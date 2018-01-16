İngiltere’de 700 yıllık sıra dışı gelenek
Sene başında, Ocak ayının 5. gününde yapılan etkinlik, şehirdeki 4 pub restoranın oluşturduğu takımlar arasında yapılıyor.
Carpenters Arms, the Duke William Hotel, The Loco ve The Kings Arms isimli bu dört pub takımı, boş bir çayırlıkta bir araya gelerek, deri uzun tüp şeklindeki sopa benzeri nesnenin havaya atılmasıyla oyuna başlıyor.
Havaya atılan deri sopayı yere ilk düşüşünde kapmak isteyen Haxeyliler, üst üste yığılarak ilginç bir görüntü oluşturuyor.
Amaç, bu deri sopayı, kendi takımlarının pub restoranının kapısının önüne götürebilmek. Fakat 700 yıllık bu geleneksel etkinlikte kurallar var. Sopayı yere düştüğünde alan takım oyuncusunun koşması, hızlı adımlarla ilerlemesi yasak.
Tek yapabildiği, olanca gücüyle sopayı ileri fırlatmak. Fırlattığı yerde deri sopayı kapan da bu kez kendi pub restoranı tarafına fırlatarak takım arkadaşlarının almasını bekliyor. Mücadele bu şekilde devam ediyor ve kasabaya ulaşıldığında kendi pub restoranının önüne sopayı ulaştıran galip geliyor.
Peru Kasabası Huancaya'da bir hafta sonu
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