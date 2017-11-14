Her mevsim ayrı güzel: Kızıldağ Milli Parkı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Kızıldağ Milli Parkı; 1900-2400 m. yükseltileri arasında eşsiz göl-orman-dağ peyzajı, sucul, karasal ekosistemleri, endemik flora ve önemli fauna türlerini barındırması, ender jeomorfolojik özellikleri ve rekreasyon değeri ile görülmeye değer güzellikleri bir arada bulundurmaktadır.

Kızıldağ Milli Parkı içerisinde biri Şarkikaraaağaç diğeri de Yenişarbademli ilçesinde olmak üzere iki adet günübirlik kullanım alanı bulunmaktadır. Şarkikaraağaç ilçesinde bulunan günübirlik kullanım alanında iki katlı 5 adet Kırevi (Bungalov ev) bulunmaktadır. 6 kişilik yatak kapasiteli bungalov evlerde 12 ay boyunca konaklama imkanı bulunmaktadır. Alanda fırın, restoran, mescit ve çadır alanı bulunmaktadır. Beyşehir gölünden gelen hava akımının doğal ve yaşlı mavi sedir ormanı ile buluşmasıyla oluşan yoğun oksijen özellikle astım ve koah hastaları için rahatlama ve tedavi imkanı sağlamaktadır. Sağlık turizmi açısından özellikle ilkbahar ve yaz aylarında yoğun olarak kullanılmaktadır. Ayrıca aynı bölgede eski yıllarda Göğüs Hastalıkları Hastanesi olarak inşa edilen ve tadilatı yapılan bina şuanda 100 kişilik kapasite ile konaklama amacıyla da kullanılmaktadır.







Şarkikaraağaç ilçesinden araçla ya da bir saatlik yürüyüşle Kızıldağ’ın 1850 metre rakımlı büyük sivri tepesine Beyşehir gölünün berrak ve benzersiz manzarası eşliğinde ulaşılmaktadır. Ayrıca Gedikli Köyü Büyük Şeşan Tepesi zirvesinin doğusunda orman ve Beyşehir Gölü manzarası, batısında 5 km’lik yürüyüşle dolaşılabilen eşsiz kokurdanlık karşınıza çıkmaktadır. Yenişarbademli ilçesinde Pınargözü günübirlik kullanım alanında yaşlı karaçam ormanının içerisinde bulunan Türkiye’nin en uzun mağarası olan Pınargözü mağarasının klima gibi esen havasında serinlemek ve yıl boyunca akan buz gibi suyundan içmek, mağaradan çıkan suyun oluşturduğu derenin içinde yürümek, piknik yapmak, ormanın kucağında dinlenmek için ideal bir alandır.







Yenişarbademli ilçesinin yaşlı karaçam ormanlarında bulunan dağ kavakları, akçaağaç, kasnak meşelerinin oluşturduğu sonbahar renk cümbüşü fotoğraf makinenizi elinizden düşürmenize izin vermeyecek güzelliktedir. Yılın 8 ayı zirvesinden kar örtüsünü eksik etmeyen Orta ve Batı Toroslar’ın 2987 m. yükseklikle zirvesini oluşturan Dedegül Dağı’na her yıl mayıs ayında Dağcılık Federasyonlarınca zirve tırmanışı yapılmaktadır. Bir gün öncesinden Melikler Yaylası’nda kamp yapılarak ertesi günün ilk saatlerinde tırmanış gerçekleştirilmektedir. Yaz ve sonbahar ayları zirve tırmanışı için ideal zamanlardır.









Ayrıca Şarkikaraağaç ilçesi Gedikli Köyü ve Yenişarbademli ilçesi halkı temmuz ayında ‘Helva Bayramı’ , bahar aylarında ise Milli Park içerisindeki yaylalarda Geleneksel Yörük Şenlikleri yapmaktadırlar. Sindel, Küre, Karamık, Körkuyu, İncebel, Malanda yaylalarında belli dönemlerde konaklayan Honamlı Yörükleri, yörede yaylacılık kültürünü yaşatmaktadırlar. Milli Parkın her köşesinin sunduğu peyzaj değerler tabiat yürüyüşleri, yaban hayatı gözlemi, fotosafari gibi faaliyetler için eşsiz güzellikleri gözler önüne sermektedir.

Ne Yenir?

Şarkikaraağaç ilçesi Kızıldağ Milli Parkı günübirlik kullanım alanında bulunan kır gazinosunda doğal köy kahvaltısı, ızgara çeşitleri, tahinli katmer, helva çeşitleri ve yöresel ürünlerden tatmak yorucu yürüyüşlerin ardından sedir ağaçlarının gölgesinde güzel sohbetler eşliğinde tadılabilir.

