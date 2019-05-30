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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Her yıl sadece 15 gün görülebiliyor
Seyahat
İHA
30.05.2019 - 11:33, Son Güncelleme:

Her yıl sadece 15 gün görülebiliyor

Giresun'un Doğankent ilçesinde her yıl sadece 15 gün görülebilen Hidroelektrik Santrali'nin su tahliyesi ile oluşan 150 metrelik yapay şelale görenleri mest ediyor.

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Giresun’un Doğankent ilçesinde ‘Harşıt Vadisi’ ve Uluslararası İran Karayolu üzerinde 1960’lı yıllarda kurulan Hidroelektrik Santrali (HES) her yıl Mayıs ayının son günlerinde yaylalardaki karların erimesiyle fazlalaşan suyun tahliyesi yapılıyor. Bu anlarda ise ortaya muhteşem görüntüler çıkartan yapay şelale ilgi odağı haline geliyor.

Her yıl sadece 15 gün görülebiliyor

Doğankent Belediyesi her yıl Mayıs ayının son günlerinden Haziran ayının ilk haftasına kadarki sürede insan eliyle ortaya çıkan şelaleyi turizme kazandırmak için harekete geçerken, ortaya çıkan görüntünün Türkiye'de eşi benzeri olmadığı belirtiliyor.  Konuyla ilgili açıklama yapan Doğankent Belediye Başkanı Rüşan Özden, görüntünün her zaman değil yılın belli bir döneminde ortaya çıktığını ifade etti.

Her yıl sadece 15 gün görülebiliyor

Özden, yaz dönemlerinde oluşan görüntünün hayli dikkat çekici olduğunu vurgulayarak “Son yıllarda yapılan HES çalışmaları sonucunda bütün suların Gelevera Deresi, Harşit Vadisi ve Kavraz Deresi'nden toplanmasıyla çok fazla su geliyor barajlara. Haliyle bu dönemlerde ortaya çıkan bu şelaleyi görmemiz mümkün. Karlarında erimesiyle özellikle yaz başı dönemlerinde bu görüntü ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı. Bölgede turizmi geliştirme kapsamında Harşit Tabiat Parkı çalışmaları olduğunu kaydeden Özden "Yaklaşık 54 hektarlık arazi üzerine planlıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı ile tescil edilmiş, DSİ tarafından ise altyapısı yapılmış inşallah Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü sayesinde de üst yapısını yapacağız. Buradaki insan eliyle yapılmış bu güzelliği ile birbirine entegre ederek vadinin turizmine kazandıracağız. Harşit Vadisi önemli bir yer ve bilindiği gibi bizim bir sloganımızda var, ‘Bir Çanakkale, birde Harşit Vadisi geçilmez’ Ruslar bu vadiyi geçemediği için” diye konuştu.

Her yıl sadece 15 gün görülebiliyor

İlk defa böyle bir şelale gördüğünü ifade eden vatandaşlar ise ortaya çıkan görüntüyü cep telefonları ile kayda almaya çalışırken, ilçe sakinleri ise şelalenin ortaya çıkması sonucu doğal bir klimanın da oluştuğunu belirterek 28 derecelik bir sıcaklığın 15 derecelerde hissedildiğini ifade ettiler.

 

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