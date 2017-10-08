 İki teker üzerinde 20 ülke 30 bin kilometre

Motosiklet sevdası nasıl başladı?

- 10 yaşından beri bisiklet ve özellikle motosiklet merakım var. Annemle babam bu zevkimi katiyen tasvip etmedikleri için gizlice sokağa çıkıp komşumuzun küçük moped’ini ödünç alır ve etrafta bir tur atardım.







Peki motosikletle dünyanın dört bir yanına gitme fikri nasıl oluştu?

- Annemle babamın işleri gereği sıklıkla İran içinde yer değiştirdik. İlkokulu bitirdiğimde beş farklı vilayette, beş farklı okulda eğitim almıştım. İleri ki, yıllarda okumak için Avrupa ve Amerika’ya gittim. Türkiye’ye göç ettikten sonra da meslek yaşamıma uluslararası seyahatler yapan bir satış görevlisi olarak başladım. Bütün bu deneyimler dünyayı motosiklet sırtında gezme hayalleri kurmamda etkin oldu. Dolayısıyla motosiklet aşkım ve seyahatlerle örülü geçmişimi birbirinden ayıramam.









Motosikletle gezmenin ne gibi artıları var?

- Motosikletle yolculuk yapmak arabayla hatta yaya olarak yolculuk yaparken, dünyanın görülmesi mümkün olmayan köşelerini keşfedip inceleme fırsatını veriyor. Söz konusu maceralarımız önceden belirlenmiş düzgün yollar üzerinde yapılan seyahatler değil. Genellikle yolculuklarımıza çeşni ve heyecan katan tropikal fırtınalar, toprak kaymaları ve su baskınları gibi pek çok sürprizle karşılaşırız.









Toplam kaç ülkeyi gezdiniz, bunların kaçı motosikletle?

- 60 ülkeden 20’sini motosikletle gezdim.

Motosikletle kaç km yol kat ettiniz?

- Yaklaşık 30.000 km.





Gittiğiniz ülkeler hangileri?

- Motosiklet seyahatlerime yaklaşık 30 yıl önce başladım. Şimdiye kadar gittiğim ülkeler Hindistan, Butan, Guatemala, Meksika, Peru, Şili, Arjantin, Brezilya, Güney Afrika, Namibya, Tunus, Libya, Umman, Arabistan, İspanya, Norveç, Avustralya, Yeni Zelanda, Madagaskar, İzlanda ve Türkiye.









Kaç günlük seyahatler oldu genellikle, en uzunu kaç gündü ve neresiydi?

- Seyahatler, transferler de dahil olmak üzere genelde yaklaşık 12 - 20 gün arasındaydı. En uzunu sanırım 20 gün süren, 3000 km’yi kapsayan Avustralya yolculuğuydu.

Sizi en fazla heyecanlandıran rota neresi oldu, neden, kısaca yazar mısınız?

- Yolculuklarım arasında en zorlayıcı, tehlikeli ve güç olanı Hindistan’dı. 5000 m. irtifanın üstünde, dünyanın en acımasız yollarında motosiklet sürdük. O denli tehlikeliler ki, National Geographic bu yollar hakkında bir belgesel yaptı. Motosikletler son derece ilkel ve Hindistan yapımıydılar. Toprak kaymaları, kum fırtınaları ve bir derya dolusu çamur ile başa çıkmak zorunda kaldık. Yemek durumu da pek parlak değildi, bir haftada 5-6 kilo verdim. Bunlara ek olarak bir gece yükseklik hastalığına karşı almam gereken hapı içmeyi unuttum ve 4700 irtifadaki kampta panik atak geçirdim. Tüm seyahatler arasında en heyecan verici olanıydı sanırım. Dönerken de yolumuza paralel nehrin taşması sonucu su baskını altında kaldık.











Bir gezide ne kadar para harcıyorsunuz?

- Farklı seyahatlerimizin yaklaşık maliyetini öngörmek gerçekten zor. Bunların pahalı maceralar olduğunu söyleyeyim. Süre ve hedefe bağlı olarak tutar 7000 ile 1200 $ arasında değişir.





Seyahatlerinizi kitap yapma fikri nasıl oluştu?

- 30 yıl süresince yaptığım motosiklet yolculuklarımla ilgili iki kitap yazdım. İlk kitap 2007’de yayımlandı, ikincisi ise bu sene. Kitap yayımlama fikri bana çok yakın ve akıl hocalarım olarak gördüğüm iki arkadaşımdan geldi. Bu yolculuklarımızın pek çoğunu başlatan kayınbiraderim de son derece yüreklendirici ve destekleyiciydi.









Gelirini sanırım bağışlayacaksınız... Nereye bağışlayacaksınız?

Her iki kitabımın da geliri müzik alanında lisansüstü eğitim gören öğrencilere verilmek üzere akademik burs olarak tahsis edildi. Bu amaç için hem kitap satışları geliri hem de eşim Zeynep Hamedi’nin yönetimindeki Borusan Kocabıyık Eğitim Vakfı’na yapılan bağışların yatırılabileceği bir banka hesabı bulunuyor.

Motosikletle böyle bir tura çıkacak olanlara ne tavsiyeleriniz olurdu?

- Benzer seyahatler planlayacak olanlara tavsiyem güvenlik. Güvenlik önlemleri en yaşamsal unsur. Çok uzun süre motosiklet sürmeyin; dinenin; stresli iseniz araç sürmeyin. Mümkün olduğu zaman yerel rehberlerden yardım alın.





Yemek konusunda dikkat ettiğiniz şeyler var mı?

- Karşılaştığımız tüm yerel lezzetleri tatmayı deneriz. Genelde yağlı ve yüksek kalorili besinlerden kaçınmaya çalışırım. Bol su içmek şarttır. Her zaman yanınızda çikolata ve tatlı besin taşıyın. Yenilenlerin basitliği, motosiklet yoluculuğunun kalitesiyle birebir orantılıdır.



İzlanda: Dünyamızda yer alan bir başka gezegen.

Libya Çölü: Huzur diyarı.

Brezilya: İnanılmaz bir doğa ancak maalesef bozulma yolunda.

Avustralya: Zorlu ve sert bir ülke, zorlu ve sert insanlar.

Güney Afrika: Son derece zengin bir toprak ancak halen çok fakir bir yerli halk.



"Himalayalar’dan Andes’e II’ Hamedi’nin ikinci kitabı. İngilizce çıkan kitabın Türkçesi yıl sonunda satışta olacak. Belli başlı büyük kitapçılarda ve Amazon’da alınabiliyor. Fiyatı: 200 TL"







Fotoğraflar: Muhammed H. Hamedi