Hollanda'nın Hobbit Köyü: Giethoorn

Amsterdam'dan trene binip, sonrasında ise otobüsle devam ederek bu şirin köye yaklaşık olarak 3 saatte ulaşabilirsiniz. Hollanda sınırları içerisinde olduğu için köye gitmek için Schengen vizesine sahip olmanız gerekiyor. Film setlerinden fırlamış gibi evlere ve çizgi film setlerine benzer bir atmosfere şahit olacağınız bu köyde kanallar arasında gezinerek köyü keşfedebilirsiniz. Yaz aylarındaki ılık iklim nedeniyle her yerin yemyeşil olduğu bu köy için ideal ziyaret zamanları ilkbahar ve yaz aylarıdır.

Yaklaşık 2 bin kişilik bir nüfusa sahip olan Giethoorn, arabanın olmadığı bir köy. Bisiklet yolu yapıldığı için köyü bisiklete dolaşabilir ya da küçük kanalla arasında botlarla gezinerek köyü yakından keşfedebilirsiniz.

Keçi boynuzu anlamına gelen köyde eski zamanlarda keçiboynuzu bulunuyormuş. Köy her ne kadar son zamanlarda popülerleşmeye başlasa da özellikle hafta içi sakin vakit geçirmek ve yemyeşil parklarda vakit geçirmek insana huzur veriyor. Yaklaşık 180 civarında köprünün yer aldığı Giethoorn'da evler sazlık çatıları ve küçük tuğlaları ile eşsiz bir görünüme sahip.

Giethoorn'da yapılacak aktiviteler

Giethoorn'da yapılabilecek en güzel aktiviteler arasında botlarla kanal turu yapmak, ördekleri beslemek, hobbit evleri arasında gezinmek, dar sokaklarda gezinmek ve parklarda sere serpe dinlenmek gibi huzur verici aktiviteler sayılabilir.





Giethoorn'da alışveriş

Köyün merkezinde yerel ürünlerin yanı sıra hediyelik eşyalar alabileceğiniz pek çok mağaza bulabilirsiniz. Köyde satılan magnetler ve yerel eşyaların yanında ayrıca köye 15 km uzaklıkta bulunan Steenwijk ve Meppel gibi şehirleri de ziyaret edebilir ve alışveriş yapabilirsiniz.

Giethoorn'da konaklama

Köyde konaklama seçenekleri olarak prefabrik hobbit evleri kiralama opsiyonunun yanında apart oteller veya B&B konseptinde pansiyonlarda da kalınabilir. Doğaya düşkünseniz bölgede pek çok kamp alanı bulunuyor. Çadır kurarak veya karavan kiralayarak bu şirin köyde doğa ile baş başa zaman geçirmek ve oksijen depolamak mümkün.





Giethoorn'da ne yenir?

Kanal kenarlarında pek çok kafe ve restoranın bulunduğu Giethoorn'da Hollanda peynirleri ve şarapların tadına bakabilirsiniz. Bunun yanında yöreye özgü kreplerin ve pancakelerin tadına bakabilirsiniz. Et, deniz ürünleri ve patates gibi yemeklere rastlayabileceğiniz Giethoorn'da ayrıca haşlama sebze yemekleri de yöresel lezzetler arasında bulunuyor.





Müzik festivalleri ve eğlenceler

Giethoorn'da temmuz, ağustos ve eylül ayları boyunca pek çok müzik festivali ve panayırlar düzenleniyor. Pek çok ünlü grubun konserlerine denk gelebilir ve köyde eğlenceli zamanlar geçirebilirsiniz.

Fotoğraflar: Gidip Görmeli, Yolculuk Terapisi, Pinterest