Huzurun tam ortasında muhteşem bir tatil Şimdiden planınızı yapın, bu fiyat kaçmaz…

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriHuzurun tam ortasında muhteşem bir tatil Şimdiden planınızı yapın, bu fiyat kaçmaz…
GeriSeyahat Huzurun tam ortasında muhteşem bir tatil Şimdiden planınızı yapın, bu fiyat kaçmaz…
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Huzurun tam ortasında muhteşem bir tatil Şimdiden planınızı yapın, bu fiyat kaçmaz…
Seyahat
Hürriyet Seyahat
18.11.2019 - 12:35, Son Güncelleme:

Huzurun tam ortasında muhteşem bir tatil Şimdiden planınızı yapın, bu fiyat kaçmaz…

İstanbul'a yakınlığı ve tesis olanaklarıyla oldukça popüler olan Kartepe, kış turizminin yanı sıra çevresindeki yaylaları, kanyonları ve Maşukiye'deki şifalı suyu ile adeta bir cenneti andırıyor. ^Kartepe'de küçük bir hafta sonu kaçamağı için size çok güzel bir önerimiz var. Şimdiden planlarınızı yapın ve bu fırsatı kaçırmayın. İşte detaylar...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Nihayet kış geliyor. Yakında bembeyaz karlar, tepelere düşmeye başlar. Bunu fırsat bilen kış severler de o beyaz tepelerin en güzellerine gitmek ister. Kış turizminin gözde noktalarından Kartepe, küçük bir hafta sonu kaçamağı için sizi ve sevdiklerinizi bekler.

Bu bir ilandır

Huzurun tam ortasında muhteşem bir tatil Şimdiden planınızı yapın, bu fiyat kaçmaz…



İş hayatının yoğunluğundan, şehrin kalabalığından, trafiğinden ve stresinden bunaldıysanız; tüm bunları geride bırakıp en sevdiklerinizi de yanınıza alarak güzel bir tatil yapmanın tam zamanı. Bölgenin en sevilen konaklama noktalarından The Green Park Kartepe’de yerinizi ayırtın ve yola çıkın. Detaylar için buraya tıklayınız.

Huzurun tam ortasında muhteşem bir tatil Şimdiden planınızı yapın, bu fiyat kaçmaz…


Doğanın, insana bütün cömertliğiyle gülümsediği yerlerden Kartepe, hayranlık uyandıran manzarasıyla dinlenmenize ve enerji depolamanıza yardımcı olacak. İstanbul’a olan yakınlığı da Kartepe’yi sıklıkla tercih ettiren sebeplerden biri. Kış sporlarının keyfini bilenler, buldukları her fırsatta Kartepe’de karın tadını çıkartıyor.

Huzurun tam ortasında muhteşem bir tatil Şimdiden planınızı yapın, bu fiyat kaçmaz…


Muhteşem Samanlı Dağları’nın zirvesinde yer alan, The Green Park Kartepe Resort & Spa’da; bir tarafta Sapanca Gölü diğer yanda İzmit Körfezi manzarası ile yaşayacağınız unutulmaz konaklama deneyimiyle, tatiliniz kusursuzlaşacak. Otel, aynı zamanda kayak sporları için en cazip adres konumunda. Detaylar için buraya tıklayınız.

Huzurun tam ortasında muhteşem bir tatil Şimdiden planınızı yapın, bu fiyat kaçmaz…


Doğa harikası Kartepe’de, huzurun tam ortasında ruhunuzu dinlendirmek çok keyifli olacak. Üstelik bunu The Green Park Kartepe kalitesinde, size özel indirimlerle yapabilirsiniz. Hemen buraya tıklayın, konforu ve huzuru bir arada bulabileceğiniz muhteşem tatilinizi planlayın. Detaylar için buraya tıklayınız.

Huzurun tam ortasında muhteşem bir tatil Şimdiden planınızı yapın, bu fiyat kaçmaz…


Bu içerik Yakala.co tarafından hazırlanmıştır

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle