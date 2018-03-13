Herkes bu köye gidiyor! Sadece 20 hanesi yerli...
Çanakkale'nin Kazdağlarındaki doğayla içi içe köyü Adatepe, taş işçiliğinin en güzel örneklerini barındıran tarihi evleri, Arnavut kaldırımlarından oluşan yolları, ormanlık alanları, otantik yapısıyla dikkat çekiyor. Üstelik köyün sadece 20 hanesi yerli. İşte size Kazdağlarında kentlerin yaşadığı köy…
Edremit Körfezi'nde Kazdağları eteklerindeki yüksek tepelerin birinde yer alan ve küçük bir köy olan Adatepe, hem yatırımcıların hem de şehir hayatından kurtulup dinlenmek isteyenlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Adatepe'de fiyatları 2-3 milyon lirayı bulan Rumlardan kalma taş evler ile bazı eski ahırlar restore edilerek konut, butik otel veya kafe olarak kullanılıyor. 1989 yılında sit alanı ilan edilmesinin ardından tarihi dokusu korunan Adatepe köyü, temiz havası, doğası, sessizliği ve otantik yapısıyla özellikle son yıllarda yüksek gelirli ailelerin gözdesi haline geldi.
1940'lı yıllara kadar 550 evin yanı sıra hamam, fırın, kahvehane, kunduracı, kasap, berber, zeytinyağı fabrikalarının bulunduğu köyde, kente yaşanan göçün ardından köylülerin sayısı parmakla sayılacak kadar azaldı. Köylülerin yüksek rakamlara sattığı binalarda yaşayanların çoğunluğunu ise Ankara, İstanbul ve İzmir'den gelen aileler oluşturuyor. Adatepe köyü 1. derecede sit alanıdır ve çivi bile çakılmayan son derece korunaklı Türkiye'deki nadir yerlerden biri olarak biliniyor.
İstanbul’dan gelerek Adatepe köyüne yerleşen ve burada bir turizm işletmesinin müdürlüğünü yapan Burak Yiğitoğlu, AA muhabirine şöyle konuştu:
"Köyümüzde 4 konaklama tesisi var. Bu köyün yerlisi fazla kalmadı. Büyük şehirlerden gelip buradaki mülkleri alanlar orijinaline bağlı kalarak restore ettiler ve o güzel yapıların güzel haliyle kalmasını sağladılar. Köylülerin köyünde yaşayamaması belki üzücü gibi görünse de bu binaların bu şekilde korunması büyükşehirlerden gelenlerin sayesinde oldu. Köyümüzde iş adamları, ünlü isimler de yaşıyorlar. Daha çok yazlık olarak kullanıyorlar. İnsanlar büyük şehirlerin sıkışmış yapısından kaçmak için Adatepe ve benzeri köylerde yer almaya başladılar ve cazibe merkezi haline gelen köyleri tercih ediyorlar genellikle."
Sadece 20 hanesi yerli
Köy Muhtarı Dilek Çakılcıoğlu da köyün tarihinin çok eski olduğuna dikkati çekti. Özellikle zeytincilik yaygın olması nedeniyle başka kentlerden gelip ev alıp yerleşenler oluyor. Yıkık bina alıp restore edenler, eski ahırı kafeye dönüştürüp turizme kazandıranlar oldukça fazla.
Yerlilerin yaşadığı hane sayısı ise parmakla sayılacak kadar az 20 haneye düşmüş. Köyün yerlisinin az olması nedeniyle yaşayanların çoğu kentli köylüler olarak adlandırılıyor. Adatepe köyüne turistlerin ilgisi büyük.
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