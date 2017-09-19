Her yıl binlerce koyunla bölge akın ediyorlar! (Marwah Vadisi)



Sığırları ve eşyaları ile karlı dağlardan geçtikten sonra, Keşmir vadisinin yemyeşil çayırları, Bakarwalların Nisan-Eylül ayları arasında evlerine dönüşüyor.



Bakarwallar, burada ayrıca mevsimlik işçi olarak da çalışıp düzenli bir gelir elde ediyorlar.





Deniz seviyesinden 6 bin metre yükseklikte bulunan Keşmir’deki Marwah Vadisi, doğal güzellikleri ile öne çıkıyor.

El değmemiş bir doğaya sahip olan vadi, Kaşmir’in Kishtwar bölgesinde yer alan başlıca yürüyüş ve kamp rotalarından biri.

Bögede yer alan başlıca turistik yerler arasında Tatapani, Sarasnag, Mudaksar, Nun Kun, Faryabad, Kandinag bulunuyor.



Yoğun orman, kalın bitki örtüsü ve yemyeşil otlaklar arasında yükselen vadi, göçebe Bakarwalların da Nisan- Eylül arasında gelerek yerleştiği bir bölge.



