Huzurun köyü: Agiasos
Midilli Adası'nda, Olympos’un yamacına 475 metre yükseklikte kurulmuş olan Agiasos köyü, adayı ziyaret edenlerin uğrak yerleri arasında yer alıyor.
Midilli Adası'nda, Olympos’un yamacına 475 metre yükseklikte kurulmuş olan Agiasos köyü, adayı ziyaret edenlerin uğrak yerleri arasında yer alıyor.
Bölgenin doğal güzelliğini Olympos’un yüksek kesimleri oluşturuyor.
Köyün hemen yanından yükselen dağın doğal güzellikleri, devlet tarafından koruma altına alınmış ve Natura 2000 ağına dahil edilmiş.
Yılın her ayı mükemmel bir güzelliğe sahip olan Agiaso’nun kestaneleri arasında yürüyüş yapmak ise ayrı bir keyif.
Geleneksel el sanatlarına olan ilgisiyle bilinen Agiasoluların ahşap oymaları ve çanak çömlekleri, bu tarz ürünlere ilgi duyanları cezbediyor.
Köydeki Meryem Ana tapınağı da yoğun turist akınına uğruyor.
Fotoğraflar: DepoPhotos
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