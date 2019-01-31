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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İngiliz gazetesi Marmaris'i tatil için en iyi yer seçti
Seyahat
İHA
31.01.2019 - 09:26, Son Güncelleme:

İngiliz gazetesi Marmaris'i tatil için en iyi yer seçti

İngiltere'nin Liverpool John Lennon Havalimanı'ndan gidilecek en iyi tatil merkezleri listesinde Marmaris birinci sırada yer aldı. İspanya'daki Costa Del Sol, Portekiz'deki Algarve ve Yunanistan'daki Korfu Marmaris'ten sonra önerilen diğer tatil merkezleri oldu.

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Türkiye'ye tatil için gelmek isteyen İngiliz turist sayısında kelimenin tam manasıyla patlama yaşanıyor. The Times, The Sun gibi ülkenin önde gelen medya kuruluşlarının yanısıra kent gazeteleri de İngiltere’de yaşayanlara ısrarla Türkiye tatili öneriyor. Uçuş sayısındaki yetersizliğe dikkat çeken seyahat uzmanları, okurlarından rezervasyon için erken davranması gerektiğinin altını çiziyor.

İngiliz gazetesi Marmarisi tatil için en iyi yer seçti


Son olarak, kent gazetesi olmasına rağmen yaklaşık 50 bin tiraja sahip 'Echo', “Liverpool John Lennon Havalimanından gidilecek en iyi tatil merkezleri” listesini yayınladı. 4 tatil merkezinin bulunduğu listenin ilk sırasında Marmaris gösterildi.

İngiliz gazetesi Marmarisi tatil için en iyi yer seçti


Liverpool'dan yaz aylarında Dalaman Havaalanına uçularak, övgüyle bahsedilen ve hesaplı olduğunun altı çizilen Marmaris'e ulaşılabileceği kaydedildi. İspanya'daki Costa Del Sol, Portekiz'deki Algarve ve Yunanistan'daki Korfu Marmaris'ten sonra önerilen diğer 3 tatil merkezi oldu.

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