OsmanlÄ±'nÄ±n ilk payitahtÄ± Bursa'da metfun bulunan OsmanlÄ± devletinin kurucusu Osman Gazi ve oÄŸlu Orhan Gazi ile Murad HÃ¼davendigar (I. Murad), YÄ±ldÄ±rÄ±m Bayezid, Sultan Ã‡elebi Mehmed ve Sultan II. Murad'Ä±n tÃ¼rbeleri, geÃ§en yÄ±l 1,5 milyon yerli ve yabancÄ± turist tarafÄ±ndan ziyaret edildi.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler EÄŸitim, Bilim ve KÃ¼ltÃ¼r Ã–rgÃ¼tÃ¼nce (UNESCO) DÃ¼nya MirasÄ± Listesi'ne 2014 yÄ±lÄ±nda alÄ±nan "Bursa ve CumalÄ±kÄ±zÄ±k: OsmanlÄ± Ä°mparatorluÄŸu'nun DoÄŸuÅŸu" miras alanÄ± iÃ§inde yer alan OsmanlÄ± devletinin ilk 6 padiÅŸahÄ±nÄ±n kÃ¼lliye ve tÃ¼rbeleri, turistlerin uÄŸrak mekanlarÄ± arasÄ±nda yer alÄ±yor.

OsmanlÄ± devletinin kurucusu Osman Gazi ile oÄŸlu Orhan Gazi'nin tÃ¼rbeleri, Sultan I. Murad'Ä±n mezarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu HÃ¼davendigar TÃ¼rbesi, YÄ±ldÄ±rÄ±m Bayezid'in metfun bulunduÄŸu YÄ±ldÄ±rÄ±m TÃ¼rbesi, Sultan Ã‡elebi Mehmed'in kabrinin bulunduÄŸu YeÅŸil TÃ¼rbe ve Sultan II. Murad'Ä±n tÃ¼rbesinin de yer aldÄ±ÄŸÄ± Muradiye KÃ¼lliyesi, dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndan ziyaretÃ§i Ã§ekiyor.

Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n turnikelerden ve giriÅŸlerdeki X-Ray cihazlarÄ±ndan elde ettiÄŸi verilere gÃ¶re, 6 padiÅŸahÄ±n kÃ¼lliye ve tÃ¼rbeleri geÃ§en yÄ±l yerli ve yabancÄ± 1 milyon 518 bin 114 kiÅŸi tarafÄ±ndan ziyaret edildi.

"GÃ¼mÃ¼ÅŸlÃ¼ KÃ¼mbet"e yaklaÅŸÄ±k 700 bin ziyaretÃ§i

Osmangazi ilÃ§esinde, Bursa surlarÄ±nÄ± iÃ§ine alan, saat kulesi ve Ä°stiklal SavaÅŸÄ± Åžehitleri AnÄ±tÄ±'nÄ±n da bulunduÄŸu Tophane ParkÄ±'ndaki Osman Gazi ve Orhan Gazi TÃ¼rbeleri, kentin Ã¶nemli tarihi yapÄ±larÄ± arasÄ±nda yer alÄ±yor.

OsmanlÄ± Ä°mparatorluÄŸu'nun kurucusu Osman Gazi'nin naaÅŸÄ±, vasiyeti Ã¼zerine SÃ¶ÄŸÃ¼t'te vefat ettiÄŸi zaman gÃ¶mÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ babasÄ± ErtuÄŸrul Gazi'nin tÃ¼rbesinden, Bursa'nÄ±n alÄ±nÄ±ÅŸÄ±ndan sonra "GÃ¼mÃ¼ÅŸlÃ¼ KÃ¼mbet" olarak tanÄ±nan ve eski bir Bizans ÅŸapeli Ã¼zerine inÅŸa edilen bu tÃ¼rbeye nakledildi. Sekizgen planlÄ±, Ã¼zeri kubbeyle Ã¶rtÃ¼lÃ¼ tÃ¼rbenin ortasÄ±ndaki ahÅŸap sanduka Osman Gazi'ye ait. EtrafÄ± sedef kakmalÄ±, pirinÃ§ parmaklÄ±klarla Ã§evrili sandukanÄ±n Ã¼zeri sÄ±rma iÅŸlemeli kadifeyle Ã¶rtÃ¼lÃ¼. TÃ¼rbede 17 sanduka arasÄ±nda Osman Gazi'nin oÄŸlu Alaaddin Bey, Orhan Bey'in eÅŸi AsporÃ§a Hatun ve oÄŸlu Ä°brahim Bey, I. Murad'Ä±n oÄŸlu SavcÄ± Bey'e ait sandukalar bulunuyor.

