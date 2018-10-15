Hindular Durga Puja festivaliyle tanrÄ±Ã§alarÄ±nÄ± dÃ¼nyaya davet etti

Hindular Durga Puja festivaliyle tanrÄ±çalarÄ±nÄ± dünyaya davet etti
Hindistan'daki en Ã¶nemli festival Durga Puja'nÄ±n baÅŸlamasÄ±na bir hafta kala, Hindular Mahalaya GÃ¼nÃ¼'nde nehirde yÄ±kandÄ±, TanrÄ±Ã§alarÄ±nÄ± DÃ¼nyaya gelmeye davet etti.
Hindistan'daki en Ã¶nemli festival Durga Puja'nÄ±n baÅŸlamasÄ±na bir hafta kala, Hindular Mahalaya GÃ¼nÃ¼'nde nehirde yÄ±kandÄ±, TanrÄ±Ã§alarÄ±nÄ± dÃ¼nyaya gelmeye davet etti.
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Durga Puja, saygÄ±deÄŸer savaÅŸÃ§Ä± TanrÄ±Ã§a Durgaâ€™nÄ±n kÃ¶tÃ¼ kurnaz iblis Mahishasuraâ€™a karÅŸÄ± zaferinin kutlanmasÄ± olarak biliniyor.
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Hindistanâ€™daki bu Ã¶nemli festival baÅŸlamadan bir hafta Ã¶nce (8 Ekim) Mahalaya vesilesiyle tanrÄ±Ã§a dÃ¼nyaya gelmeye davet ediliyor.
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Herkesin gÃ¶zÃ¼ TanrÄ±Ã§aâ€™nÄ±n putlarÄ±na, Chokkhu Daan adÄ±ndaki uÄŸurlu bir ritÃ¼ele Ã§evriliyor.
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Åžekil deÄŸiÅŸtiren, aldatÄ±cÄ± ve gÃ¼Ã§lÃ¼ bufalo iblis Mahishasura ve onun yÃ¼kselen zaferi ile tanrÄ±Ã§a Durgaâ€™nÄ±n savaÅŸÄ±nÄ± iÅŸaret eden Durga Puja Festivali, tanrÄ±Ã§ayÄ± tÃ¼m yaÅŸamÄ±n ve yaratÄ±lÄ±ÅŸÄ±n ardÄ±ndaki ana gÃ¼Ã§ olarak gÃ¶steren bir hasat festivali.
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