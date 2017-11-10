Hippilikten bugüne ben, geçmişten günümüze Londra

Mustafa Kaptan teknede yaşardı. Rahmetli Sadun Boro’nun “Kısmet” tarzı klasik bir yelkenli idi kaptanın evi . Arkadaşlarımın babası teknesini çok fazla kullanmazdı. Biraz aksi bir “Laz” olan Mustafa Kaptan, bizleri de pek fazla sevmezdi, çünkü “İş” çıkarırdık. Sıcak bir yaz ortası gene bir “iş çıkardık”, Marmara’yı boydan boya kat edeceğiz. “Gece Büyükada arkasında demirleyelim ertesi sabah 6:00 da vira ederiz” dedim. Akşam üstü kızlı oğlanlı toplandık ve Büyükada “Büyük Klüp” önüne demirledik. Dans etmeye gittik. Tekneye döndük ki deniz bir ayna kadar sakin ve dolunay tepsi gibi karşımızda asılı duruyor. 8 Saat yolumuz var, haydi demir alalım dedim. Mustafa Kaptan, “olmaz daa, güneş doğsun hele bi” felan dedi ama ısrarlara karşı koyamadı. Sabaha kadar dümeni ben tuttum ve Mustafa Kaptan da yanımda hiç ses etmeden oturdu. Gün doğarken dümeni Mustafa Kaptan’a teslim ettim ve kamarama çekilip serin bir uykuya daldım. Uyandığımda çok güzel bir koya demirlemiş idik, sabah duşumu Marmara’nın o zamanlar berrak olan sularında aldım. Sonradan öğrendik ki meğerse Mustafa Kaptan’da “Tavuk Karası” hastalığı varmış, yani geceleri göremezmiş. Yıllar sonra arkadaşlarımın anne ve babası emektarları Mustafa Kaptanı göz ameliyatı için Londra’ya götürmüşler. Başarılı bir ameliyat geçiren kaptanlarına da kısa bir Londra turu düzenlemişler. Dönüşte arkadaşımın annesi, “Eee Mustafa Kaptan Londra’yı beğendinmi bari” diye sormuş. Mustafa Kaptan ise her zamanki gibi aksi, “Londra Londra dedinüz, celdük, bir Eyfel’i bile göstermedünüz da”.



“Eiffel” Paris’in sembolü ise “Big Ben” de Londra’nın sembolü. Milletvekili iseniz veya 6 ay kadar sıra beklerseniz içine kadar da girebiliyomuşsunuz. Kulenin altındaki bina ise Westminster Sarayı yani İngiltere’nin Parlemento binası.



96 metre yüksekliğindeki kuleye monte edilmiş 7 Metre çapındaki saatin dört cephesi var. Akrep 2.7 metre iken yelkovanı 4.3 metre. Big Ben çanı 14 tona yakın ve çaldığı zaman 14 kilometre öteden duyuluyor. Westminster binası yavaş yavaş nehire doğru gömülüyormuş. Big Ben kulesi de 46 cm bir yana eğilmiş. 2021 yılına kadar kule restorasyonda, çanlar sustu…



Temeller ile fazla oynamamak lazım. İngiltere, varlığını o gelenekçi kimliğine borçlu.