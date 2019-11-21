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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hizmet anlayışı ve zengin mutfağıyla ilgi odağı
Seyahat
Hürriyet Seyahat
21.11.2019 - 09:01, Son Güncelleme:

Hizmet anlayışı ve zengin mutfağıyla ilgi odağı

Gerek iş gerekse de kültürel geziler için herkesin yolu en az bir kere Ankara’ya düşer. Ee tabi artık yüksek hızlı tren seferleriyle de Ankara’ya günübirlik seyahatler yapmak çok kolay. Anıtkabir ziyareti yapmak, Beypazarı’na uğramak, Hamamönü’nde dolaşmak, Aspava’lardan birinde tıka basa karın doyurmak başkente bir yolculuğu daha da cazip kılıyor. Peki, iyi güzel de, gittiğimizde nerede konaklayalım? İşte harika mutfaklara sahip birbirinden güzel oteller...

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Ankara’nın gözde otellerinde indirimli konaklama fırsatları için buraya tıklayabilirsiniz. Üstün Hilton kalitesinde hizmet veren Hilton Garden Inn Ankara; merkezi lokasyonu, ayrıcalıklı hizmet anlayışı, zengin mutfağı ve toplantı olanaklarıyla unutulmaz bir konaklama deneyimi sunuyor.

Bu bir ilandır

Hizmet anlayışı ve zengin mutfağıyla ilgi odağı


Konfor ve estetiğin modern teknolojiyle buluştuğu, uluslararası standartlarda hizmet vermeyi amaçlayan, deneyimli ve misafir odaklı kadrosu ile kusursuz hizmet verecek şekilde tasarlanan Koza Suite Otel de kaliteyi, konforlu ve rahatlığı bir arada arayanların uğrak noktası konumunda yer alıyor.

Hizmet anlayışı ve zengin mutfağıyla ilgi odağı



İster turistik ister iş dünyasına yönelik konaklamalarda mükemmel lokasyon ve konforu bir arada sunan Ankara’nın ilk dizayn oteli Cadence Design Hotel ise başkentin prestijini yansıtıyor, şehrin tam kalbinde yer alıyor. Cadence Design Hotel; büyükelçilikler, Çankaya Köşkü, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile birçok uluslararası şirketin ofisine ve en ünlü eğlence merkezlerine yürüme konumlanıyor.

Hizmet anlayışı ve zengin mutfağıyla ilgi odağı


Başkentte otelcilik anlamında bir ekol halinde bulunan Ankara Altınel Otel’de ise ihtiyaç ve beklentilerinizi en ince detayına kadar biliniyor. Böylece, rahat ve nezih ortamına adım attığınız anda güler yüzlü ve profesyonel çalışanlar tarafından karşılandığınızda kaliteyi gerçek anlamda hissedebiliyorsunuz. Aradığınız rahat atmosferi, uyum ve düzeni size sunan Ankara Altınel'de kaldığınız süre boyunca kendinizi özel hissetmeye devam edebilirsiniz.

Hizmet anlayışı ve zengin mutfağıyla ilgi odağı


Ankara’da konaklama ihtiyacınız olduğunda bu ve bunun gibi onlarca harika oteli çok özel indirimlerle bir arada bulabileceğiniz link burada!

Bu içerik Yakala.co tarafından hazırlanmıştır.

 

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