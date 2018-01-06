Her mevsim ayrÄ± gÃ¼zel: Trabzon

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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

HÃœRRÄ°YET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ tek bir Ã§atÄ± altÄ±nda buluÅŸturmayÄ± hedefleyen, kesintisiz, yÃ¼ksek kalitelihizmeti, gÃ¼ncel ve detaylÄ± ilanlarÄ±, haberleri ile emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n nabzÄ±nÄ± tutan HÃ¼rriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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HÃ¼rriyetSeyahatTrabzonHer mevsim ayrÄ± güzel: Trabzon
Seyahat Her mevsim ayrÄ± güzel: Trabzon
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Seyahat
Özlem KELEÅž SARI / Instagram: @ozlemkls90
06.01.2018 - 17:29, Son GÃ¼ncelleme:

Her mevsim ayrÄ± güzel: Trabzon

Karadeniz baÅŸlÄ± baÅŸÄ±na bir hikÃ¢ye ama kendine has kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ olan en ilgi Ã§ekici ÅŸehirlerden biri kuÅŸkusuz Trabzonâ€¦ KÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve parmak Ä±sÄ±rtan inanÄ±lmaz lezzetleri harika... Uzun zamandÄ±r Trabzon'u gÃ¶rmek Ã§ok istiyordum. GeÃ§en hafta sonu gÃ¼zel bir fÄ±rsat yakaladÄ±m ve yola koyuldum. GezdiÄŸim yerler yarÄ±m kaldÄ± ama anlatacak Ã§ok ÅŸey de edindim. Ä°ÅŸte size Trabzon gezi rehberiâ€¦
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YeÅŸili ve yeÅŸilin tonlarÄ±nÄ±, ÅŸelaleleri, gÃ¶lleri ve tarihi bir arada aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z yer varsa Anadolu'da akla ilk gelen yer Karadeniz... Åžu an mevsimsel olarak pek doÄŸru bir zaman olmasa da fÄ±rsatÄ±nÄ± yakalayÄ±nca kaÃ§Ä±rmak istemedim. Â 10 kiÅŸilik iÅŸ arkadaÅŸÄ± grubu ile adeta Trabzon'a Ã§Ä±kartma yaptÄ±k. Ama ÅŸu da bir gerÃ§ek Trabzon her mevsim ayrÄ± gÃ¼zelâ€¦ AslÄ±nda Ã¼Ã§ gÃ¼ne gÃ¼zel bir DoÄŸu Karadeniz turu yapmak Ã§ok gÃ¼zel olurdu ama ÅŸimdilik Trabzon ile yetindim, yalnÄ±z baharda rotanÄ±n geri kalanÄ±nÄ± tamamlamada kararlÄ±yÄ±m.

Her mevsim ayrÄ± gÃ¼zel: Trabzon

UÃ§aktan inip ÅŸehre adÄ±m attÄ±ÄŸÄ±mda hamsinin ve Ã§ayÄ±n kokusu burnuma buram buram koktu. Trabzon merkezin caddelerindeÂ  kalabalÄ±ÄŸaÂ  karÄ±ÅŸÄ±pÂ  gezerken Ã§ok heyecanÂ  doluyor insanÄ±nÂ  iÃ§iâ€¦ HiÃ§bir detayÄ± kaÃ§Ä±rmadan etrafÄ± pÃ¼r dikkat inceleyerek gezdim. Yol yorduÄŸundan gezmek bir kenara Ã¶nce gÃ¼zel bir yemek iÃ§in doÄŸru adresi aramaya koyuldum ve bingo! Trabzon pidesiâ€¦

Her mevsim ayrÄ± gÃ¼zel: Trabzon

Parmak Ä±sÄ±rtan lezzet

Buralara kadar gelmiÅŸken Trabzon pidesi yemeden olmazdÄ±. YassÄ± ekmek tÃ¼rÃ¼ olan pideyi Araplarâ€™dan Ã¶ÄŸrenmiÅŸiz. FarklÄ± yÃ¶relerde pide hamuru Ã¼zerine kavurma, kÄ±yma, peynir veya baÅŸka bir malzeme koyularak fÄ±rÄ±nda piÅŸiriliyor. Ä°stanbul'da birÃ§ok yerde tÄ±pkÄ± Karadeniz'de olduÄŸu gibi gÃ¼zel yapan yerler var ama yine de burada tadÄ± bir baÅŸka gÃ¼zel... Merkezde 'Ã‡ardak Pide' meÅŸhurmuÅŸ.

