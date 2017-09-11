Hippilerin memleketi: Pai

Chiang Mai’den Pai'ye otobüsle 3 saatte ulaşabiliyorsunuz ancak yolu başınızı döndürecek kadar virajlı, hazırlıklı olun. 140 kilometrede 762 viraj. Burada konaklama ve motorsiklet kiralama ücreti Tayland’ın diğer yerlerine göre çok ucuz. Tay arkadaşımın önerisiyle Pai Chan Cottage’a yerimi ayırtmıştım. Pirinç tarlalarına bakan havuzu ve kendime ait bungalovum sayesinde çok huzurlu yedi gün geçirdim. Pai, yavaşlayıp sakin sakin vakit geçirebileceğiniz bir yer.







Burada asıl yapılacak aktivite motorsiklet kiralayıp manzaranın tadını çıkarmak. Ben de ilk gün motorsiklet kiralayıp Asya’nın ünlü motorsiklet rotalarından biri olan Mae Hong Son rotasını gerçekleştirdim. Yollar motorsiklet sürmek için beklediğimden daha düzgündü, her yer asfalt ve sizi tehlikeli bir duruma sokacak mıcırlar yok. Sağım, solum, önüm, arkam yemyeşil, yol boyunca akıp giden pirinç tarlalarıyla çok huzurlu bir yolculuk yaptım.







Pai aynı zamanda şelale ve sıcak su havuzu kaynıyor. Ertesi gün zamanımı şelale ve sıcak su havuzlarını keşfetmeye ayırdım. İlk durak; Pam Bok Şelalesi. Merkeze 15 dakikalık uzaklıkta ve biraz içeride kalıyor. Yağmur sezonunda olduğumuz için su gürül gürül akıyordu. Tayland'ın sıcak havasına buz gibi su iyi geldi. Pam Bok şelalesinin hemen girişinde kendi ürettiği yiyecek ve içecekleri bağış karşılığında veren ‘‘The Land Split’’ isimli bir çiftlik var. Burada çeşit çeşit meyve ve meyve kurularının tadına bakabilir, ev yapımı meyve şaraplarını deneyebilirsiniz. Buradan çıktıktan sonra güneşi batırmak için Pai Kanyon’a gittim. Yağmur sezonunda olduğumun için muazzam bir gün batımı göremedim ama ilginç bir yapısı var. Yer yer uçurum olan daracık yollardan yürüyorsunuz. En uca ulaşabilirseniz manzara tatmin edici.









Pam Bok Şelalesinde suyun tadını çıkardıktan sonra kemiklerimi ısıtmaya Sai Ngam sıcak su havuzuna gittim. Su tam da yüzülecek sıcaklıkta hatta öyle ki içine girip saatlerce banyo yapasınız geliyor. Buradan ayrılıp ‘‘Mueng Paeng’’ sıcak su havuzunu keşfettim. Mueng Paeng’e ulaştığımda sıcaktan nefes alamayacakmışım gibi hissettim. Suyun içinden dumanlar çıkıyordu ve daha önce hayatımda bu kadar sıcak bir doğal havuz görmemiştim. Daha sonra öğrendim ki bu havuzun sıcaklığı tam 95 dereceymiş.









Ertesi sabah gidiş dönüş üç saatlik yol beni bekliyor. Hedef 1,666 metrelik Tham Lod mağarası, burası birçok yarasa ve kılıç kırlangıçlarına ev sahipliği yapıyor. Söylenene göre Lod mağarasının içinden Myanmar’a geçebileceğiniz gizli yollar var. Ben belli bölgeleri rehber eşliğinde yürüyerek gezdim ama gönül tabi daha fazlasını keşfetmek istiyor.







Normalde bu mağarayı bambu sandalların üzerinde geziyorsunuz ancak suyun seviyesi çok yüksek olduğu için gerçekleştiremedim. Bu yüzden giriş ve rehber için sadece 80 baht ödedim.









Akşam olduğunda Pai tamamen kabuk değiştiriyor, Açıkçası hem sıcaktan dolayı hem de atmosferin güzelliğinden dolayı şehir merkezini akşam gezmeyi tercih ediyorum. Şehir merkezi dediğim çok küçük bir alandan oluşuyor. Çeşitli takı kıyafet ve sokak yemekleri yiyebileceğiniz ‘‘Walking Street’’de vakit geçirdikten sonra Mojo Jazz ve Blues Cafe’de keyifli bir akşam geçirebilirsiniz. Mojo Jazz Bar’da eğlence yeterli gelmedi diyorsanız şehrin en iyi reggae barında geceye devam edebilirsiniz. Pai, tekrar gelmek isteyeceğim yerlerin listesine girdi bile.

Fotoğraflar: Bengi Baytekin