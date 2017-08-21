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Her şeyi kuşlar şehirleri terk etmesin diye yapıyor!

Başkalarının çöplerini kullanarak 7 yılda 3500 kuş yuvası yapan bir sanatçı Thomas Dambo. Kuşlar şehirleri terk etmesin diye yola çıktı ve harika işler başardı. İşte o anlamlı çalışma...

Hürriyet Haber
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7 yılda 3500 tane kuş yuvası yapan Dambo, anlamlı çalışmalara imzasını atıyor. İşte bunlardan birisi de kuş yuvaları projesi. Projenin amacı ise hala aramızda yaşayan birkaç canlı türlerinden olan kuşların yaşamlarını korumak.

Her şeyi kuşlar şehirleri terk etmesin diye yapıyor

Dambo, ayrıca kuşlara birer yuva vermek ve şehrin içinde yer açmak için çabalıyor. Bu fikirle yola çıkılınca yüzlerce değil milyonlarca kuş yuvası görmek kaçınılmaz oluyor.

Her şeyi kuşlar şehirleri terk etmesin diye yapıyor

7 yıl uğraş verdikten sonra yaptığı yuvaları ise şehrin farklı noktalarına taşımış sanatçı.

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Şehrin farklı noktalarında bulunan yuvalar hem görüntüleriyle hem de renkleriyle görenlerin içini ısıtıyor.Yuvaların her biri çıkma tahtalardan oluşuyor.

Her şeyi kuşlar şehirleri terk etmesin diye yapıyor

Sanatçı yaptığı kuş yuvalarıyla birden çok festivale de katılmış. Mesela katıldığı bir festival kapsamında yaptığı 600 kuş yuvasını, festival sonrası dileyenlere dağıtmış ve yuvayı astıkları yerin fotoğrafını istemiş.

Her şeyi kuşlar şehirleri terk etmesin diye yapıyor

Kaynak: Hürriyet Haber

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Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Her şeyi kuşlar şehirleri terk etmesin diye yapıyor!
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