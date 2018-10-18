Ä°lmek ilmek tarih iÅŸli sokaklarÄ±yla: Birgi

Heybetli Ã§Ä±nar ve ceviz aÄŸaÃ§larÄ±yla bezenmiÅŸ Birgi, bu topraklarÄ±n kÃ¼ltÃ¼r ve inanÃ§ turizmi merkezidir. DÃ¶neminde Lidya, Pers, Bergama krallÄ±klarÄ±yla, Roma ve Bizans Ä°mparatorluklarÄ±nÄ±n egemenliÄŸinde kalmÄ±ÅŸtÄ±r. AydÄ±noÄŸlu BeyliÄŸiâ€™ne baÅŸkentlik yapan bu nadide kent, 1426 tarihinde OsmanlÄ± topraklarÄ±na dÃ¢hil olmuÅŸtur. DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ birÃ§ok din ve bilim adamÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ve yetiÅŸtiÄŸi bu yeri gÃ¶rme arzusu ile yollara koyuldum.

â€˜Konakâ€™ kelimesi her zaman cazibeli ve bÃ¼yÃ¼lÃ¼ gelmiÅŸtir bana. Nedense heybetli, ulu ya da kocaman sÄ±fatlarÄ± ile eÅŸdeÄŸer hissini uyandÄ±rÄ±r bendeâ€¦ Muhakkak iki gÃ¼nÃ¼mÃ¼ ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ±m Birgiâ€™de, bir konakta kalmalÄ±ydÄ±m dedim ve Ã¶yle de oldu. Kendimi KadÄ±lar PaÅŸazade KonaÄŸÄ±nda buluverdim. 180 yÄ±llÄ±k tarihi Birgi evi, geleneksel mimarisini korumuÅŸ, kapÄ±sÄ±ndan iÃ§eri girer girmez tarihte bÃ¼yÃ¼lÃ¼ bir yolculuÄŸa Ã§Ä±karmÄ±ÅŸtÄ± beni. Eskiler deÄŸerlidir, kÄ±ymetlidir. Eskiyi koruyan ve yaÅŸatanlara ise bÃ¼yÃ¼k bir sevgi duyarÄ±m. BahÃ§esinden iÃ§eri adÄ±m atar atmaz, inanÄ±n bana, sanki Ã§aÄŸ deÄŸiÅŸtirdim. Egeâ€™nin sakin huzuru eÅŸliÄŸinde, Ã¶zenle seÃ§ilmiÅŸ her detaya gÃ¶z atÄ±yor, ortamÄ±n ahengine kendimi bir anda bÄ±rakÄ±vermenin huzuru ile bahÃ§ede yÃ¼rÃ¼yordum. Bir yandan konakta ki her ayrÄ±ntÄ±yÄ±, seramik testileri, oya iÅŸlemeli Ã¶rtÃ¼leri, tunÃ§ aynalarÄ± fotoÄŸraflÄ±yor, bir yandan da erkenden varmÄ±ÅŸ olmanÄ±n heyecanÄ±yla fotoÄŸraflayacaÄŸÄ±m onca ÅŸeyi merak ediyordum. Otel sahibi Hakan Ulusoyâ€™un sÄ±cak karÅŸÄ±lamasÄ± ve Egeâ€™nin Ã¼nlÃ¼ lezzetleriyle donatÄ±lmÄ±ÅŸ, boyozdan tutun kÄ±zÄ±lcÄ±k reÃ§eline kadar, doÄŸal kÃ¶y Ã¼rÃ¼nleriyle bezenmiÅŸ sanÄ±rÄ±m bir tek kuÅŸ sÃ¼tÃ¼nÃ¼n eksik olduÄŸu, hatta onun bile bulunabileceÄŸi hissiyatÄ±nÄ±n bende uyandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir kahvaltÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kendimi Birgi sokaklarÄ±na attÄ±m. Haritaya ihtiyacÄ±m yoktu. Zaten her noktada, bir tarihi eser beni karÅŸÄ±lamaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Birgi, tarihi ipek yolu Ã¼zerinde yer aldÄ±ÄŸÄ±ndan, eski Ã§aÄŸlardan beri Ã¶nemli bir ipek Ã¼retimi merkezi olmuÅŸtur. Belliydi zaten, Birgi evlerini, konaklarÄ±nÄ±, ipek perdeler ve el iÅŸlemesi iÄŸne oyalarÄ± sÃ¼slÃ¼yordu. GeÃ§miÅŸte bu ipekleri boyamak iÃ§inse, renklerin her tonunu doÄŸadan yakalamÄ±ÅŸlar. Ceviz aÄŸacÄ±ndan kahverengiyi, ÅŸeftali ve asma yapraÄŸÄ±ndan yeÅŸili, birÃ§ok bitki kÃ¶kÃ¼nden pembeyi, moru ve kÄ±rmÄ±zÄ±yÄ± ipekle buluÅŸturmuÅŸlar. Oya ile kumaÅŸÄ±n bu muhteÅŸem buluÅŸmasÄ±nda, bÃ¶lgenin bitki Ã¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼n Ã¶nemi inanÄ±lmaz bÃ¼yÃ¼k.

Ve Birgi evleri... Her ayrÄ±ntÄ±sÄ± mÃ¼kemmel, her noktasÄ± derin tarihin izlerini taÅŸÄ±r. Geleneksel OsmanlÄ± sivil mimarisini yansÄ±tan birÃ§ok ev ve konak bulunur Birgiâ€™de. Killi topraktan Ã¼retilen tuÄŸla ve kiremitler, kereste ve bÃ¶lgede ki doÄŸal taÅŸlar bu dokuyu oluÅŸturmuÅŸtur. DaracÄ±k taÅŸ sokaklarda gezinmeye baÅŸladÄ±m. Birgi kÃ¶ylÃ¼lerinden bazÄ±larÄ±, bu tarihi evlerde yaÅŸÄ±yorlar. Mevsimin sonbahar olmasÄ±ndan dolayÄ± da ayrÄ± bir romantik atmosferi vardÄ± bu sokaklarÄ±n. Bu tarihi evlerde yaÅŸayan kÃ¶ylÃ¼lerden bazÄ±larÄ±, evlerinin Ã¶nÃ¼nde oturmuÅŸ, gelen geÃ§ene selam veriyor, samimi ve sÄ±cak bir kÃ¶y ortamÄ±nÄ± Birgiâ€™nin tarihi dokusu adeta sÃ¼slÃ¼yordu.

TaÅŸ duvarlarÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± Ã§ekiyor, tarihte yaÅŸanÄ±lanlarÄ± hayal ediyordum. Hanlar, hamamlar ve konaklarla dolu bir kent. Mimari tarzÄ±nÄ± koruyan ender konaklar var Birgiâ€™de. Ã‡akÄ±raÄŸa KonaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lmeye deÄŸer. TÃ¼rk konak mimarisinin Ã¶nemli yapÄ±larÄ±ndan biri. AhÅŸap TÃ¼rk evlerinin en gÃ¼zel Ã¶rneÄŸi bence. DÄ±ÅŸÄ± Ã§iÃ§ek ve motiflerle bezenmiÅŸ bu konak, inanÄ±lmaz ilgi Ã§ekicidir. BÃ¼yÃ¼k toprak sahibi ve deri tÃ¼ccarÄ± olan Åžerif Ali AÄŸa tarafÄ±ndan yaptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± var olan kanÄ±dÄ±r. ÃœÃ§ katlÄ± olan bu konaÄŸÄ±n alt katÄ± misafir bekleme salonu, mutfak ve taÅŸlÄ±k, orta kat kÄ±ÅŸlÄ±k ve en Ã¼st kat ise yazlÄ±k olarak kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Duvar ve tavanlarda ki sÃ¼slemeler, ahÅŸap oymacÄ±lÄ±k kayda deÄŸer. En Ã¼st kat daha aydÄ±nlÄ±k olduÄŸundan, kalem iÅŸleri bakÄ±mÄ±ndan daha zengindir ve Ä°stanbul ile Ä°zmir duvar resimleriyle sÃ¼slenmiÅŸtir. Barok ve rokoko tarzÄ±nda ki sÃ¼slemeler ile aÃ§Ä±k sofalÄ± konaklardan biridir. Restore edilmiÅŸ ve mÃ¼ze olarak aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ olan bu konaÄŸÄ± muhakkak ziyaret etmelisiniz.

Beni etkileyen diÄŸer bir konakta Kerim AÄŸa KonaÄŸÄ±. Zemin kat tamamÄ±yla moloz taÅŸ ve toprak harÃ§ ile yapÄ±lmÄ±ÅŸ ve Ã¼st kat resmen sokaÄŸa taÅŸmÄ±ÅŸ. Sokak kÃ¶ÅŸesi yuvarlatÄ±lmÄ±ÅŸ olarak konsollarla tutturulmuÅŸ. Geleneksel TÃ¼rk mimarisinin Ã¶zgÃ¼n Ã¶rneklerinden biridir. 18. Ya da 19.yyâ€™da yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± olasÄ± bilgidir.

