« Hürriyet.com.tr
HürriyetSeyahatHer yıl binlerce koyunla bölge akın ediyorlar! (Marwah Vadisi)
image
Seyahat

Her yıl binlerce koyunla bölge akın ediyorlar! (Marwah Vadisi)

Göçebe Bakarwal kabileleri, her yıl Nisan-Mayıs aylarında kendileri ve hayvanları dahil yüz binden fazla bir kitle olarak Cammu bölgesinden Ladakh’ın ve Keşmir’in çayırlarına, Marwah Vadisi’ne geliyorlar. Ortaya çıkan görüntüler de oldukça ilginç...

Hürriyet Haber
X

Sığırları ve eşyaları ile karlı dağlardan geçtikten sonra, Keşmir vadisinin yemyeşil çayırları, Bakarwalların Nisan-Eylül ayları arasında evlerine dönüşüyor.
 
k4
 
Bakarwallar, burada ayrıca mevsimlik işçi olarak da çalışıp düzenli bir gelir elde ediyorlar.

k5
 

Deniz seviyesinden 6 bin metre yükseklikte bulunan Keşmir’deki Marwah Vadisi, doğal güzellikleri ile öne çıkıyor.

k6
 

El değmemiş bir doğaya sahip olan vadi, Kaşmir’in Kishtwar bölgesinde yer alan başlıca yürüyüş ve kamp rotalarından biri.

k7
 

Bögede yer alan başlıca turistik yerler arasında Tatapani, Sarasnag, Mudaksar, Nun Kun, Faryabad, Kandinag bulunuyor.

k8
 
Yoğun orman, kalın bitki örtüsü ve yemyeşil otlaklar arasında yükselen vadi, göçebe Bakarwalların da Nisan- Eylül arasında gelerek yerleştiği bir bölge.

k9
 
Bölge, deniz seviyesinden oldukça yüksek bir alanda yer aldığı için serin havasıyla biliniyor.

Kaynak: Hürriyet Haber

Seyahat HaberiSeyahat HaberiHindistanHindistanHindistanBakarwal kabileleriSeyahat
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Her yıl binlerce koyunla bölge akın ediyorlar! (Marwah Vadisi)
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
16 kişinin yaşadığı dünyanın en ilginç köyü
GezginGezgin
Masal kitaplarından fırlamış şehir: Prag
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Avrupa'nın en ucuz tatil yerleri
GezginGezgin
Tayland sokaklarını yalın ayak arşınlayan gezgin Türk
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Sosyal medya kullanıcıları en güzel 20 ülkeyi seçti!

BUNLARI DA BEĞENEBİLİRSİNİZ

İLİŞKİLİ HABERLER

İLİŞKİLİ DESTİNASYONLAR

Hindistan