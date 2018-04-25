İlkbaharda gidilecek yerler: Bahar tatili için 10 farklı öneri…

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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İlkbaharda gidilecek yerler: Bahar tatili için 10 farklı öneri…
Seyahat
Hürriyet Haber
25.04.2018 - 11:24, Son Güncelleme:

İlkbaharda gidilecek yerler: Bahar tatili için 10 farklı öneri…

Sıcaklar bastırmadan yeni yerler keşfetmek istiyorsanız Nisan ve Mayıs ayları tatile çıkmak için en doğru zaman. Bahar tatili için karar verdiyseniz İlkbaharda gezilecek yerleri ve yapılan aktiviteleri öğrenebileceğimiz haberimize göz atabilirsiniz.

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Bahar tatili önerilerinde hem yaşadığınız şehre yakın hem de uygun fiyatlı konaklama seçeneklerini bulabilirsiniz. Türkiye'nin birçok bölgesinin iklim şartları bahar aylarını tatile uygun hale getirir. Peki, Türkiye'de yani yurtiçinde baharda nereye gidilir? İşte özellikle Nisan ve Mayıs aylarında tercih edebileceğiniz tatil önerilerimiz…

İlkbahar tatil önerileri 

Datça

Sayısız koyları ve ormanlarıyla ünlü sakinliğin hayatla buluştuğu tatil duraklarındandır Datça ilkbaharı yaşanacak en güzel mevsim yapar. Datça maki türlerinin en iyilerini barındırır. Ayrıca Türkiye’nin en iyi bademi de burada yetişir. Datça’da Afrodit Tapınağı’nın yanı sıra mevsimleri ve zamanı gösteren saat ve antik kalıntılar görülebilecek tarihi yerlerden sadece bazılarıdır.

İlkbaharda gidilecek yerler: Bahar tatili için 10 farklı öneri…

Kapadokya

Kapadokya Bölgesi Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Kırşehir illerinin kapladığı alandır. Daha dar olan kayalık Kapadokya Bölgesi ise Uçhisar, Ürgüp, Avanos, Göreme, Derinkuyu, Kaymaklı, Ihlara ve çevresinden ibarettir. Dünyanın en iyi balon turu güzergâhı olarak seçilen Kapadokya, Times Gazetesi'nde yayımlanan “Dünya'nın Yeni 25 Harikası” listesine 5. sıradan girmiştir. 1985'ten beri UNESCO Dünya Kültür Mirasları Listesi'ndedir.

Bahar aylarında mutlaka gidilmesi gereken yer: Ayvalık
Bahar aylarında mutlaka gidilmesi gereken yer: Ayvalık

İlkbaharda gidilecek yerler: Bahar tatili için 10 farklı öneri…

Çeşme ve Alaçatı

Yaz aylarının tartışmasız en güzel tatil mekanlârına sahip yerlerinden olan Çeşme ve Alaçatı, doğal ve tarihi güzellikleriyle turizm cennetlerimizden. Çeşme ve Alaçatı İzmir’in güneybatısında yer alıyor. Antik Çağlarda adı Cyssus olan Çeşme, yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmez mekânı. Alaçatı ise trendlerin çok çabuk değiştiği farklı bir uğrak yeri.

İlkbaharda gidilecek yerler: Bahar tatili için 10 farklı öneri…

Cide

Rıfat Ilgaz’ın doğduğu ve romanlarını yazdığı kasaba olarak tanınan Cide, Kastamonu’dadır. Sarıyazması ile de ünlenen Cide’de denize girmeye elverişli koylar bulunuyor. Kapısuyu ve Gideros Koyu bunlardan en ünlüleri. Ayrıca kocaman bir sahil şeridine sahip…

İlkbaharda gidilecek yerler: Bahar tatili için 10 farklı öneri…

Abant

1988 yılında 1150 hektarlık bölümü “Tabiat Parkı” olarak koruma altına alınan Bolu’nun simgesi olmuş, büyüleyici güzelliğiyle en popüler tatil merkezlerinden biri olarak mutlaka görülmesi gereken bir yerdir. Bolu’nun 34 kilometre güneybatısında Abant Dağları üzerinde Abant Gölü yer alır. Göl çevresi zengin bir bitki örtüsüne sahiptir. Gölün kenarları da çeşitli su bitkileriyle ve nilüferlerle doludur.

