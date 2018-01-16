 İngiltere’de 700 yıllık sıra dışı gelenek

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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HürriyetSeyahatİngiltere’de 700 yıllık sıra dışı gelenek
Seyahat İngiltere’de 700 yıllık sıra dışı gelenek
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Sıradaki Haber: İlginç mimarisiyle Yarın Müzesi

Seyahat
Hürriyet Haber
16.01.2018 - 11:21, Son Güncelleme:

İngiltere’de 700 yıllık sıra dışı gelenek

İngiltere'nin Lincolnshire kentindeki Haxey kasabası, 14. yüzyıldan bu günü her yıl ilginç bir geleneğe sahne oluyor. İşte 700 yıllık sıra dışı gelenek...
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Sene başında, Ocak ayının 5. gününde yapılan etkinlik, şehirdeki 4 pub restoranın oluşturduğu takımlar arasında yapılıyor.

 İngiltere’de 700 yıllık sıra dışı gelenek

 Carpenters Arms, the Duke William Hotel, The Loco ve The Kings Arms isimli bu dört pub takımı, boş bir çayırlıkta bir araya gelerek, deri uzun tüp şeklindeki sopa benzeri nesnenin havaya atılmasıyla oyuna başlıyor.

Hayaletli Saray’a turistler akın ediyor
Hayaletli Saray’a turistler akın ediyor!

Havaya atılan deri sopayı yere ilk düşüşünde kapmak isteyen Haxeyliler, üst üste yığılarak ilginç bir görüntü oluşturuyor.

 İngiltere’de 700 yıllık sıra dışı gelenek

Amaç, bu deri sopayı, kendi takımlarının pub restoranının kapısının önüne götürebilmek.  Fakat 700 yıllık bu geleneksel etkinlikte kurallar var. Sopayı yere düştüğünde alan takım oyuncusunun koşması, hızlı adımlarla ilerlemesi yasak.

 İngiltere’de 700 yıllık sıra dışı gelenek

Tek yapabildiği, olanca gücüyle sopayı ileri fırlatmak.  Fırlattığı yerde deri sopayı kapan da bu kez kendi pub restoranı tarafına fırlatarak takım arkadaşlarının almasını bekliyor. Mücadele bu şekilde devam ediyor ve kasabaya ulaşıldığında kendi pub restoranının önüne sopayı ulaştıran galip geliyor.

 

 Peru Kasabası Huancaya'da bir hafta sonu

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