Her mevsim ayrÄ± gÃ¼zel: Trabzon


Hemen daldÄ±k iÃ§eri, ben peynirlisinden rica ettimâ€¦ Ä°nce aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ hamurun iÃ§ine yÃ¶resel peynirlerinden koyuyorlar. Ä°steÄŸe baÄŸlÄ± olarak tereyaÄŸÄ± ve yumurta da ekletebiliyorsunuz. Madem parmak Ä±sÄ±rtan lezzetlerin olduÄŸu yere geldim rejim birkaÃ§ gÃ¼nlÃ¼k askÄ±ya alÄ±nabilir dimiâ€¦ Ayranla birlikte fiyatÄ± 22 lira. Bana makul geldi, en azÄ±ndan Ä°stanbul'a gÃ¶re...

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Karadenizâ€™in en iyi 10 oteli
Karadenizâ€™in en iyi 10 oteli


Gel de buraya Ã¢ÅŸÄ±k olma...

Of-DernekpazarÄ±-Ã‡aykara yolu Ã¼zerinde ilginÃ§ bir kÃ¶prÃ¼ var HapsiyaÅŸ... 1935'de bÃ¼yÃ¼k ahÅŸap kÃ¼tÃ¼kler kullanÄ±larak yapÄ±lmÄ±ÅŸ. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ o kadar gÃ¼zel ki... Kemere benzeyen geometrik biÃ§imli tasarÄ±mÄ± sayesinde geniÅŸ dere yataÄŸÄ± baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde aÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ. BÃ¶lgede baÅŸka bir Ã¶rneÄŸi bulunmuyor. Bu nedenle 'anÄ±tsal eser' statÃ¼sÃ¼nde... BaÅŸta da dediÄŸim gibi, Trabzon kÃ¼ltÃ¼rel anlamda Ã§ok Ã¶zel bir yer.Â

Her mevsim ayrÄ± gÃ¼zel: Trabzon

Arabadan inince Ã¢ÅŸÄ±k olunacak gÃ¼zellikte bir manzara karÅŸÄ±ladÄ± bizi... Su sesi, Ã¶tÃ¼ÅŸen kuÅŸlar ve hafif esen rÃ¼zgÃ¢r... TÃ¼m yorgunluk ve stresi bir anda unutuyor insan burada... KÃ¶prÃ¼nÃ¼n etrafÄ±na yayÄ±ldÄ±k ve basÄ±lmadÄ±k yer bÄ±rakmadÄ±k. Bol bol fotoÄŸraf Ã§ekilip bir de horon ettik. AtladÄ±k, zÄ±pladÄ±k Ã§ocuklar gibi...

Her mevsim ayrÄ± gÃ¼zel: Trabzon

HapsiyaÅŸ dÄ±ÅŸÄ±nda bu bÃ¶lgede 'Ã–zsoy Ã‡ay FabrikasÄ±' mutlaka uÄŸranÄ±lmasÄ± gerekÂ  duraklardan... Binbir emekle toplanan o yeÅŸil mucizevi yeÅŸil yapraklarÄ±n Ã§aydanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za girene kadar nasÄ±l bir yoldan geÃ§tiÄŸini izlemek gÃ¼zeldi. Mutlaka buraya uÄŸrarsanÄ±z Ã§ay almayÄ± unutmayÄ±n, inanÄ±lmaz bir tadÄ± var.

Her mevsim ayrÄ± gÃ¼zel: Trabzon

GÃ¶rmeden dÃ¶nÃ¼lmemesi gereken Ã¼Ã§ gÃ¼zel

Ã–ncelikle Trabzon Kalesi listenizin ilk sÄ±rasÄ±nda olmalÄ±... 5'inci yÃ¼zyÄ±lda inÅŸa edilmiÅŸ. Roma dÃ¶neminden kalma mimarisi ile ÅŸehrin en ilgi Ã§ekici simge yapÄ±larÄ±ndan...Â  YeÅŸil doÄŸanÄ±n iÃ§inde yer alÄ±yor ve gÃ¶rsel aÃ§Ä±dan da Ã§ok etkileyici. YeÅŸilin ve tarihin buluÅŸtuÄŸu bir baÅŸka yer de MaÃ§ka bÃ¶lgesi...

