İki göl arasındaki cennet Interlaken
Bernese Alpleri'nin göbeğinde, berrak göllerle çevrili olan Interlaken, İsviçre'nin merkezindeki Bern Kantonundaki bir yerleşim birimi. 'İki göl arasında' anlamındaki adından da anlaşılabileceği gibi Interlaken, Aare Nehri'nin beslediği Thun ve Brienz gölleri arasındaki dar bir kara şeridi üzerinde yer alıyor.
Nüfusu 14 bin civarında olan Interlaken, turkuaz rengi gölleri, yemyeşil doğası, yürüyüş rotaları, yamaç paraşütü ve kano gibi adrenalin yükselten etkinlik olanakları ve ünlü temiz havasıyla her yıl on binlerce turisti ağırlıyor. Bölgenin kuru ve bol oksijenli havasının verem hastalığına iyi geldiğine inanıldığından, geçmişte buraya çok sayıda hastane yapılmış. Böylece Interlaken bir dönem sağlık turizminin başkenti olarak da isim yapmış.
Bu güzel bölgede, sırtını şelalelerin süzüldüğü Eiger, Mönch ve Jungfrau dağlarına yaslayan karakteristik İsviçre evlerini de içine alan manzarayı gür otlaklarda beslenen büyükbaş hayvanlar tamamlayarak klasik Alp dağları görüntüsü oluşturuyor. Interlaken'de, teleferik, telesiyej olanakları da olan yürüyüş yapılabilecek 45'in üzerinde dağ yoluna sahip.
Kış turizminin hayli gelişkin olduğu bölge, pist ve tesisleriyle de ünlü. Tarihi kürekli vapurların da gezi gemileri olarak faaliyet gösterdiği Thun ve Brienz göllerinde doyumsuz manzara eşliğinde gezintiye çıkmak da eşsiz bir deneyim.
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