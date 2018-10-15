Herkesin hayalini gerÃ§ekleÅŸtiren kirpi

MENÃœ
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
ANA SAYFA
HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

HÃœRRÄ°YET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ tek bir Ã§atÄ± altÄ±nda buluÅŸturmayÄ± hedefleyen, kesintisiz, yÃ¼ksek kalitelihizmeti, gÃ¼ncel ve detaylÄ± ilanlarÄ±, haberleri ile emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n nabzÄ±nÄ± tutan HÃ¼rriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hÄ±zlÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine aÃ§mÄ±ÅŸ ve 5 Nisan 2006 da 15 bin gÃ¼ncel ilan ile yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r.

YENÄ°BÄ°RÄ°Åž

Ã‡ok uluslu bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerden, kobilere, startupâ€™lardan ik danÄ±ÅŸmanlarÄ±na 155 Bini aÅŸkÄ±n firma YenibiriÅŸâ€™i tercihediyor. YenibiriÅŸ ile kolayca ilan verebilir, aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z adaya hÄ±zla ulaÅŸabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±n ÅŸehri keÅŸfetmen, gitmek istediÄŸin yere gitmen, almak istediÄŸin ÅŸeyi alman iÃ§in bÃ¼tÃ§eni ikiyekatlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yakala.coâ€™da yer alan fÄ±rsatlar, genel fiyatÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ± seviyesindedir. Hatta birÃ§ok zaman %50â€™ninde Ã¼zerinde bir indirimle karÅŸÄ±laÅŸÄ±rsÄ±n.

SÃ¼per lÃ¼ks yerler, kÃ¼ltÃ¼rel, sportif, eÄŸlenceli ve Ã¶ÄŸretici etkinlikler, her gÃ¼n yenilenen yakala.cofÄ±rsatlarÄ±nda seni bekliyor olacak.

Ä°ster BoÄŸazÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±nda yemek, eÄŸlence veya lÃ¼ks yatla gezi veya masaj keyfi ister Egeâ€™de Akdenizâ€™de veyayurt dÄ±ÅŸÄ±nda tatil ister son teknoloji bir Ã¼rÃ¼n! yakala.coâ€™da bunlarÄ±n hepsine Ã§ok sÃ¼rpriz fiyatlarla sahipolabilirsinâ€¦

yakala.coâ€™da mutlaka kendine gÃ¶re bir fÄ±rsat bulursun. Bir HÃ¼rriyet iÅŸtiraki olan yakala.coâ€™nun daima seninmutluluÄŸunu saÄŸlamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sakÄ±n unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÃœRRÄ°YET'E BAÄžLI KAL

Hesap OluÅŸtur veya GiriÅŸ Yap
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Apple Store'dan indirin
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerSeyahat HaberleriHerkesin hayalini gerçekleÅŸtiren kirpi
GeriSeyahat Herkesin hayalini gerçekleÅŸtiren kirpi
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
SÄ±radaki Haber

Herkesin hayalini gerçekleÅŸtiren kirpi
Seyahat
Hürriyet Seyahat
15.10.2018 - 13:02, Son GÃ¼ncelleme:

Herkesin hayalini gerçekleÅŸtiren kirpi

Almanyaâ€™da yaÅŸayan Talitha Girnus, sokakta bulduÄŸu kirpiyi sahiplendi. Sosyal medya Ã¼zerinden minik dostu adÄ±na aÃ§tÄ±ÄŸÄ± hesap paylaÅŸÄ±mlarÄ± sayesinde bÃ¼yÃ¼k bir takipÃ§i kitlesine sahip oldu!

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi

26 yaÅŸÄ±ndaki Talitha Girnus, hayatÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiren kirpiyi sokakta buldu. YÃ¼ksek lisans Ã¶ÄŸrencisi olan Talitha, dÃ¼nyanÄ±n birÃ§ok yerini gezmeyi istiyordu. Ã–ÄŸrencilik yÄ±llarÄ±nda bu hayalini adÄ±m adÄ±m gerÃ§ekleÅŸtiren genÃ§ kÄ±z, hayallerine daha Ã§abuk ulaÅŸacaÄŸÄ±nÄ±n farkÄ±nda olmadan Afrika pigme kirpisini sahiplenmeye karar verdi.

Herkesin hayalini gerÃ§ekleÅŸtiren kirpi

Hayali dÃ¼nyayÄ± gezmek olan Talitha, yeni yerler gÃ¶rme, farklÄ± kÃ¼ltÃ¼rler tanÄ±ma ve deÄŸiÅŸik lezzetler tatma tutkusuna sevimli dostuyla birlikte devam ediyor. Kendi imkÃ¢nlarÄ±yla evcilleÅŸtirdiÄŸi kirpisinin adÄ± Pokee.

Talitha, gittiÄŸi her yere kirpisi Pokeeâ€™yi de gÃ¶tÃ¼rÃ¼yor.

Herkesin hayalini gerÃ§ekleÅŸtiren kirpi

Kirpisinin fotoÄŸraflarÄ±nÄ± sosyal medyada paylaÅŸan genÃ§ kÄ±z hÄ±zla takipÃ§i kazanmaya baÅŸladÄ±. Bu sevimli kirpi sahibi kadar diÄŸer insanlarÄ±n da ilgisini toplamayÄ± baÅŸarmÄ±ÅŸ. Instagramâ€™da yaklaÅŸÄ±k 994 bin kiÅŸi tarafÄ±ndan takip ediliyor.

Herkesin hayalini gerÃ§ekleÅŸtiren kirpi

Sevimli kirpi, fotoÄŸraflarÄ±na gelen reklamlar sayesindeÂ sahibine her bir kareden ortalama 25 bin TL kazandÄ±rÄ±yor.Â 

Â

Herkesin hayalini gerÃ§ekleÅŸtiren kirpi


  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
ï»¿
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

SÄ±radaki Haber

Herkesin hayalini gerÃ§ekleÅŸtiren kirpi

Kapadokya'da yeni 'AltÄ±n YÄ±l' heyecanÄ±

SonbaharÄ±n yakÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± en gÃ¼zel yer

Kanser hastasÄ± kÃ¶peklerinin son arzularÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren Ã§ift