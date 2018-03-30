Her mevsim farklı güzelliğe sahip: Kotisaari Adası
Finlandiya’da bulunan Kotisaari adası dünyanın en güzel adalarından biri. Her mevsim farklı güzelliklerin yaşandığı adanın fotoğraflarını çeken sanatçı ise bu güzelliği gözler önüne seriyor.
Adayı dört mevsim boyunca drone yardımıyla görüntüleyen fotoğrafçı, bu harika toprak parçasının büyüleyici karelerini paylaştı.
15 yıldır fotoğrafçılık yapan Ylinampa oduncuların yaşadığı bu büyüleyici adanın her mevsimi birbirinden güzel.
Kışın donan denizle birlikte karaya bağlanan ada, yazın ise adeta cenneti andırıyor.
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