Nerede Kalınır?

Kızıldağ Milli Parkı günübirlik kullanım alanında 5 adet Kır Evi (Bungalov), çadır konaklama, Yenişarbademli ve Şarkikaraağaç ilçe merkezlerindeki pansiyonlarda konaklama imkanı bulunmaktadır.

Nasıl Gidilir?

Eğirdir’e 91 km, Isparta’ya 121 km uzaklıktadır. Isparta il merkezinden Şarkikaraağaç otobüslerine binerek önce ilçeye sonra alana ulaşabilirsiniz. .







YÜRÜMENİN EN GÜZEL YOLU; ISPARTA YAZILI KANYONU…

Ülkemizdeki en güzel yürüyüş parkurlarından biri Kanyon'un girişine giden yol üzerindedir. Patikalarında kızılağaçların, saçlı meşelerin, deli zeytinlerin, defnelerin, mersinlerin yanı sıra ilerlerken, aşağıda akan Göksu size arkadaşlık eder. Sonbaharda kanyon, göz alıcı bir ışıkla yıkanır. Sararmış yapraklar, akarken uçuk mavileşen sularla yan yana gelir. İlkbaharda, ağaçkakanların takırtısı baştankaraların, kızılgerdan, isketelerin ve derekuşunun ötüşleri Göksu’nun sesine karışır.

Derinliği 100 ile 400 m arasında değişen Yazılı Kanyon Tabiat Parkı’nda yürürken karşılaşacağınız kaya yazıtı, rivayete göre St. Paul ile St. Barnebau’nun karşılaşmalarına izafeten yapılan taşınmaz bir kültür varlığının doğa ile bütünleşmesini sergilemektedir. Tabiat Parkı, antik çağın efsanevî Kral Yolu'nun geçtiği yerlerden biri. Önceleri at arabalarıyla da geçilebilen bu eski Roma Yolu, bir asır öncesine kadar yöredeki köylüler tarafından kullanılıyormuş. Geçmiş kuşaklardan günümüze kadar gelen, Aziz Paulus’un da kullandığı bu yol, bu yazıtların hemen önünden geçmektedir. Yazıtlarda yer alan köle olarak doğup, ünlü bir filozof olarak ölen Epiktetos’un şiiri, günümüz toplumuna hürriyetin önemini bir daha hatırlatmaktadır.







“Ey yolcu, yol hazırlığı yap ve koyul yola; şunu bilerek:

Hür kişi sadece karakterinde hür olan kişidir.

Kişi hürriyetinin ölçüsü bizzat kendi doğasında bulunur

Ve kararında içtenlikliyse hür kişi;

Yüreğinde ise dürüstlüğü, işte bunlar asil yapar kişiyi

Ve bununla yücelir kişi hatalarla değil.

Ana-babadan gelen uydurma bir asaletten tat almaz o;

Zira ana-baba değildir hür insanı doğuran,

Zeus'tur herkese ara olan ve de tek kök insanoğluna.

Herkesin tek şansı vardır, o alır kader icabı beden güzelliğini,

Budur say güzelliği ve hür olma hali gerçek anlamda.

Ruhen köle olan ise sakınmaz kötü sözden, Katmerli kölede olsa

Aşırılıktır şiarı bu kişinin, yüreğinde soysuzluk vardır.

Ey yolcu, Epiktetos köle bir anadan doğmuştu ama

Yüceydi herkesten bir kartal gibi; bilgelikte ise takdire şayandı ruhu.

Söylemem gerekirse, tanrısal bir varlık doğurdu onu.

Keşke şimdi de (bu mümkün olsa)

Böylesine yararlı ve sevinç kaynağı bir insan,

Tüm ünlü kişiler arasında köle bir anadan dünyaya geldi”.

Yazılı kayada adı geçen Epiktetos, MS 55 yılında Frigya'nın Hierapolis kentinde doğmuştu. Ona göre, fizikî yapı, görünüş veya doğarken kazanılan sosyal konum, insan iradesinin dışında geliştiği için bir üstünlük olarak kabul edilemezdi. Bu mısraları okuduktan sonra, Göksu'nun kıyısından 30 dakikalık bir yürüyüşle yemyeşil bir açıklığa varırsınız. Mevsim ilkbaharsa, kendinizi bir çiçek tarlasında bulursunuz. Mevsim yaz ise, isteyen kayaların içinde oluşan doğal havuzların buz gibi sularına kendini bırakır; isteyen çimenlerin kokusuyla uyur, isteyen de yüzyılları devirdiği halde hâlâ ayakta duran abide çınarların görkemli dallarına tırmanır.

