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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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'İkinci Efes'te 2020'de kayıklar yüzdürülecek
Seyahat
Anadolu Ajansı
13.06.2019 - 14:30, Son Güncelleme:

'İkinci Efes'te 2020'de kayıklar yüzdürülecek

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan ve 'İkinci Efes' şeklinde nitelendirilen Aizanoi Antik Kenti'ndeki çayda, 2020'de Antik Çağ'da olduğu gibi kayıklar yüzdürülecek.

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UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2012'de dahil edilen, Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapan Aizanoi Antik Kenti'nde, Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümünce yapılan kazı ve alan araştırmalarının bu yılki çalışmalarına başlandı. Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Elif Özer, AA muhabirine, il merkezine 48 kilometre uzaktaki antik kentte daha önce Alman arkeologların yaptığı çalışmaların, 2011'den itibaren Bakanlar Kurulu kararıyla Türk arkeolog ve uzmanlarca yürütüldüğünü söyledi.
Özer, bu yılki çalışmalarda kentin "agora" adı verilen çarşısının ortaya çıkarılacağını belirtti. Aizanoi Penkalas Projesi kapsamında, antik kentten geçen çayda Roma döneminde olduğu gibi kayıkların yüzdürüleceğini anlatan Özer, şöyle konuştu: 

İkinci Efeste 2020de kayıklar yüzdürülecek



"Çavdarhisar ilçesi sınırlarındaki Koca Çay, antik kentten geçen bir nehir. Antik Çağ'daki ismi 'Penkalas' olarak biliniyor. Roma dönemi sikkelerinde Penkalas Nehri, uzanmış bir erkek olarak betimleniyor. Projenin hazırlıklarına 2012'de başlamıştık. Projeyle, çayın su seviyesi yükseltilerek, Antik Çağ'da olduğu gibi iki köprü arasında kayıklarla gidilebilecek. Suyun içindeki yaklaşık bin civarında, Antik Roma döneminden kalma, tarihi eser niteliği taşıyan işlenmiş taşları ve heykelleri dışarı çıkardık. Her birinin envanteri çıkarıldı, çizimleri yapıldı." Özer, proje kapsamında çaydaki antik Roma köprülerinin restorasyonunun tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi.

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"Projenin, Antik Çağ'daki dönemi yaşatan bir örneği yok"
Bazı ülkelerde projenin modern örneklerinin bulunduğunu dile getiren Özer, "Yaptığımız araştırmalara göre, projemizin Antik Çağ'daki dönemi yaşatan bir örneği bulunmuyor. Türkiye'deki modern örneği ise Eskişehir'deki Porsuk Çayı. Projeyi 2020'de bitirmeyi hedefliyoruz. Projemiz tamamlandığında yurt içi ve dışından binlerce kişinin burayı görmek için geleceğini düşünüyoruz." dedi.
Özer, antik kente gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin, bu çalışma sayesinde Antik Çağ'daki gibi kayıkla tarihi gezintiler yapabileceğini sözlerine ekledi.

İkinci Efeste 2020de kayıklar yüzdürülecek


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