Sit alanÄ± olan Birgiâ€™yi yÃ¼rÃ¼yerek keÅŸfetmeye devam ederken, yÃ¶re halkÄ±nÄ±n kendi el emeÄŸi gÃ¶z nuruyla yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu hediyelik eÅŸyalar, oya iÅŸlemeler, bahÃ§esinden ya da tarlasÄ±ndan getirip sattÄ±ÄŸÄ± incir, ceviz, kestane, Ã¼zÃ¼m ve patates gibi Ã¼rÃ¼nlerin olduÄŸu ender bir pazarla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±m. Meyvelerin kokusunu ne kadar da Ã¶zlediÄŸimi fark ettim. Her ÅŸey Ã§ok doÄŸal, taze ve gerÃ§ek organik. KÃ¶ylÃ¼ler Ã§ok iÃ§ten, samimi ve saf. HiÃ§ bu kadar keyifli bir alÄ±ÅŸveriÅŸ yapmamÄ±ÅŸtÄ±m. Damla sakÄ±zÄ± bile aldÄ±m hatta ipek bir ÅŸal.

Elinizi attÄ±ÄŸÄ±nÄ±z her taÅŸ, sÄ±rtÄ±nÄ±zÄ± dayadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z her duvar, fotoÄŸrafÄ±nÄ± Ã§ektiÄŸiniz her kare tarihi bir eve ya da anÄ±ta ait demek. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Birgiâ€™de tescilli Ã§ok sayÄ±da kÃ¼ltÃ¼r varlÄ±ÄŸÄ± bulunmaktadÄ±r. AyrÄ±ca Ã§evrede bulunan su deÄŸirmenleri ve yaÄŸhanelerde tamamen bir endÃ¼striyel arkeoloji alanÄ±, inanÄ±lmaz deÄŸil mi? YÃ¼rÃ¼rken karÅŸÄ±nÄ±za 1312 tarihinde AydÄ±noÄŸlu Mehmet Bey tarafÄ±ndan yaptÄ±rÄ±lan Ulu Camii, AydÄ±noÄŸullarÄ± TÃ¼rbesi, kare planlÄ± moloz taÅŸtan yapÄ±lan GÃ¼dÃ¼k Minare Mescidi, Ä°mam-Ä± Birgivi Medresesi,Â kubbeli ve Ã§ifte halvetli bir OsmanlÄ± HamamÄ±, kare planlÄ± ve aÃ§Ä±k revaklÄ± kubbeli bir Camii olan DerviÅŸ AÄŸa Camii, Ã‡ukur Medrese, Ã‡ukur Hamam, Ã§ember temel Ã¼zerine oturtulmuÅŸ ongen planlÄ± moloz taÅŸtan yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir OrtaÃ§aÄŸ yapÄ±sÄ± olan ve muhtemelen Birgiâ€™ye adÄ±na veren PYRGÄ°ON ( gÃ¶zetleme kulesi), erken OsmanlÄ± dÃ¶neminden Demirli MaÄŸaza, tuÄŸla ile yapÄ±lmÄ±ÅŸ Koca Ã‡eÅŸme, kÄ±rk kÄ±z hamamdayken sel baskÄ±nÄ±na uÄŸrayan SasalÄ± HamamÄ±, Su Kemeri, Ã‡arÅŸÄ± Ã‡eÅŸmesi, SandÄ±koÄŸlu KonaÄŸÄ±Â ve OsmanlÄ± dÃ¶neminden kalan Ä°mam-Ä± Birgivi KabristanlÄ±ÄŸÄ± ve daha neler nelerâ€¦

O halde Birgi iÃ§in olmazsa olmazlar diyorum, muhakkak kameranÄ±zÄ±n ÅŸarjÄ± sizi tÃ¼m gÃ¼n gÃ¶tÃ¼rebilecek kadar dolu olmalÄ±, yÃ¼rÃ¼meyi sevmeli, tarihe hayran, hayal gÃ¼cÃ¼nÃ¼zÃ¼n sizi sÃ¼rÃ¼klediÄŸi yerleri hayÄ±r dememeli, keÅŸfetmeye aÃ§Ä±k, tabanlara kuvvet, UNESCO tarafÄ±ndan 2012 tarihinde DÃ¼nya MirasÄ± GeÃ§ici Listesiâ€™ne eklenen bu ÅŸirin Ege kÃ¶yÃ¼nÃ¼n tarihinde kaybolmanÄ±n tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karmalÄ±sÄ±nÄ±z. Tarih sizi Ã§aÄŸÄ±rÄ±yor, Birgi sizi bekliyorâ€¦

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