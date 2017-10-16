İngiltere’nin sessiz gölü: Ullswater

Göl Bölgesi Milli Parkı'nın doğu kenarlarında, sakin Eden Vadisine bitişik olan M6 otoyoluna kısa bir sürüş mesafesinde bulunan muhteşem bir göl. Ağaçlarla çevrili uzun ve ince bir göl olan Ullswater, sessiz ve dingin yapısı ile tanınıyor. 14.5 kilometrekare uzunluğundaki gölde yatlarla yapılan turlar, turistlerin tercihleri arasında.

Yüksek dağlarla çevrili göl, yürüyüş ve doğa sevenlerin de sıklıkla tercih ettiği rotalardan.

Son buzul çağından sonra oluştuğu tahmin edilen gölde, buzul çağı sonrası dağların arasında kalan dev buzulun erimesiyle ortaya çıktığı belirtiliyor.

Z harfi şeklindeki gölün en derin noktası ise 60 metre.

Fotoğraflar: Visitcumbria, britainexpress, ullswater