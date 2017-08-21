Her şeyi kuşlar şehirleri terk etmesin diye yapıyor!

7 yılda 3500 tane kuş yuvası yapan Dambo, anlamlı çalışmalara imzasını atıyor. İşte bunlardan birisi de kuş yuvaları projesi. Projenin amacı ise hala aramızda yaşayan birkaç canlı türlerinden olan kuşların yaşamlarını korumak.

Dambo, ayrıca kuşlara birer yuva vermek ve şehrin içinde yer açmak için çabalıyor. Bu fikirle yola çıkılınca yüzlerce değil milyonlarca kuş yuvası görmek kaçınılmaz oluyor.

7 yıl uğraş verdikten sonra yaptığı yuvaları ise şehrin farklı noktalarına taşımış sanatçı.

Şehrin farklı noktalarında bulunan yuvalar hem görüntüleriyle hem de renkleriyle görenlerin içini ısıtıyor.Yuvaların her biri çıkma tahtalardan oluşuyor.

Sanatçı yaptığı kuş yuvalarıyla birden çok festivale de katılmış. Mesela katıldığı bir festival kapsamında yaptığı 600 kuş yuvasını, festival sonrası dileyenlere dağıtmış ve yuvayı astıkları yerin fotoğrafını istemiş.