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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hititler yaşamı Hattuşa'da kurulan köyle canlandırılacak
Seyahat
İHA
17.06.2019 - 09:45, Son Güncelleme:

Hititler yaşamı Hattuşa'da kurulan köyle canlandırılacak

Çorum'un Boğazkale ilçesinde Hititlerin 3500 yıl öncesindeki yaşamlarının canlandırılacağı Hitit Köyü projesinde sona doğru yaklaşılıyor.

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UNESCO tarafından 1986'da "Dünya Miras Listesi"ne dahil edilen Hattuşa'daki Hitit Köyü, yapılacak çevre düzenlemesinin ardından tamamlanarak Çorum turizminin hizmetine sunulacak. Hattuşa’ya yapılan köy, Hititlerin tanıtılması ve Hattuşa’ya gelen turist sayısına da katkı sağlayacak.

Hititler yaşamı Hattuşada kurulan köyle canlandırılacak


Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Boğazkale ilçesine giderek Hitit köyünde incelemelerde bulundu. Proje hakkında bilgi alan Vali Çiftçi, daha sonra inşa edilen yapının içerisini gezdi. 2016 yılında başlanıp 2018 yılında ise tamamlanan Hitit Köyü'ne bugüne 1 milyon 200 bin lira harcama yapıldığını anlatan Mustafa Çiftçi, "Burası müze ile beraber bir bütünlük arz ediyor. Çevre düzenlemesi ile burası daha da güzelleşecek. Daha kullanılabilir fonksiyonel hale gelecek. Burası 3500 yıllık tarihi bir yer. İnşallah tamamladığımızda daha güzel bir görüntü ortam ortaya çıkacak. İnsanlar burada hem faaliyette bulunacak dinlenebilecekleri mekanlar yer alacak" dedi.

Hititler yaşamı Hattuşada kurulan köyle canlandırılacak


Çiftçi, "Hitit Köyü'nde geçmişte Hititlerin uğraştıkları alanlarla ilgili mesela demir sanatları yaygın olduğu için demircilik atölyesi olacak. Yöresel el ürünleri ve vatandaşların ürettiği malzelerde buralarda rahatlıkta teşhir edilerek pazarlanabilecek" diye konuştu.

 

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