Bursa'yÄ± 1326 yÄ±lÄ±nda fetheden OsmanlÄ± SultanÄ± Orhan Gazi'nin (1281-1362) mezarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu tÃ¼rbe, 11. yÃ¼zyÄ±lda bu alanda mevcut olduÄŸu bilinen Saint Elias (Aya Elia) ManastÄ±rÄ±'ndaki kilisenin yerine yapÄ±ldÄ±.

Kare planlÄ± tÃ¼rbe 4 sÃ¼tun Ã¼zerine oturan kÃ¼Ã§Ã¼k bir kubbe ile Ã¶rtÃ¼lÃ¼ olup iÃ§inde 21 sanduka bulunuyor. TÃ¼rbenin ortasÄ±nda yer alan Orhan Gazi'nin sandukasÄ±nÄ±n Ã¼stÃ¼nde, kadife kumaÅŸ Ã¼zerine gÃ¼mÃ¼ÅŸ simle iÅŸlenmiÅŸ Ã¶rtÃ¼ yer alÄ±yor. TÃ¼rbede ayrÄ±ca Orhan Gazi'nin eÅŸi NilÃ¼fer Hatun, Cem Sultan'Ä±n oÄŸlu Abdullah ve II. Bayezid'in oÄŸlu Åžehzade Korkut'a ait sandukalar da bulunuyor. "Bursa'nÄ±n manevi direkleri" olarak nitelendirilen Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin tÃ¼rbelerini geÃ§en yÄ±l 697 bin 611 kiÅŸi ziyaret etti.

Â

HÃ¼davendigar KÃ¼lliyesi

HÃ¼davendigar KÃ¼lliyesi olarak adlandÄ±rÄ±lan 1363-1366 yÄ±llarÄ±nda Bursa OvasÄ±'nÄ± yÃ¼ksekten gÃ¶ren bir alana yapÄ±lan Sultan I. Murad KÃ¼lliyesi, medrese, cami, Ã§eÅŸme, imaret, hamam ve tÃ¼rbeden oluÅŸuyor.

Ä°Ã§inde 2 katlÄ± HÃ¼davendigar Camisi bulunan kÃ¼lliyede cami dÄ±ÅŸÄ±nda imaret olarak yapÄ±lan ve halen HÃ¼davendigar KÃ¼ltÃ¼r Merkezi olarak bilinen bir bina yer alÄ±yor. YÄ±ldÄ±rÄ±m Bayezid tarafÄ±ndan yaptÄ±rÄ±lan tÃ¼rbede ise pirinÃ§ parmaklÄ±klarla Ã§evrelenmiÅŸ Sultan 1. Murad'Ä±n sandukasÄ± bulunuyor. OsmanlÄ± devletinin Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ padiÅŸahÄ± olan Murad HÃ¼davendigar'Ä±n tÃ¼rbesi ise geÃ§en yÄ±l 104 bin 87 kiÅŸi tarafÄ±ndan ziyaret edildi.

YÄ±ldÄ±rÄ±m KÃ¼lliyesi

Sultan YÄ±ldÄ±rÄ±m Bayezid tarafÄ±ndan 1390 yÄ±lÄ±nda inÅŸa ettirilen cami, medrese, imaret, hastane, ahÄ±r, mektep, mutfak, hamam ve tÃ¼rbeden oluÅŸan kÃ¼lliyede, zamanla tahribata uÄŸrayan bÃ¶lÃ¼mlerin ayaÄŸa kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in gerÃ§ekleÅŸtirilen restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± geÃ§en yÄ±lÄ±n sonlarÄ±na doÄŸru tamamlandÄ±.

KÃ¼lliye iÃ§inde bulunan YÄ±ldÄ±rÄ±m BeyazÄ±t TÃ¼rbesi, revaklÄ± OsmanlÄ± tÃ¼rbelerinin ilki olarak bilinirken tÃ¼rbenin iÃ§inde YÄ±ldÄ±rÄ±m Bayezid ve oÄŸlu Ä°sa Ã‡elebi'nin sandukasÄ± bulunuyor. Restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± dolayÄ±sÄ±yla geÃ§en yÄ±l uzun sÃ¼re kapalÄ± olan tÃ¼rbeyi 2 bin 882 yerli ve yabancÄ± turist gezdi.

YeÅŸil KÃ¼lliyesi ve TÃ¼rbesi

OsmanlÄ± padiÅŸahlarÄ±nÄ±n beÅŸincisi Ã‡elebi Mehmed'in inÅŸa ettirdiÄŸi ve tarihi vesikalarda Ä°maret-i Sultan, Ä°maret-i Sultan Ã‡elebi Mehmed Han gibi isimlerle anÄ±lan kÃ¼lliye, cami, medrese, imaret, tÃ¼rbe, hamam ve hanlardan oluÅŸuyor.

