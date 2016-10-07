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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerSeyahatGezginlerHer şey dahil otel mi? Yoksa butik otel mi?
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Arzu BALOĞLU

Her şey dahil otel mi? Yoksa butik otel mi?

Bu soruya verebileceğimiz kesin bir cevap yok. Çünkü insanların karakterine ve tatilden ne beklediğine göre değişiyor. Her şey dahil otel (HD) sistemi genelde yaz tatillerinde tercih ediliyor. Bir kere ödüyorsun, sonra kafa tatil sonuna kadar rahat. Peki her şey dahil otel ve butik otelin avantajları ve dezavantajları nelerdir ?

Aslı ŞEHİRLİ / Instagram: @asligibi
Aslı ŞEHİRLİ ACARKAN
Aslı ŞEHİRLİ ACARKANGezgin

İnsanlar HD otele gittiğinde saçma bir psikolojiye giriyor. O kadar para verdim, sonuna kadar sömürmem lazım halleri. Tabaklar ağzına kadar yemek dolu, durmadan yeni alınan havlular, sanki evinde her gün çarşafını değiştiriyormuş gibi her gün çarşafımı değiştirme istekleri. İnsan cidden bu kadar israfa üzülüyor. Biz bu kadar israf ettiğimiz sürece HD otellerin fiyatları hep yüksek kalacak veya kaliteyi düşürecekler.

HD konsept dediğinde ilk aklımıza gelen şey yemeklerdir. Oh şimdi durmadan yemek yiyeceğiz, bütün açık büfeler bizim diye düşünürüz. Gelsin dondurmalar, gözlemeler ara öğünlerde.. İçki sınırsız zaten. Gelir böylece kilolar löpür löpür, sonra bitmeyen diyetler başlar.. Butik otellerde genelde kahvaltı sonrası her yediğinize para verdiğiniz için insan kendini sınırlandırıyor. Yemek kalitesine gelirsek, HD oteller daha fabrikasyon usulu çalışıyor ama çeşit bol oluyor, diğerinde ise her şey senin seçimine kalmış.

Her şey dahil otel mi Yoksa butik otel mi

HD otellerde eğer yetişkinlere özel bir otele gitmiyorsanız, her köşeden çocuk, bebek çıkabilir. "Butik otellerde yok mu?" diyeceksiniz ama bu oran butik otellerde çok daha az. Çoğu çocuklu aile zaten her şey dahil konsepti tercih ediyor. Bence müthiş bir seçim. Çünkü çocuklar için inanılmaz güzel oyun alanları, su kaydırakları ve aktiviteler oluyor. Çocuğunuz hem sosyalleşiyor, hem de siz sabahtan akşama kadar özgürlük tanıyor. Butik otellerde çocuğunuz her zaman sizinle olduğu için, her zaman onların istedikleri öncelikli oluyor. Ebeveynler de bu tatillerden çok bir şey anlamıyor.

TATİLDE KENDİNİZİ ÖZEL HİSSETMEK İSTİYORSANIZ...

HD otele gittiğinizde otel ne kadar çok çabalasa da kendinizi özel hissetmiyorsunuz. Butik otelde ise otel çalışanlarının tatlı sohbeti, bir sorun çıktığında hızlı çözüm bulmaları onlara büyük avantaj katıyor. Sonuçta ne kadar çok personelin de olsa 1000 kişiyi memnun etmek, 30 kişiyi memnun etmekten daha zor.

HD oteller tam kapasiteli çalıştıkları dönemde ister istemez otelin hizmet kalitesi düşüyor. Çünkü dışarıdan taşeron çalışan almaya başlıyorlar, o çalışanlarda dönemsel olduklari için otelin kendi personeli kadar iyi hizmet vermiyor.Butik otellerde oda sayısı az olduğu için tam kapasite dönemlerinde genelde pek bir aksaklıkla karşılaşılmıyor.

HD otelde günü daha fazla yaşıyorsunuz. Sabah kahvaltısı, günü içi aktiviteler, akşam yemeği,animasyon derken gece 12:00 gibi en geç yatmış oluyor insan. Sabah 8-9 gibi en geç uykunuzu almış olarak kalkmış oluyorsunuz. Butik otelde ise kahvaltı sonrası otelden ayrılıp, yok o plaja gidelim, akşam  şurada yemek yiyelim, gece burada eğlenceye gidelim derken otele sabaha karşı dönüyorsunuz. Sonra sabah kalkın bakalım kalkabilirseniz.

Her şey dahil otel mi Yoksa butik otel mi

Aktivitelere gelirsek, HD otelde gündelik hayatta yapmadığımız farklı aktiviteler yapılabiliyor. Okçuluk, su jimnastiği, su kaydırakları gibi farklı farklı alternatifler var. Animasyon ekibi zaten tam zamanlı peşinde. Sizi durmadan bir aktiviteye yönlendiriyor. Butik otellerde genelde bunlar olmuyor. Daha çok deniz,kum,güneş üçgenin içinde oluyorsunuz. HD otellerde sevdiğim farklı bir şey ise bazı otellerde zen havuzu dediğimiz; 18 yaşından küçüklerin giremediği, havuza atlamanın yasak olduğu, dumtıs müziklerin olmadığı, havuzun içinde jakuzi veya deniz yatağı gibi bölümlerin olduğu ve insanın içinden hiç çıkmak istemediği, tamamiyle insanın rahatlanması için tasarlanmış yerler var. Bir elinizde içeceğiniz, bir yandan fokur fokur jakuzi... Benim vazgeçilmezlerimden.

Her şey dahil otel mi Yoksa butik otel mi

ÇOCUKLU AİLELER İÇİN İDEAL OTEL

Kısaca özetlersek, eğer çocuğunuz varsa veya kendinizi çok yorgun hissediyorsanız sadece yatmak istiyorum diyorsanız her şey dahil otelleri tercih edin. Bu tesisleri seçerken de çocuğunuza ve size ne gibi imkanlar sunduklarını mutlaka öğrenin. Mesala havuz kenarında yayılacam diyorsanız, Zen havuzunun olduğu otelleri doğru yönelin. Eğer çocuğunuz yoksa veya bir umut sevgili yaparım diyorsanız  ya da ben gurmeyim, yemek benim için çok muhim diyorsanız, butik otelleri tercih edin. Öğlenleri özel plajlarda denize girin, akşamları da civardaki güzel restaurantlarda lezzetli yemeğinizi yiyin.

Her şey dahil otel mi Yoksa butik otel mi

Önümüzdeki senenin erken rezervasyon kampanyaları yakında başlar, geçtiğimiz tatilin taksitlerinin ödemesi bitmeden. Şimdiden size doğru seçimler !

Kaynak: Aslı ŞEHİRLİ / Instagram: @asligibi

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