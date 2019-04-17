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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İki göl arasındaki cennet Interlaken
Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: DepoPhotos
17.04.2019 - 10:52, Son Güncelleme:

İki göl arasındaki cennet Interlaken

Bernese Alpleri'nin göbeğinde, berrak göllerle çevrili olan Interlaken, İsviçre'nin merkezindeki Bern Kantonundaki bir yerleşim birimi. 'İki göl arasında' anlamındaki adından da anlaşılabileceği gibi Interlaken, Aare Nehri'nin beslediği Thun ve Brienz gölleri arasındaki dar bir kara şeridi üzerinde yer alıyor.

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Nüfusu 14 bin civarında olan Interlaken, turkuaz rengi gölleri, yemyeşil doğası, yürüyüş rotaları, yamaç paraşütü ve kano gibi adrenalin yükselten etkinlik olanakları ve ünlü temiz havasıyla her yıl on binlerce turisti ağırlıyor. Bölgenin kuru ve bol oksijenli havasının verem hastalığına iyi geldiğine inanıldığından, geçmişte buraya çok sayıda hastane yapılmış. Böylece Interlaken bir dönem sağlık turizminin başkenti olarak da isim yapmış.

İki göl arasındaki cennet Interlaken

Bu güzel bölgede, sırtını şelalelerin süzüldüğü Eiger, Mönch ve Jungfrau dağlarına yaslayan karakteristik İsviçre evlerini de içine alan manzarayı gür otlaklarda beslenen büyükbaş hayvanlar tamamlayarak klasik Alp dağları görüntüsü oluşturuyor. Interlaken'de, teleferik, telesiyej olanakları da olan yürüyüş yapılabilecek 45'in üzerinde dağ yoluna sahip.

İki göl arasındaki cennet Interlaken

Kış turizminin hayli gelişkin olduğu bölge, pist ve tesisleriyle de ünlü. Tarihi kürekli vapurların da gezi gemileri olarak faaliyet gösterdiği Thun ve Brienz göllerinde doyumsuz manzara eşliğinde gezintiye çıkmak da eşsiz bir deneyim.

İki göl arasındaki cennet Interlaken

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