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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İki ay süren festival ilk ayını tamamladı
Seyahat
Hürriyet Seyahat
29.01.2019 - 10:47, Son Güncelleme:

İki ay süren festival ilk ayını tamamladı

Hindular, dünyanın en büyük dini ve kültürel festivali kabul edilen Kumbh Mela'ya devam ediyor.

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Hindistan’ın Allahabad kentinde, festival kapsamındaki ritüeller sürüyor. Hindular, Kumbh Mela Festivali kapsamında, Allahabad’da gece ateşi yaktı.

İki ay süren festival ilk ayını tamamladı

12 yılda bir yapılan ve iki ay sürecek festivale, 60 milyondan fazla kişinin katılması bekleniyor. Festival birinci ayını tamamladı.

İki ay süren festival ilk ayını tamamladı

Sanskritçede ‘kumbha’ kulpsuz, ağzı dar, kavanoz ya da güğüm; ‘mela’ da toplanma, festival ya da panayır anlamına geliyor.

İki ay süren festival ilk ayını tamamladı

Güğüm Festivali olarak çevrilen festival, kökeni Hindistan'da ilk nehir etkinliklerinin başladığı antik Vedik dönemine kadar gidiyor.

İki ay süren festival ilk ayını tamamladı

Kaynağı Hint mitolojisi, Puranalar'da, Maharabata ve Ramayana destanlarında anlatılır, Hintlilerin yaradılış mitlerinden kaynaklanır.

İki ay süren festival ilk ayını tamamladı

Hac ve suda arınma etkinliği olan festival, tarihi Güneş, Ay ve Jüpiter'in burçlar kuşağındaki konumuna göre hesaplanıyor. Jüpiter, kova yani Kumbh burcuna, güneş koç burcuna girince başlıyor.

İki ay süren festival ilk ayını tamamladı

Kumbh Mela, iki biçimde gerçekleştiriliyor. Purna Kumbh (Tam Kumbh) 12 yılda bir Allahabad (Prayag), Haridvar, Uccain ve Nasik'te; Ardh Kumbh (Yarım Kumbh) altı yılda bir Haridvar ve Allahabad'da yapılıyor. Maha Kumbh Mela ise 12 Purna Kumbh Mela'dan sonra, yani 144 yılda bir gerçekleştiriliyor.

İki ay süren festival ilk ayını tamamladı

 

Fotoğraflar: DepoPhotos

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