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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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HaberlerSeyahat Haberleriİki bin yıllık hamamda kış ortasında yüzme keyfi
Seyahat İki bin yıllık hamamda kış ortasında yüzme keyfi
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Seyahat
AA
12.02.2018 - 12:30, Son Güncelleme:

İki bin yıllık hamamda kış ortasında yüzme keyfi

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde, "Kral kızı" adıyla bilinen Basilica Therma Roma Hamamı, tarihi özellikleri, mimarisi ve iki bin yıldır akan şifalı suyu ile dikkati çekiyor.

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Kayseri'de yaşayan Roma kralının amansız bir hastalığa yakalanan kızının Sarıkaya'da iyileşip ayağa kalktığına inanılan Roma hamamı kalıntıları ve havuzları, 2014 yılında Sarıkaya Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yapılan kazı sonrası gün yüzüne çıkarıldı. Daha önce havuzlar toprak altında olduğu için boşa akan termal su, temizlenerek ortaya çıkartılan havuzları doldurunca mimari yapısıyla dikkati çeken antik hamam, ilgi odağı oluyor. 

İki bin yıllık hamamda kış ortasında yüzme keyfi

Valilik, Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile belediyenin yürüttüğü çalışmalarla turizme kazandırılması için çaba sarf edilen hamam, her mevsim vatandaşların ilgisini çekiyor. 50 derece sıcaklıkta yer üstüne çıkan ve birçok hastalığa karşı şifalı olduğu bilinen hamam suyu, kaymakamlıktan alınan özel izinle sporculara kış ortasında yüzme keyfi yaşattı.

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İlçede çalışmalarını yürüten yüzücüler, kış mevsimi olmasına karşın, su sıcaklığıyla uygun bir ortam oluşturan havuzda, iki bin yıllık tarihle iç içe yüzme imkanı buldu. Antik Roma Hamamı'nın hikayesini anlatan Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, en az iki bin yıllık geçmişe sahip olduğu bilinen hamamın, içinden kendiliğinden çıkan sıcak suyu bulunan dünyadaki iki yapıdan biri olduğunu söyledi.

İki bin yıllık hamamda kış ortasında yüzme keyfi

Türkiye'de sadece Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bu özellikte bir hamam bulunduğunu dile getiren Açıkel, "Roma hamamının önünde yarı olimpik ölçülere sahip havuzlar mevcut. Daha önce burası kapalıydı, üzerinde binalar vardı. Kamulaştırılıp yapılan kazılarda havuzlar ortaya çıktı. İlk yapıldığı tarihteki durumunu koruyor. İçinde yaklaşık 50-51 derece sıcak suyu var." dedi. Açıkel, soğuk havada bile olsa sıcak suda yüzülebildiğini, özellikle kış mevsiminde kar yağdığında sudan çıkan buharın güzel görüntüler oluşturduğunu anlattı.

Açıkel, antik hamamın turizme kazandırılması için Yozgat Valiliği ile çalışmalar yaptıklarına değindi.

İki bin yıllık hamamda kış ortasında yüzme keyfi

"Bu değerin dünya mirasına alınması noktasında UNESCO’ya müracaatımız var. İnşallah UNESCO, dünya mirasına kabul ettikten sonra Roma Hamamı dünyada daha fazla tanınmış olacak. Böylece hem Sarıkaya hem Yozgatımıza hem de Türkiye'ye daha çok turist çekmiş olacağız. Roma Hamamı'nın bir benzeri İngiltere'nin Bath bölgesinde bulunuyor. Orası bunun yarısı kadar bile yok. Onların pazarlaması çok kuvvetli olduğu için senede bir milyon 300 bin turist çekiyor. Gittik gördük, bizim suyumuz ondan daha güzel hem yapımız daha büyük ve daha eski tarihe dayanıyor. Aynı zamanda buranın dini bir merkez olarak kullanıldığı da varsayılıyor. Bizim daha fazla turist çekmemiz lazım, bunun için de elimizden gelen çalışmayı yapıyoruz."

Roma döneminde de hamamın sağlık amaçlı kullanıldığına işaret eden Açıkel, hamamda çıkan termal suların dünyanın en şifalı sularından biri olduğunu kaydetti.

İki bin yıllık hamamda kış ortasında yüzme keyfi

"Sütunların üzerinde sağlık ve temizlik tanrıçasının figürleri var. Burada bir şifa kaynağı olduğu eskiden beri biliniyor. Çünkü su çıktığı derecede kullanılıyor, sudaki mineraller soğuk su katmak marifetiyle yok edilmiyor. Hacettepe Üniversitesi ve GATA'dan alınan raporlarda bu suyun birçok hastalığa iyi geldiği bilimsel olarak tespit edilmiş durumda."

Sevgililer Gününün en güzel fırsatı
Sevgililer Günü'nün en güzel fırsatı

Yüzme antrenörü Mehmet Eren de öğrencileriyle beraber iki bin yıllık Roma hamamında kış mevsimi ortasında yüzmekten mutlu olduklarını belirtti. Sporculardan Seyit Uçar, kış ortasında sıcak suda yüzmenin kendilerine çok iyi geldiğini ifade ederek, "Herkese tavsiye ederim. Çok güzeldi. İnşallah tamamen açılır, herkes bu güzel tesisten faydalanır." ifadelerini kullandı. Rahman Topal da kış mevsiminde açık havada sıcak suda yüzmenin çok keyifli olduğunu dile getirdi. 

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