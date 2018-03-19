 Hindistan’ın en kutsal şehri: Varnasi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriHindistan’ın en kutsal şehri: Varnasi
Seyahat Hindistan’ın en kutsal şehri: Varnasi
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Hindistan’ın en kutsal şehri: Varnasi
Seyahat
Serena KARAMIZRAK / Instagram: @serenakaramizrakk
19.03.2018 - 15:44, Son Güncelleme:

Hindistan’ın en kutsal şehri: Varnasi

Hindistanın en kutsal şehri olarak bilinen Varnasi, aynı zamanda dünyanın en eski yerleşim yerlerinden. Hinduların ibadet şehri olarakta bilinen Varnasi, ölü yakma ve Aart törenlerine ev sahipliği yapıyor. İşte size Varnasi gezi rehberi…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Ölü yakma deyince gözünüzde ne canlanıyor? Ben Hindistan’a giderken en çok bunu görebileceğim için çok heyecanlanmıştım. Tabii bir de Taj Mahal’i. Ama bugün size Varanasi’yi anlatacağım. O kadar etkilendim ki size bunu en doğru ifadelerle anlatmaya çalışacağım. Delhi’den Varanasi şehrine gitmek uçakla 1 buçuk saat, trenle ise 12 buçuk saat sürüyor. Herkes Hindistan’a gitmişken şehirlerarası yolculuklarınızı trenle yapın dese de 12 saatlik tren yolculuğundan gözümüz korktu açıkçası. Varanasi, diğer adıyla Benares, Hindistan’ın en kutsal şehri. Ülkenin dört bir yanından gelen Hinduların hac ziyareti yaptıkları yer. Şehrin içinden ölülerin yakıldığı ve küllerinin atıldığı kutsal nehir Ganj geçiyor. Yaklaşık 4000 yıllık tarihi ile dünyanın en eski yerleşim yerlerinden. 

Hindistan’ın en kutsal şehri: Varnasi

Şehrin koruyucu ve aynı zamanda yok edici tanrı olan Şiva Vishwanat’ın şehri olan Varanasi, Hinduizm ve Jainizm’de 7 kutsal şehrin en kutsal olanı. Şehre iner inmez değişik puslu bir hava sizi karşılıyor. Zaten daha şehre girmeden farkediyorsunuz buranın mistik havasını. İnekler caddelerde dilediği gibi dolaşıyor, kimsenin onlara müdahele etme hakkı yok. Biliyorsunuz Hindistan’da inekler kutsal sayıldığı için Hindular ineklere tapıyor. Bunun nedeni ise bu hayvanı seviyor olmaları. Aslında bunu sadece ineklerle sınırlandırmamak gerekiyor. Tüm canlılara karşı sevgi ve saygı besliyorlar. Zaten Hindistan’a gittiğinizde fark edecekseniz bu insanların sevmediği bir şey yok mu diye. O kadar sevgi dolular ki anlatmak imkansız. İneklerin kutsal sayılmasının bir diğer nedeni ise ineklerin tüm kainatın anası olan Tanrıça'nın sembolü olması ve insanlığa olan yararları. Hatta o kadar ki bir ineği öldürmek tanrıyı öldürmek anlamına geliyor. Siz siz olun ve Hindistan’da sakın ineklere yaklaşmayın.

 Hindistan’ın en kutsal şehri: Varnasi

Sivrisinekler şehri istila etmiş durumda. Onlardan en fazla müzdarip olanlar ise yine inekler. Bu nedenle caddeki arabaların yanında durarak kendilerini bir şekilde sivrisinekten korumaya çalışıyorlar. Rehberimiz de bizi uyarıyor mutlaka sivrisinek ilacınızı kullanın ve yanınıza alın diye. Özellikle de ölü yakma törenlerinde. Gelelim ölü yakma törenlerine… Bu şehir kutsal sayıldığı için Ganj nehrinde 24 saat boyunca ölüler yakılıyor ama turistler en çok sabah güneşin doğumunda ölülerin yakıldığı belirli ghatlara kayıklarla götürülüyor.

Damadın nikaha fille geldiği bir düğün hikâyesi...
Damadın nikaha fille geldiği bir düğün hikâyesi...

Amaç hem güneşin doğuşunu izlemek hem de ölülerin yakılışını izlemek. Ghat ne derseniz nehrin kıyısında bulunan basamakların adı. Hindular günahlarından arınmak için bu Ghat’larda yıkanıyor aynı zamanda burada ölülerini de yakıyorlar. Burada ölen ve külleri nehre atılan kişilerin ruhlarının özgürleştiğine inanıyorlar yani bir diğer deyişle Hindular bu şehirde ölüp yakıldıklarında sürekli tekrarladıklarına inandıkları ölüm-yaşam döngüsünden kurtulup huzura kavuşacaklarına inanıyorlar.

