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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İç Anadolu'nun saklı güzelliği: Gödet Kanyonu
Seyahat
Anadolu Ajansı
18.07.2019 - 15:40, Son Güncelleme:

İç Anadolu'nun saklı güzelliği: Gödet Kanyonu

Karaman'daki Gödet Kanyonu, el değmemiş doğası ve kanyon yamaçlarındaki tarihi kalıntılarıyla keşfedilmeyi bekliyor.

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Karaman'daki Gödet Kanyonu, el değmemiş doğal güzellikleri ve kanyon yamaçlarındaki tarihi kalıntılarıyla keşfedilmeyi bekliyor. Karaman merkeze bağlı, eski ismi "Gödet" olan Güldere köyünün tarihi, binlerce yıl öncesine dayanıyor. Köyün çevresinde Hititler, Roma ve Bizans dönemlerine ait birçok kale, kaya mezarları, kaya yerleşim ve dini merkezleri bulunuyor.

İç Anadolunun saklı güzelliği: Gödet Kanyonu


Köyün en tanınan yeri ise 10 kilometre uzunluğundaki Gödet Kanyonu. Güneyden Silifke ve Mut ile sınır olan köyün uçsuz bucaksız arazilerinde gezintiye çıkanların, aniden dimdik kanyon ile karşılaşmaları mümkün. Kanyonun başlangıç noktasında Ernek mevkisinde bulunan bir kaynaktan doğan dere, Karaman Ovası'na can veren Gödet Barajı'nın ana kaynağını oluşturuyor.Bu noktadan itibaren köye kadar devam eden kanyonda sadece gökyüzü görünüyor.  Dere çevresi yemyeşil kavak, ceviz ve söğüt ağaçları ile kaplı. Kanyonun oldukça dik yamaçları milyonlarca yıldır esen rüzgarla, usta bir ressamın fırçalarından çıkmışcasına şekillendirilmiş. Ayrıca bu yamaçlarda kayaya oyulmuş yerleşim yerleri, kaleler, kaya mezarlar ve dini merkezler mevcut. Bölge tam olarak araştırılmadığı için buraların tarihi hakkında kayıtlarda çok bilgi bulunmuyor.

İç Anadolunun saklı güzelliği: Gödet Kanyonu


Seyrine doyum olmuyor 
Kanyon içinde köylülerin bahçelerine gidip gelmek için kullandıkları patika yollar mevcut. Ayrıca kanyonun ilk 4 kilometresine otomobil ile ulaşılabiliyor. Kanyon bilinen ve bilinmeyenleriyle saklı güzellikleri barındırıyor. Gödet Kanyonu seyre doyum olmayan bu güzelliğiyle doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını bekliyor. Güldere köyünden doğa sporcusu Ersin Arı, Türkiye'de birçok kanyon gezdiğini fakat doğayla tarihin iç içe olduğu böyle bir kanyon görmediğini söyledi. Gödet Kanyonu'nun çok fazla bilinmediğini söyleyen Arı, "Bu bilinmeme avantaj mı, dezavantaj mı bilemiyorum. Bölge bakir, kirlenmemiş bir alan. Acaba çok fazla bilinse bu kadar temiz kalabilir miydi, sormadan edemiyorum. Genelde Karaman halkının piknik yapmak için tercih ettiği bir yer" dedi.

İç Anadolunun saklı güzelliği: Gödet Kanyonu


"Kendi imkanlarımızla kanyonu tanıtmaya çalışıyoruz" 
Hoş ve güzel bir gün geçirmek isteyen doğaseverlerin bu kanyonu mutlaka gezmesi gerektiğini anlatan Arı, şunları söyledi: "Kanyon içerisinde akan deresiyle, patika yolları ve doğasıyla harika ötesi bir yer. Kendi imkanlarımızla kanyonu tanıtmaya çalışıyoruz. Ben her yıl kısıtlı imkanlarımla 7-8 guruba rehberlik etmeye çalışıyorum. Zamanla daha çok tanınıyor. Parkuru zor değil. Yaya ve bisikletle büyük sağlık sorunları olmayan herkes amatör olarak burada düzenlenecek etkinlikte yer alabilir. Ziyaretçiler gün içinde kanyonu gezebilir, ayrıca uygun alanlarda piknik yapılabilir. İsteyenler kanyon yamaçlarında bulunan mağaraları ve tarihi kalıntıları kısa süreli tırmanışlarla gezebilirler. Ayrıca kanyonun üzerinden yürüyüşle kanyonu tepeden görebilecek seyir noktaları mümkün. Ben tüm fotoğraf ve dağaseverleri Gödet Kanyonu'nu görmeye davet ediyorum."

İç Anadolunun saklı güzelliği: Gödet Kanyonu






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