Yazılı Kanyon'da tabiatın hayat döngüsünü takip etmek de mümkündür: gökkuşağı kanatlı kelebekler, yaprakları kırmızı bir kaplan postunu andıran bitkiler, yılanyastıkları, siklamenler, zakkumlar, sakızağaçları, yabangülleri, anemonlar... Kızıl akbaba ya da yabankeçisi gören şanslılardan da olabilirsiniz. Zira kafasını kaldırıp gökyüzüne bakmayan, yüzünü güneşin doğuşuna çevirmeyen, yağmurda ıslanıp karda kaymayan, tabiatın güzelliklerine kör, sağır anlamsız kalan yaşamanın tadına varabilir mi?









Neler yapılır?

Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ülkemizin gizli cennetlerinden yalnızca bir tanesi. Sonbahar ayı gezmek için muhteşem. Yürüyüş parkuru 2 km kadar ve inanılmaz eğlenceli. Köprüler, kayalıklar ve ağaçlar içinde yürüyorsunuz. Yazılı Kanyon Tabiat Parkı’nda özellikle yaz dönemi ve hafta sonları yerli ve yabancı ziyaretçiler trekking, kampçılık, yüzme, kaya tırmanışı, yaban hayatı gözlemciliği, dinlenme piknik ve rekreasyon faaliyetleri gerçekleştirmektedirler.

Ne yenir?

Tabiat Parkında yer alan büfede doğal köy kahvaltısı, ızgara alabalık, kekik balı ve kekik çayının tadına bakmadan dönmeyin.

Nerede kalınır?

Yazılı Kanyon Tabiat Parkı içerisinde konaklama alanı bulunmamaktadır. Kanyona 4 km uzaklıkta Çandır köyünde pansiyonlar ve butik oteller bulunmaktadır. Ayrıca Sütçüler ilçe merkezindeki bungalov evlerde konaklama imkânı bulunmaktadır.





Nasıl gidilir?

Eğirdir'e 60 km Isparta’ya 69 km uzaklıktadır. Köye Isparta istikametinden ulaşım için en kısa ve uygun yol Isparta-Antalya Dereboğazı karayolunun 50. km sinden sola ayrılan Aşağı Gökdere yoluna dönülerek Sütçüler istikametine devam ettikten sonra güneye doğru sağa ayrılan Yazılı Kanyon ve Çandır tabelasının bulunduğu yön takip edilerek ulaşılabilir.

DAĞLARIN ORTASI, ÇAMLARIN ARASI; GÖLCÜK KALDERASI…

Tabiat Parkı’nın en önemli kaynak değeri jeomorfolojik açıdan çok önemli, yaklaşık 5 milyon yıl yaşında bir volkanik kaldera olan Gölcük Kalderası’dır. Nemrut Kalderası ile birlikte ülkemizin iki kalderasından (patlama krateri) biridir. Bunun dışında kültür ormanları (Ehrami Karaçam ve Sarıçam meşcereleri), kültürel ve inanç turizmi açısından önemli Muharrem Dede Türbesi, flora ve fauna bakımından zengin olması alanı ziyaret etmeye değer kılmaktadır. Gölcük Tabiat Parkı Batı Akdeniz Bölgesi’nde Isparta İli Merkez İlçe sınırları içerisinde yer almaktadır. Küçük bir krater gölü olan Gölcük Gölü deniz yüzeyinden 1378 metre yükseklikte olup, yüzölçümü 76 hektar ve kıyı uzunluğu ise 3.647 metredir. Tepelerle çevrili göl yaklaşık 1100 hektarlık kapalı bir havzadır. Daireyi andıran gölün çapı 1500 metre, derinliği ise yer yer 32 metredir.









Neler yapılır?

Ziyaretçiler alanda tabiat yürüyüşü, bisiklet gezileri, atlı geziler, kuş ve yaban hayatı gözlemciliği (fauna gezileri), doğa gezileri, oryantiring faaliyetleri, olta balıkçılığı gibi aktiviteler yapabilmektedir.

Nerede kalınır?

Tabiat Parkı içerisinde ziyaretçilerin konaklayabileceği, ve ihtiyaçlarını giderebileceği otel ve kır lokantası, çocuk oyun grupları, tuvalet, mescit, büfe ve otopark, yürüyüş yolları mevcuttur.

Nasıl gidilir?

Gölcük Tabiat Parkı Isparta kent merkezine 12 km, Burdur kent merkezine 25 km uzaklıktadır. Isparta Süleyman Demirel Hava Limanı’na uzaklığı 42 km’dir.



Kaynak: Orman ve Su İşleri Bakanlığı



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