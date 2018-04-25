İlginç kural ve yasakları bulunan 7 ülke
Her ülkenin kendi kuralları ve yönetim şekli olması beraberinde bazı yasakları da getiriyor. Ama bazı yasaklar var ki oldukça ilginç... İşte ülkelerin o ilginç kural ve yasakları...
Burundi'de sabah koşusu yapma yasağı var! Bu, bir savaşa hazırlık gibi algılandığı için düzenli koştuğunuz taktirde hakkınızda soruşturma açılıyor.
Malezya'da sarı giyilmiyor. Hükümet tarafından konulan kuralda sarı renkli kıyafet yasaklandı. Gerekçesi ise protestocuların bu renk kıyafetler ile sokaklara çıkması.
Tayland'da mayo ile araba kullanmak ciddi bir suç...Dikkat dağıtmak gerekçesi ile bir para cezasına çarptırılabilirsiniz.
İtalya'nın Capri adasında ise terlik yasağı bulunuyor...Gerekçesi ise sahilde uzananları gürültü ile rahatsız etmek.
Kolombiya'da ise UBER gibi uygulamalar yasak...Ülkede taksi ticareti büyük bir önem arz ediyor ve güçlü taraf taksiciler olduğu için insanlara kolaylık sağlayan birçok uygulama burada yasak.
Kanada'nın bazı bölgelerinde ıslık çalmak yasak. Sebebi ise bunun bir büyü ritüelinde kullanılması.
Kenya'da ise plastik poşetleri kullanmak kesinlikle yasak. Çevre kirliliğine neden olan ve kolay kolay yok olmayan bu poşetleri kullanmanın ciddi cezaları var.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle