Huzurun tam ortasında muhteşem bir tatil Şimdiden planınızı yapın, bu fiyat kaçmaz…
İstanbul'a yakınlığı ve tesis olanaklarıyla oldukça popüler olan Kartepe, kış turizminin yanı sıra çevresindeki yaylaları, kanyonları ve Maşukiye'deki şifalı suyu ile adeta bir cenneti andırıyor. ^Kartepe'de küçük bir hafta sonu kaçamağı için size çok güzel bir önerimiz var. Şimdiden planlarınızı yapın ve bu fırsatı kaçırmayın. İşte detaylar...
Nihayet kış geliyor. Yakında bembeyaz karlar, tepelere düşmeye başlar. Bunu fırsat bilen kış severler de o beyaz tepelerin en güzellerine gitmek ister. Kış turizminin gözde noktalarından Kartepe, küçük bir hafta sonu kaçamağı için sizi ve sevdiklerinizi bekler.
Bu bir ilandır
İş hayatının yoğunluğundan, şehrin kalabalığından, trafiğinden ve stresinden bunaldıysanız; tüm bunları geride bırakıp en sevdiklerinizi de yanınıza alarak güzel bir tatil yapmanın tam zamanı. Bölgenin en sevilen konaklama noktalarından The Green Park Kartepe’de yerinizi ayırtın ve yola çıkın. Detaylar için buraya tıklayınız.
Doğanın, insana bütün cömertliğiyle gülümsediği yerlerden Kartepe, hayranlık uyandıran manzarasıyla dinlenmenize ve enerji depolamanıza yardımcı olacak. İstanbul’a olan yakınlığı da Kartepe’yi sıklıkla tercih ettiren sebeplerden biri. Kış sporlarının keyfini bilenler, buldukları her fırsatta Kartepe’de karın tadını çıkartıyor.
Muhteşem Samanlı Dağları’nın zirvesinde yer alan, The Green Park Kartepe Resort & Spa’da; bir tarafta Sapanca Gölü diğer yanda İzmit Körfezi manzarası ile yaşayacağınız unutulmaz konaklama deneyimiyle, tatiliniz kusursuzlaşacak. Otel, aynı zamanda kayak sporları için en cazip adres konumunda. Detaylar için buraya tıklayınız.
Doğa harikası Kartepe’de, huzurun tam ortasında ruhunuzu dinlendirmek çok keyifli olacak. Üstelik bunu The Green Park Kartepe kalitesinde, size özel indirimlerle yapabilirsiniz. Hemen buraya tıklayın, konforu ve huzuru bir arada bulabileceğiniz muhteşem tatilinizi planlayın. Detaylar için buraya tıklayınız.
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