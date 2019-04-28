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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İlk kez deneyecekler için gemi yolculuğunun püf noktaları
Seyahat
Hürriyet Seyahat
28.04.2019 - 08:23, Son Güncelleme:

İlk kez deneyecekler için gemi yolculuğunun püf noktaları

Kruvaziyer gemiler, dev birer yüzen otel. Unutmayın ki onların da bir kullanım kılavuzu var. İşte gemi seyahati yapmadan önce bilmeniz ve dikkat etmeniz gerekenler...

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-Seyahati satın almadan önce, geminin uğradığı limanlara ve o limanlardaki kalış sürelerine mutlaka bakın. Sıradan liman kentleri listedeyse ve uzun vakit ayrılmışsa hem hayal kırıklığı hem zaman kaybı yaşayabilirsiniz.

-Gemi şirketleri, hamileliğin üçüncü dönemine girmiş ya da seyahat süresi içerisinde girecek olan yolcuları kabul etmiyor. Hamile olan yolcuların doktor raporlarının yanlarında olması gerek.

-Odaların fiyatları manzara ve büyüklüğe göre değişiyor. İçeride kalan penceresiz kabinler en uygun fiyatlı olanlar. Ancak hem dar hem penceresiz bu odalar özellikle klostrofobi ve panik ataktan mustarip olanlar için riskli. “İyi bir tatil için feda olsun” diyebiliyorsanız balkonlu odaları tercih edin.

-Gemideki programlar, uğranacak limanlar ve düzenlenecek etkinlikler günlük bir gazete gibi hazırlanarak odalara bırakılıyor. Geceden ertesi günün planına mutlaka göz atın ve programınızı yapın. 

İlk kez deneyecekler için gemi yolculuğunun püf noktaları

-Bazı gemilerde koyu takım ve kokteyl elbisesinin şart olduğu resmi geceler düzenleniyor. Kıyafetinizi unuttuysanız dert etmeyin, ücreti mukabilinde smokin bile kiralayabiliyorsunuz ama bütçeniz kısıtlıysa yanınıza almanızda fayda var. 

-Her yolcuya cruise card’ ya da ‘boarding card’ veriliyor. Bu kart kimlik, kredi kartı ve oda anahtarı olarak kullanılıyor. Gemideki ekstra harcamalar da bu kartla yapılıyor. Aman dikkat! Nakit kullanmayınca bütçenizi aştığınızı fark etmeyebilirsiniz. Tatil bitiminde yüklü bir faturayla karşılaşmamak için alışverişlerde nakit kullanmakta fayda var.

-İnternet, telefon, gazete gibi hizmetlerden yararlanabilirsiniz ancak biraz pahalı olduğunu unutmayın.

-Bahşiş verme âdetiniz yoksa bile gemi seyahatinde edinmeniz gerekiyor. Çoğu gemide her içkiye doğrudan yüzde 15 bahşiş ekleniyor. Bazı şirketler, hesabınıza her gün 10 dolar civarında bir tutarı bahşiş olarak ekliyor.

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