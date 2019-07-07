Hürriyet fotomuhabirlerinin gözünden Erzurum
Erzurum hep Palandöken Dağı’nın giydiği beyaz gelinlikle bilinir, oysa bu sadece buzdağının görünen yüzü. Kentte ve çevresinde keşfedilmeyi bekleyen sayılamayacak kadar çok tarihi ve doğal zenginlik, kendine özgü kültürel doku var. Özellikle de fotoğraf meraklısıysanız doğası, tarihi, insanı ve yaşam biçimiyle objektifinize yansıyacak görüntüler “İşte Anadolu” diyecek kadar özgün olacak. Sizi, Hürriyet’in ödüllü fotomuhabirleri Selahattin Sönmez, Levent Kulu, Selçuk Şamiloğlu ve Murat Şaka’nın objektifinden yansıyan Erzurum ile baş başa bırakıyoruz.
SELAHATTİN SÖNMEZ / s.sonmez@hurriyet.com.tr
Erzurum’un simgesi, Selçuklu mimarisi Çifte Minareli Medrese, gece aydınlatmasıyla daha da etkileyici bir görünüme kavuşuyor.
Baltasıyla Aziziye Tabyası’ndaki Türk askerine yardıma giden Nene Hatun’un heykeli...
LEVENT KULU / lkulu@hurriyet.com.tr
Erzurum Evleri, 14 geleneksel evin birleştirilmesiyle oluşturulmuş otantik bir mekân. Sahibi Siyami Demir... Aralarında anahtarların da bulunduğu 20 bini aşkın obje sergileniyor.
Narman Peribacaları 3 milyon yıl önce oluşmaya başlamış. Peribacalarının içinde bulunduğu vadi, renginden dolayı ABD’deki Colorado Kanyonu’na benzetiliyor.
MURAT ŞAKA / msaka@hurriyet.com.tr
Bu kareyi Erzurum Evleri bölgesinde yakaladım. At arabasının sahibi, polise selam veriyordu. Yüzünün hatları nedeniyle deklanşöre bastım
21 metre genişliği, 48 metre yüksekliğiyle dünyanın en büyüklerinden biri olan Tortum Şelalesi, Uzundere ilçesinde yer alıyor. Şelaleyi yılda yaklaşık 10 bin turist ziyaret ediyor.
SELÇUK ŞAMİLOĞLU / ssamiloglu@hurriyet.com.tr
Erzurum Kalesi’nde çektiğim bu karede ışık ve arka plan çok güzeldi. Ama bir eksiklik vardı. Biraz bekledim ve dört genç kız yan yana geçince tarih ve insan bütünleşmiş oldu.
Burası Erzincan Kapı. Erzincan istikametinden gelen kervanların giriş yeriydi. Anadolu’da ticaretin can damarı olan kapı şimdilerde çaycıları ile meşhur.
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