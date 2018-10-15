Herkesin hayalini gerÃ§ekleÅŸtiren kirpi

Herkesin hayalini gerçekleÅŸtiren kirpi
Almanyaâ€™da yaÅŸayan Talitha Girnus, sokakta bulduÄŸu kirpiyi sahiplendi. Sosyal medya Ã¼zerinden minik dostu adÄ±na aÃ§tÄ±ÄŸÄ± hesap paylaÅŸÄ±mlarÄ± sayesinde bÃ¼yÃ¼k bir takipÃ§i kitlesine sahip oldu!
26 yaÅŸÄ±ndaki Talitha Girnus, hayatÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiren kirpiyi sokakta buldu. YÃ¼ksek lisans Ã¶ÄŸrencisi olan Talitha, dÃ¼nyanÄ±n birÃ§ok yerini gezmeyi istiyordu. Ã–ÄŸrencilik yÄ±llarÄ±nda bu hayalini adÄ±m adÄ±m gerÃ§ekleÅŸtiren genÃ§ kÄ±z, hayallerine daha Ã§abuk ulaÅŸacaÄŸÄ±nÄ±n farkÄ±nda olmadan Afrika pigme kirpisini sahiplenmeye karar verdi.
Hayali dÃ¼nyayÄ± gezmek olan Talitha, yeni yerler gÃ¶rme, farklÄ± kÃ¼ltÃ¼rler tanÄ±ma ve deÄŸiÅŸik lezzetler tatma tutkusuna sevimli dostuyla birlikte devam ediyor. Kendi imkÃ¢nlarÄ±yla evcilleÅŸtirdiÄŸi kirpisinin adÄ± Pokee.
Talitha, gittiÄŸi her yere kirpisi Pokeeâ€™yi de gÃ¶tÃ¼rÃ¼yor.
Kirpisinin fotoÄŸraflarÄ±nÄ± sosyal medyada paylaÅŸan genÃ§ kÄ±z hÄ±zla takipÃ§i kazanmaya baÅŸladÄ±. Bu sevimli kirpi sahibi kadar diÄŸer insanlarÄ±n da ilgisini toplamayÄ± baÅŸarmÄ±ÅŸ. Instagramâ€™da yaklaÅŸÄ±k 994 bin kiÅŸi tarafÄ±ndan takip ediliyor.
Sevimli kirpi, fotoÄŸraflarÄ±na gelen reklamlar sayesindeÂ sahibine her bir kareden ortalama 25 bin TL kazandÄ±rÄ±yor.Â
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