Her mevsim ayrÄ± gÃ¼zel: Trabzon

Trabzon'un en gÃ¼zel yerlerinden... Milli Park ve KuÅŸtul ManastÄ±rÄ± gibi pek Ã§ok deÄŸiÅŸik yere ev sahipliÄŸi yapÄ±yor.Â  AyrÄ±ca meÅŸhur sÃ¼tlaÃ§ tatlÄ±sÄ±nÄ± mutlaka tatmalÄ±sÄ±nÄ±z. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ gÃ¼zelse AkÃ§aabat...

YeÅŸilin coÅŸtuÄŸu yeryÃ¼zÃ¼ cenneti Rize
YeÅŸilin coÅŸtuÄŸu yeryüzü cenneti Rize



Denizi gÃ¶ren muhteÅŸem manzarasÄ±yla rÃ¼ya gibi... Ã–zellikle Sera GÃ¶lÃ¼'ne Ã¢ÅŸÄ±k olmanÄ±z garanti...Â  1950â€™li yÄ±llarda Derecik vadisinden kopan parÃ§alarla meydan gelmiÅŸ. AkÃ§aabat kÃ¶ftesi ve piyaz ise ilÃ§ede mutlaka yenilmesi gereken lezzetlerden.

Her mevsim ayrÄ± gÃ¼zel: Trabzon

Sen Ã§ok daha gÃ¼zeldin UzungÃ¶l!

Trabzon'un en gÃ¼zel yerlerinden biri UzungÃ¶lâ€¦ AslÄ±nda â€˜en gÃ¼zel yerlerindendiâ€™ mi desem bilemedimâ€¦Â  BurasÄ± her dÃ¶nem yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± havasÄ± ile biliniyor. ÅžansÄ±ma ortam sessiz ve gÃ¼neÅŸ de tÃ¼m sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±yla gÃ¶z kÄ±rpÄ±yor. GittiÄŸiniz zaman sanki bir kartpostala bakarcasÄ±na doÄŸasÄ± ile bÃ¼yÃ¼leyen, insanÄ± mest eden, huzuru ile okÅŸayan bu yerin sanki ÅŸimdi ruhu yok. SÃ¶kÃ¼p alÄ±nmÄ±ÅŸ gibiâ€¦

Her mevsim ayrÄ± gÃ¼zel: Trabzon

Yine de Ä°stanbulâ€™dan gelen bizim gibi egzoz kokulu pis havaya mÃ¢hkum kalanlar iÃ§in UzungÃ¶l hÃ¢lÃ¢ cennet ama ÅŸimdilerde sadece zarafetini koruyan masum bir Ã§ocuk gibi dersem daha doÄŸru olur. EtrafÄ±nÄ± uzaktan saran oteller, restoranlarÄ±yla turistlerin pardon Arap turistlerin istilasÄ±na uÄŸramÄ±ÅŸ.

Her mevsim ayrÄ± gÃ¼zel: TrabzonGÃ¶lÃ¼n etrafÄ±nÄ± iyiden iyiye gezip yakÄ±nlardaki hediyelik eÅŸya satan dÃ¼kkÃ¢nlarÄ± gezmek biraz olsun sinirimi yatÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±, bir de Ã¶yle gÃ¼zel bir alabalÄ±k yedim ki, buraya gelip de bu lezzeti sakÄ±n es geÃ§meyinâ€¦ GÃ¶l Trabzonâ€™a 99, Ã‡aykaraâ€™ya 19 kilometre uzaklÄ±kta. AracÄ±nÄ±z yoksa Ã‡Ã¶mlekÃ§i Mahallesiâ€™nden kalkan minibÃ¼slerle ya da hiÃ§biri olmadÄ± tur vasÄ±tasÄ±yla gelebilirsiniz.

Her mevsim ayrÄ± gÃ¼zel: Trabzon



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