömürlü olsun diye yaratılan ada


Yüzyıllar boyunca üzerine oturulmaktan cilalanmış gibi duran kapı önündeki taş basamaklara oturup sokaktan gelip geçenleri seyrederek yemeğimizi yedik, şarabımızı yudumladık. Akşam vakti ise köpüklü Türk kahvelerimizi içmek üzere bir kahveye girdiğimizde aynı tanıdık gülümseme ile karşılandık.Altıncı günü doldurduğumuzda sanki ömrümüz boyunca burada yaşamış gibiydik, ya da en azından mümkün olsa da bunu ayarlayabilsek dileğini taşıyorduk. Boğaz Köprüsü’ndeki o trafik sayesinde keşfettiğimiz bu gizli cennet parçasını çok sevmiştik.

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Bozcaada’nın şimdi tam zamanı
Bozcaada’nın şimdi tam zamanı

İnsanlar uzun ömürlü olsun diye yaratılan ada

Kaynak: Amelia Thomas / BBC Travel

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