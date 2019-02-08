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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hizan'da kış güzelliği
Seyahat
Anadolu Ajansı
08.02.2019 - 14:17, Son Güncelleme:

Hizan'da kış güzelliği

Bitlis'in Hizan ilçesi, taş evleri ve doğal güzellikleriyle kış aylarında fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor

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Bitlis'in Hizan ilçesi, kış aylarında taş evleri ve doğal güzellikleriyle fotoğraf sanatçıları ve ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. AA'nın haberine göre derin vadi sırtlarına kurulu köylerdeki çok katlı tarihi taş evler, kış aylarında kar yağışıyla beraber seyrine doyulmaz manzaralar oluşturuyor. İnanç turizmiyle de ön plana çıkan ilçe, renkli dokusu ve el değmemiş mekanlarıyla her yıl birçok yerli ve yabancıyı ağırlıyor.

Hizanda kış güzelliği


Kar yağışının ardından kartpostallık görüntülerin oluştuğu köyler, fotoğrafçıların ilgisini çekiyor. Hizan Fotoğrafçılar Derneği Başkanı Mahmut Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de nadir görülen taş evlerin kış aylarında güzel görüntüler oluşturduğunu söyledi. Fotoğraf tutkunlarının soğuk havaya rağmen bölgeye geldiğini anlatan Özdemir, "Türkiye'nin çeşitli yerlerinden bu taş evleri görmek ve fotoğraflamak isteyen birçok fotoğraf sever arkadaşımız var. Bunlar zaman zaman buralara gelerek fotoğraf çekip arşivlerine eklemek istiyor" dedi.

Hizanda kış güzelliği


Fotoğrafçı Menderes Ekinci de Hizan'ın taş evlerinin turizm açısından önemli olduğunu, birçok kişinin ilçenin güzelliklerini görmek için bölgeye geldiğini ifade etti.

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