BulunduÄŸu semte de adÄ±nÄ± veren kÃ¼lliyeye, cami ve tÃ¼rbedeki Ã§inilerinden dolayÄ± "YeÅŸil KÃ¼lliye" deniliyor. YÄ±ldÄ±rÄ±m Bayezid'in Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra 11 yÄ±l sÃ¼ren Fetret Devri'nin sona ermesiyle yapÄ±mÄ±na baÅŸlanan OsmanlÄ± devletinin yeniden ÅŸahlanÄ±ÅŸÄ±nÄ± simgeler nitelikteki kÃ¼lliye, OsmanlÄ± mimari eserleri arasÄ±nda en zengin sÃ¼slemelere sahip yapÄ±lardan oluÅŸuyor.

Ä°znik Ã§inileriyle bezenen tÃ¼rbenin iÃ§inde Ã‡elebi Mehmed'in sandukasÄ± yer alÄ±yor. Sekiz kÃ¶ÅŸeli, yanlarÄ± mermer, Ã¼zeri Ã§ini kaplÄ± bir mermer kaide Ã¼zerine yerleÅŸtirilmiÅŸ Ã‡elebi Mehmed'in sandukasÄ± sarÄ±, lacivert ve beyaz renkte kabartma Ã§inilerle kaplÄ±.

TÃ¼rbede, Ã‡elebi Mehmed'in oÄŸullarÄ± Mustafa, Mahmud ve Yusuf ile kÄ±zlarÄ± SelÃ§uk, Hafsa, Sitti ve AyÅŸe Sultan ile sÃ¼tannesi Daye Hatun'a ait Ã§inili sandukalar da yer alÄ±yor. Ã–zellikle yabancÄ± turistlerin Ã§ok ilgisini Ã§eken tÃ¼rbe geÃ§en yÄ±l 566 bin 478 kiÅŸi tarafÄ±ndan ziyaret edildi.

Muradiye KÃ¼lliyesi

Bursa'da, hanedana ait en bÃ¼yÃ¼k tÃ¼rbe topluluÄŸunun yer aldÄ±ÄŸÄ± Muradiye KÃ¼lliyesi, Bursa'da OsmanlÄ± sultanlarÄ± tarafÄ±ndan yaptÄ±rÄ±lan son kÃ¼lliye olarak varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± koruyor.

PadiÅŸah Sultan II. Murad tarafÄ±ndan 1425-1426 yÄ±llarÄ±nda yaptÄ±rÄ±lan kÃ¼lliye, cami, medrese, hamam, darÃ¼ÅŸÅŸifa ve tÃ¼rbeden oluÅŸuyor. Fatih Sultan Mehmed, II. Bayezid ve Kanuni Sultan SÃ¼leyman dÃ¶nemlerinde yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilinen tÃ¼rbelerin de eklenmesiyle 12 tÃ¼rbenin yer aldÄ±ÄŸÄ± kÃ¼lliyede, hanedana mensup 40 kiÅŸinin mezarÄ± bulunuyor.

OsmanlÄ± ruhunun sadeliÄŸiyle zarafetini aynÄ± anda gÃ¶steren Muradiye KÃ¼lliyesi'nde son yapÄ±lan restorasyonla 550 yÄ±llÄ±k tarih ve medeniyetin izleri ortaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Bu kÃ¼lliye ve tÃ¼rbeler de 147 bin 56 yerli ve yabancÄ± turist tarafÄ±ndan ziyaret edildi.

"Turizmdeki en Ã¶nemli kozumuz tarihi kÃ¼ltÃ¼rel mirasÄ±mÄ±z"

Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Alinur AktaÅŸ, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, sultan kÃ¼lliyeleri bÃ¼nyesinde yer alan tÃ¼rbelerin UNESCO DÃ¼nya MirasÄ± Listesi'nde olduÄŸunu hatÄ±rlatarak, 1,5 milyonu geÃ§en ziyaretÃ§i sayÄ±sÄ±nÄ±n daha da artacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

YÄ±ldÄ±rÄ±m Bayezid TÃ¼rbesi'nin restorasyon nedeniyle uzun sÃ¼re kapalÄ± kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren AktaÅŸ, "Restorasyon bitti, artÄ±k vatandaÅŸlar burayÄ± da ziyaret edebilecekler." dedi.

AktaÅŸ Bursa'nÄ±n en Ã¶nemli zenginliÄŸinin tarihi birikimi olduÄŸunu vurgulayarak, "Ã–nceliÄŸimizi turizm olarak belirledik. Turizmdeki en Ã¶nemli kozlarÄ±mÄ±zdan biri hiÃ§ ÅŸÃ¼phesiz tarihi kÃ¼ltÃ¼rel mirasÄ±mÄ±z. O nedenle de kÃ¼lliye ve tÃ¼rbeler bizim iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli." ifadelerini kullandÄ±.