 Hindistan’ın en kutsal şehri: Varnasi

Biz de ölü yakma törenini izlemek için sabahın altısında yollara koyulduk. Varanasi eski şehrinin (old town) dar ve tozlu sokaklarından geçerken hepimizde garip duygular vardı. Acaba neyle karşılaşacağız? Nehrin kenarına geldiğimizde çok ilginç sahnelere tanık olduk. Nehirde yıkananlar, ibadet edenler, meditasyon yapanlar, nehirde yüzenler, çamaşırlarını yıkayanlar… Herkesin bir amacı vardı burda. Ölü yakılan yere gitmek için ana meydandan bir kayığa bindik ve ölülerin yakıldığı kremetoryumuna doğru yola çıktık. Biz biraz şanssızdık çünkü havada çok fazla sis vardı. Ama yine de vazgeçmek yoktu o ana tanıklık edecektik. Neyse ki sonunda ayin yapılan yere geldik. Rehberimiz bizi fotoğraf çekmememiz konusunda uyardı. Biz de tabii ki buna saygı duyduk. Ama görüntüler inanılmazdı.

Hindistan’ın en kutsal şehri: Varnasi

Çiçeklerle bezenmiş cenazeler sıra sıra dizilmiş yakılmayı bekliyor. Sanki çok normalmiş gibi davranıyor herkes. Etrafta çok fazla kadın yok. Bunun nedeni kadınların erkeklere nazaran daha duygusal olmaları ölünün etrafında ağlayan kadınların ölünün ruhunu rahatsız ettiğini düşünmeleri. Varanasi’de iki türlü yakılma şekli mevcut. Biri odunla diğeri ise elektirikle yakılmak. Genelde fakir olan kişiler odun alacak paraları olmadığı için elektrikle yakılıyor, zenginler ise odunlarla. Ölü yakılma ritüeli ise şöyle; ölüler yakın akrabalarının omzunda krematoryuma getiriliyor.

Her köşesi ayrı bir macera: Hindistan
Her köşesi ayrı bir macera: Hindistan

Daha sonra ceset kütüklere yerleştiriliyor ve üzerine tütsü atılıyor. Beni en çok etkileyen şey ise ölülerin yakılırken yüzlerinin açık bırakılması oldu. Düşünsenize sevdiğiniz bir insanın yakılışını yüzü açık bir şekilde izliyorsunuz. İnanılmaz bir olay değil mi? Ama onlara bu durum hiç garip gelmiyormuş. Hindular için de toprağa gömülmenin onlara çok garip geldiğini öğreniyoruz etraftaki kişilerden. Bir de Hindistan’da yakılmayanlar da varmış; bu kişiler, hamileler, 12 yaş altı çocuklar, cüzzamlılar, din adamları ve günahsız kabul edilenler.

 Hindistan’ın en kutsal şehri: Varnasi

Birçok Hindu ölmeden önce Varanasi’ye gelip burada ölümü bekliyor. Dünyevi her şeyi bırakıyorlar, sadece karınlarını doyurmak ve yakılacakları zaman ihtiyaçları olacak odun parasını toplamak için dileniyorlar. Bir de Sadhu’lar denen din adamları var. Bu kişiler nehir kenarında çadırlarda yaşıyor ve öldüklerinde yakılmıyor, bedenleri Ganj nehrine öylece bırakılıyor. Sadhu’lar da yine buraya gelen turistlerden dilenerek yaşamlarına devam ettiriyorlar.

 Hindistan’ın en kutsal şehri: Varnasi

Varanasi’de törenler güneş doğarken ve batarken yapılıyor. Güneş batarken yapılan törenin adı ise Aarti Töreni. Tam anlamıyla büyüleyici ve nefes kesici bir olay. Ganj Ana’ya minnetlerini sunmak için herkesin her akşam toplanarak düzenlediği Aarti töreninde iki farklı ayin yapılıyor. Bir bölümde yedi rahip ayin yapıyor. Bu tören oldukça gösterişli ve şaşalı.

30
Hindistanın mavi şehri Jodhpur
Hindistan'ın mavi şehri Jodhpur

Burası nispeten daha zengin kişiler için yapılan törenin yapıldığı yer. Diğer bölümde ise beş rahip daha küçük bir alanda tören yapıyor. Bu diğerine göre daha abartısız. Ama her ikisi de bize çok değişik geldi. Daha önce yaşamadığımız bir deneyim. Herkesin ellerinde çiçeklerden yapılmış mumlar. Herkes dua ediyor mum yakıyor. Törende müzik tüm alanı kaplamış şekilde adeta bir festival havası var. Sanki ölüm töreni değil de yeni doğmuş kişiler için yapılan bir ayin. Zaten onlar da bu şekilde kabul ediyorlar bu olayı. Etkilenmemek mümkün değil, tüylerimiz diken diken oluyor.

Hindistan’ın en kutsal şehri: Varnasi

Varanasi’de her yıl Mart ayının başlarında Holly Fest adı verilen boya festivali yapılıyor. Festivalin amacı baharın gelişini kutlamak. Turistler de bu festivala katılabiliyor. Varanasi eşi benzeri olmayan bir yer. Sanki dünyadan tamamen kopmuş bambaşka bir yüzyılda yaşıyormuşsunuz hissi veriyor. Gittiğinizde ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız!

Fotoğraflar: Serena KARAMIZRAK

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hindistan’ın en kutsal şehri: Varnasi

Çölün altında Türk mucizesi! Bu kanallar neredeyse Çin Seddi kadar uzun…

Şanlıurfa’nın kalbi: Gölpınar Tabiat Parkı

İnsanlardan korunmuş dünya üzerindeki en bakir 10 yer