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Seyahat

İngiltere’nin sessiz gölü: Ullswater

İngiltere'nin en büyük ikinci gölü olan Ullswater Gölü, sessizliği ve sakinliğiyle tanımlanıyor. Göl ülkenin en turistik noktalarından biri.

Hürriyet Haber
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Göl Bölgesi Milli Parkı'nın doğu kenarlarında, sakin Eden Vadisine bitişik olan M6 otoyoluna kısa bir sürüş mesafesinde bulunan muhteşem bir göl. Ağaçlarla çevrili uzun ve ince bir göl olan Ullswater, sessiz ve dingin yapısı ile tanınıyor. 14.5 kilometrekare uzunluğundaki gölde yatlarla yapılan turlar, turistlerin tercihleri arasında.

İngiltere’nin sessiz gölü: Ullswater

Yüksek dağlarla çevrili göl, yürüyüş ve doğa sevenlerin de sıklıkla tercih ettiği rotalardan.

İngiltere’nin sessiz gölü: Ullswater

Son buzul çağından sonra oluştuğu tahmin edilen gölde, buzul çağı sonrası dağların arasında kalan dev buzulun erimesiyle ortaya çıktığı belirtiliyor.

İngiltere’nin sessiz gölü: Ullswater

Z harfi şeklindeki gölün en derin noktası ise 60 metre.

Fotoğraflar: Visitcumbria, britainexpress, ullswater

Kaynak: Hürriyet Haber

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