Huzurun Yeryüzündeki Adresi

Dünyanın ilk yerleşim yerlerinden biri olan Hatay, binlerce yıllık tarihi ve 13 medeniyetin eşsiz iziyle zamana dair tüm zenginlikleri barındıran nadide bir şehir. Saygı ve hoşgörü mizacından hiçbir koşulda ödün vermeyen; yeniliklere ve farklılıklara kapılarını ardına kadar aralayan farklı din ve kültürden insanların yaşadığı bu kent, huzurun yeryüzündeki adresidir. Tarihiyle, kültürüyle, doğal güzellikleriyle, bereketli topraklarıyla ve nezih insanlarıyla Doğu’nun Kraliçesi olarak adlandırılan bu şehre hizmet etmek bizler için büyük bir onurdur. Biz Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin karakteristik özelliklerini tüm dünyaya tanıtmak ve kenti, ulaşımdan altyapıya; sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerden sosyal yardımlaşma projelerine geniş bir hizmet yelpazesi ile şehrimizi hak ettiği değere ulaştırmak amacıyla yoğun çaba harcıyoruz. Belediyemiz gelecek yıllarda da fark yaratan atılımları ve çalışma disipliniyle örnek bir belediye olmaya devam edecektir.



5 yıldır komşu ülkemiz Suriye’de yaşanan tasvip etmediğimiz elim olaylardan ve çatışmalardan her anlamda olumsuz etkilenen şehrimizin üzerindeki kara bulutların dağılmas ve ekonomik, ticari ve turistik canlılığına yeniden kavuşması için yatırımlar yapıyor ve projeler üretiyoruz. Dünya çapında büyük öneme sahip fuarlara, hem sahip olduğumuz özelliklerin hem de belediyemizce hazırlanan projelerin tanıtımı için katılım sağlıyoruz. Yakın zaman içerisinde dünyanın turizm ve seyahat alanındaki ilk 5 fuarı arasında olan, 70 ülkeden gelen 4550 turizm elçisinin katıldığı EMITT’te Hatay’ın köklü kültürel birikimi ve eşsiz lezzetlerini tanıtımını sağladık. Stantlarımızı ziyaret eden turizm elçilerine kentin lezzetlerini ikram ederek, onları stantlarımızda en güzel şekilde ağırladık. Hürriyet Gazetesi ve TÜRSAB’la (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği) ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz, “Antakya’da Hatay’ı Keşfet” adlı gastronomi şenliğinde Hatay’ın damak çatlatan lezzetlerini birbirinden özel sunumlar ile Türkiye’nin dört bir yanından gelen değerli konuklarımızla buluşturduk. Verimli toprakları, turizm olanakları ve ulaşıma elverişli coğrafyası ile yatırım cennetine dönüşme potansiyeline sahip nadide şehrimize tüm dünyadan yatırımcıları davet etmek üzere Fransa’nın Cannes şehrinde gerçekleştirilen, dünyanın en büyük ve en saygın gayrimenkul fuarı MIPIM’e katıldık. Dünyanın en büyük teknoloji, bilim ve kültür sergisi olarak nitelendirilen, bu yıl “Çiçek ve Çocuk” temasıyla ülkemizde gerçekleştirilen EXPO 2016 Antalya’da “Asi Nehri Güzelleşiyor”, “Antakya İnsan Şehir”, “Gazella Gazella Eko Parkı Köy Okulu ve Müzesi Projesi” ve “Okeanus Tethys Replika Sergisi” projelerimizin tanıtımını gerçekleştirdik.



Kent tanıtımlarımızın, sosyal ve kültürel faaliyetlerimizin yanı sıra Hatay’ı bir spor kenti yapmak üzere de çalışmalar yürütüyoruz. Sosyal, fiziksel ve ruhsal yönden sağlıklı bireylerin var olduğu toplumlarda başarının kendiliğinden geleceği bilinciyle yapımına başladığımız ve kısa süre içerisinde tamamlayarak hizmete açtığımız; Hatay’ın en büyük, Türkiye’nin 2’nci büyük spor merkezi olma özelliğini elinde bulunduran tesisisimiz yaklaşık 50 bin metrekare alan üzerine inşa edilmiş olup, içerisinde açık ve kapalı yüzme havuzu, kondisyon merkezi, Türk hamamı, sauna, masaj salonu, basketbol ve futbol sahası, karate, taekwando, boks, halter salonları satranç ve sporcu yaşam odaları, okçuluk, masa tenisi alanları ile toplantı, çalışma ve konferans salonları yer almakta. Tesisimizden hem Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesindeki lisanslı sporcular hem de Hatay halkı faydalanmaktadır. Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur’ söylemiyle Hatay’ın spor yaşamına yeni bir renk katmak ve Hataylılara hem ulusal hem d uluslararası arenada sportif başarılar yaşatmak için hizmet veriyor. Büyük emekler sonucunda 2010 yılında kulübümüz bünyesinde kurduğumuz Kadın Basketbol Takımımız, ilk yıl mücadele ettiği İkinci Lig’de geçirdiği başarılı sezonun ardında Birinci Lig’e yükselmeye hak kazandı. Mütevazı kadrosu ve başarıya olan inancıyla Süper Lig’e yükseldiği 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında Avrupa kupalarında mücadele eden takımımız, EURO CUP’ta çeyrek final oynayarak Hatay’a büyük bir gurur yaşattı. Bu sezon Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde ikincilik elde eden takımımız önümüzdeki sezon Euroleague’de mücadele ederek Hatay’a bir ilki daha yaşatacak. Biz belediyeciliğin yalnızca altyapı ve üstyapı çalışmalarından ibaret olmadığının ve bir ülkenin kalkınmasının kültür, sanat ve spor faaliyetleriyle eş değer olduğu bilinciyle kendimizi sosyal, sportif ve kültürel arenada da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Hazırladığımız projeler ve gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla Hatay’ın güvenilir, yaşanabilir bir şehir olduğunu ve kamu oyunda oluşan yanlış algıyı bertaraf etmek düşüncesiyle huzur dolu bir kent olduğumuzu tüm dünyaya göstermeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki 3 yıl boyunca da bu şehrin güzelliklerle anılması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin.





