İlk kez deneyecekler için gemi yolculuğunun püf noktaları
Kruvaziyer gemiler, dev birer yüzen otel. Unutmayın ki onların da bir kullanım kılavuzu var. İşte gemi seyahati yapmadan önce bilmeniz ve dikkat etmeniz gerekenler...
-Seyahati satın almadan önce, geminin uğradığı limanlara ve o limanlardaki kalış sürelerine mutlaka bakın. Sıradan liman kentleri listedeyse ve uzun vakit ayrılmışsa hem hayal kırıklığı hem zaman kaybı yaşayabilirsiniz.
-Gemi şirketleri, hamileliğin üçüncü dönemine girmiş ya da seyahat süresi içerisinde girecek olan yolcuları kabul etmiyor. Hamile olan yolcuların doktor raporlarının yanlarında olması gerek.
-Odaların fiyatları manzara ve büyüklüğe göre değişiyor. İçeride kalan penceresiz kabinler en uygun fiyatlı olanlar. Ancak hem dar hem penceresiz bu odalar özellikle klostrofobi ve panik ataktan mustarip olanlar için riskli. “İyi bir tatil için feda olsun” diyebiliyorsanız balkonlu odaları tercih edin.
-Gemideki programlar, uğranacak limanlar ve düzenlenecek etkinlikler günlük bir gazete gibi hazırlanarak odalara bırakılıyor. Geceden ertesi günün planına mutlaka göz atın ve programınızı yapın.
-Bazı gemilerde koyu takım ve kokteyl elbisesinin şart olduğu resmi geceler düzenleniyor. Kıyafetinizi unuttuysanız dert etmeyin, ücreti mukabilinde smokin bile kiralayabiliyorsunuz ama bütçeniz kısıtlıysa yanınıza almanızda fayda var.
-Her yolcuya ‘cruise card’ ya da ‘boarding card’ veriliyor. Bu kart kimlik, kredi kartı ve oda anahtarı olarak kullanılıyor. Gemideki ekstra harcamalar da bu kartla yapılıyor. Aman dikkat! Nakit kullanmayınca bütçenizi aştığınızı fark etmeyebilirsiniz. Tatil bitiminde yüklü bir faturayla karşılaşmamak için alışverişlerde nakit kullanmakta fayda var.
-İnternet, telefon, gazete gibi hizmetlerden yararlanabilirsiniz ancak biraz pahalı olduğunu unutmayın.
-Bahşiş verme âdetiniz yoksa bile gemi seyahatinde edinmeniz gerekiyor. Çoğu gemide her içkiye doğrudan yüzde 15 bahşiş ekleniyor. Bazı şirketler, hesabınıza her gün 10 dolar civarında bir tutarı bahşiş olarak ekliyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle