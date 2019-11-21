Hizmet anlayışı ve zengin mutfağıyla ilgi odağı
Gerek iş gerekse de kültürel geziler için herkesin yolu en az bir kere Ankara’ya düşer. Ee tabi artık yüksek hızlı tren seferleriyle de Ankara’ya günübirlik seyahatler yapmak çok kolay. Anıtkabir ziyareti yapmak, Beypazarı’na uğramak, Hamamönü’nde dolaşmak, Aspava’lardan birinde tıka basa karın doyurmak başkente bir yolculuğu daha da cazip kılıyor. Peki, iyi güzel de, gittiğimizde nerede konaklayalım? İşte harika mutfaklara sahip birbirinden güzel oteller...
Ankara’nın gözde otellerinde indirimli konaklama fırsatları için buraya tıklayabilirsiniz. Üstün Hilton kalitesinde hizmet veren Hilton Garden Inn Ankara; merkezi lokasyonu, ayrıcalıklı hizmet anlayışı, zengin mutfağı ve toplantı olanaklarıyla unutulmaz bir konaklama deneyimi sunuyor.
Bu bir ilandır
Konfor ve estetiğin modern teknolojiyle buluştuğu, uluslararası standartlarda hizmet vermeyi amaçlayan, deneyimli ve misafir odaklı kadrosu ile kusursuz hizmet verecek şekilde tasarlanan Koza Suite Otel de kaliteyi, konforlu ve rahatlığı bir arada arayanların uğrak noktası konumunda yer alıyor.
İster turistik ister iş dünyasına yönelik konaklamalarda mükemmel lokasyon ve konforu bir arada sunan Ankara’nın ilk dizayn oteli Cadence Design Hotel ise başkentin prestijini yansıtıyor, şehrin tam kalbinde yer alıyor. Cadence Design Hotel; büyükelçilikler, Çankaya Köşkü, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile birçok uluslararası şirketin ofisine ve en ünlü eğlence merkezlerine yürüme konumlanıyor.
Başkentte otelcilik anlamında bir ekol halinde bulunan Ankara Altınel Otel’de ise ihtiyaç ve beklentilerinizi en ince detayına kadar biliniyor. Böylece, rahat ve nezih ortamına adım attığınız anda güler yüzlü ve profesyonel çalışanlar tarafından karşılandığınızda kaliteyi gerçek anlamda hissedebiliyorsunuz. Aradığınız rahat atmosferi, uyum ve düzeni size sunan Ankara Altınel'de kaldığınız süre boyunca kendinizi özel hissetmeye devam edebilirsiniz.
Ankara’da konaklama ihtiyacınız olduğunda bu ve bunun gibi onlarca harika oteli çok özel indirimlerle bir arada bulabileceğiniz link burada!
Bu içerik Yakala.co tarafından hazırlanmıştır.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle