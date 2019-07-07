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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet fotomuhabirlerinin gözünden Erzurum
Seyahat
Hürriyet Seyahat
07.07.2019 - 08:14, Son Güncelleme:

Hürriyet fotomuhabirlerinin gözünden Erzurum

Erzurum hep Palandöken Dağı’nın giydiği beyaz gelinlikle bilinir, oysa bu sadece buzdağının görünen yüzü. Kentte ve çevresinde keşfedilmeyi bekleyen sayılamayacak kadar çok tarihi ve doğal zenginlik, kendine özgü kültürel doku var. Özellikle de fotoğraf meraklısıysanız doğası, tarihi, insanı ve yaşam biçimiyle objektifinize yansıyacak görüntüler “İşte Anadolu” diyecek kadar özgün olacak. Sizi, Hürriyet’in ödüllü fotomuhabirleri Selahattin Sönmez, Levent Kulu, Selçuk Şamiloğlu ve Murat Şaka’nın objektifinden yansıyan Erzurum ile baş başa bırakıyoruz.

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SELAHATTİN SÖNMEZ / s.sonmez@hurriyet.com.tr

Erzurum’un simgesi, Selçuklu mimarisi Çifte Minareli Medrese, gece aydınlatmasıyla daha da etkileyici bir görünüme kavuşuyor.

Hürriyet fotomuhabirlerinin gözünden Erzurum


Baltasıyla Aziziye Tabyası’ndaki Türk askerine yardıma giden Nene Hatun’un heykeli...

Hürriyet fotomuhabirlerinin gözünden Erzurum


LEVENT KULU / lkulu@hurriyet.com.tr

Erzurum Evleri, 14 geleneksel evin birleştirilmesiyle oluşturulmuş otantik bir mekân. Sahibi Siyami Demir... Aralarında anahtarların da bulunduğu 20 bini aşkın obje sergileniyor.

Hürriyet fotomuhabirlerinin gözünden Erzurum



Narman Peribacaları 3 milyon yıl önce oluşmaya başlamış. Peribacalarının içinde bulunduğu vadi, renginden dolayı ABD’deki Colorado Kanyonu’na benzetiliyor.

Hürriyet fotomuhabirlerinin gözünden Erzurum


MURAT ŞAKA / msaka@hurriyet.com.tr

Bu kareyi Erzurum Evleri bölgesinde yakaladım. At arabasının sahibi, polise selam veriyordu. Yüzünün hatları nedeniyle deklanşöre bastım

Hürriyet fotomuhabirlerinin gözünden Erzurum



21 metre genişliği, 48 metre yüksekliğiyle dünyanın en büyüklerinden biri olan Tortum Şelalesi, Uzundere ilçesinde yer alıyor. Şelaleyi yılda yaklaşık 10 bin turist ziyaret ediyor.

Hürriyet fotomuhabirlerinin gözünden Erzurum


SELÇUK ŞAMİLOĞLU / ssamiloglu@hurriyet.com.tr

Erzurum Kalesi’nde çektiğim bu karede ışık ve arka plan çok güzeldi. Ama bir eksiklik vardı. Biraz bekledim ve dört genç kız yan yana geçince tarih ve insan bütünleşmiş oldu.

Hürriyet fotomuhabirlerinin gözünden Erzurum



Burası Erzincan Kapı. Erzincan istikametinden gelen kervanların giriş yeriydi. Anadolu’da ticaretin can damarı olan kapı şimdilerde çaycıları ile meşhur.

Hürriyet fotomuhabirlerinin gözünden Erzurum


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