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Baharı yaşamak için Akdeniz’in en iyi 10 yeri
Baharı yaşamak için Akdeniz’in en iyi 10 yeri

İlkbaharda gidilecek yerler: Bahar tatili için 10 farklı öneri…

Köyceğiz

Su sporu tutkunları için en doğru adreslerden biridir Köyceğiz. Sıcaklar bastırmadan bu harikulade şehrin tadını çıkarmak isteyenler Köyceğiz Gölü kenarında uzun yürüyüşler yapabilir. Verimli bölge çok sayıda bitki türünü barındırıyor ve kuşlar için de çok önemli. Köyceğiz’in 100’ün üzerinde kuş türüne ev sahipliği yaptığı biliniyor. Ayrıca Sultaniye Kaplıcaları da burada…

İlkbaharda gidilecek yerler: Bahar tatili için 10 farklı öneri…

Hasankeyf

1981 yılında bütünüyle sit alanı ilan edilerek koruma altına alındıktan sonra GAP projesi kapsamında bulunan Ilısı Barajı’nın altında kalacak olan Hasankeyf’in zamanında yerleşim yeri olduğu kabul edilmektedir. Zaman zaman mesken olarak da kullanılan mağaralar, insanların çok eski çağlarda buralara yerleştiklerini göstermektedir. Hasankeyf Kalesi’nin kurulması, M.S. 4’üncü yüzyıla işaretlenmektedir. Diyarbakır çevresini ele geçiren Bizans İmparatoru Konstantinos, bölgeyi korumak amacıyla iki sınır kalesi inşa ettirmiştir. Bu iki kaleden birisi Hasankeyf Kalesi’dir. M.S. 639 yılında Emeviler tarafından fethedilen Hasankeyf, sonrasında; Abbasiler, Hamdaniler, Mervaniler, Artuklular, Eyyubiler ve Osmanlılar’ın hâkimiyetinde kalmıştır. En parlak dönemini de Artuklular zamanında yaşamıştır. Merkezde bu dönemden kalan pek çok tarihi eser mevcuttur.

İlkbaharda gidilecek yerler: Bahar tatili için 10 farklı öneri…

Kaz Dağları

Antik Çağ'da İda Dağı olarak anılan Kaz Dağları Mitolojik hikâyelere konu olmuş, ilginç bitki örtüsü (ki dünyada başka hiçbir yerde yetişmeyen 21 bitki burada bulunur) Alplerden sonra oksijen bakımından en verimli dağ özelliğine sahiptir. Balıkesir'den Çanakkale'ye kadar uzanan Kaz Dağları, Mitolojide Tanrı Zeus'un Troya savaşını izlediği Zeus Altarı'na da ev sahipliği yapar.

Bahar tatili için en ideal 5 mekân
Bahar tatili için en ideal 5 mekân

İlkbaharda gidilecek yerler: Bahar tatili için 10 farklı öneri…

Safranbolu

18 ve 20. yüzyıllar arasında yapılmış ve bozulmadan günümüze kadar gelebilmiş Osmanlı evleriyle ünlü bir ilçe. Anadolu'nun kuzeybatı kesiminde tarihte Paflagonya (Paphlagonia) olarak adlandırılan bölgede bulunan Safranbolu'nun bilinen geçmişi M.Ö. 3000 yıllık bir tarihe sahip. Pek çok uygarlığa ev sahipliği yapan ilçe en çok Rumlar ve Osmanlılar'dan izler taşıyor. Bu dönemlerden kalma cami, kilise, han hamam, köprü ve konaklara sahip olan Safranbolu, geleneksel Türk evlerini yansıtan konaklarıyla tanınıyor. UNESCO’nun, korunması gereken 2000 kültür varlığı arasında bulunuyor.

İlkbaharda gidilecek yerler: Bahar tatili için 10 farklı öneri…

Yalova ve termal kaplıcaları

Yalova Termal Kaplıcaları, Yalova il merkezinden 12 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Türkiye'de altın madalya sahibi tek Türk Kaplıcası… Sularının kaliteli ve içilebilir olması nedeniyle de dünyaca ünlüdür. İlk hamamın Bizans İmparatoru Constantinus tarafından yaptırıldığı kaplıcalarda bulunan yeni banyolar ve köşkler Sultan Abdülmecid Dönemi'ne aittir. 1929’da Atatürk'ün emriyle hem Türkiye'ye hem de dünyaya tanıtılan kaplıcalar 1. dereceden doğal, arkeolojik ve tarihi sit alanı olarak korunmakta.

İlkbaharda gidilecek yerler: Bahar tatili için 10 farklı öneri…

Fotoğraflar: Alamy

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