Her köşesi ayrı güzel şehir: Abu Dhabi

Abu Dhabi’ye direk uçuş ile İstanbul’dan yaklaşık 4-4 buçuk saat civarında ulaşabilirsiniz. Dubai üzerinden de araba ile 1-1 buçuk saatlik bir yolculukla varabilirsiniz. Biz araba kiraladığımız için Dubai’den Abu Dhabi’ye geçip İstanbul’a dönüşümüzü de Abu Dhabi’den almıştık. Böyle bir rota da çizebilirsiniz.

Bu şehir Dubai kadar gösterişli değil. Özellikle bu dönemde turist yoğunluğu çok az oluyor. Ferrari World Abu Dhabi’de olduğu için organizasyon olduğu zamanlar turistler dolup taşıyor. Bir de meşhur Sheikh Zayed Camisi var tabii. Bembeyaz yapılar, altın varaklar, tek tek elle işlenmiş desenler...

Kısaca büyük bir emek var bu camide. Modern çizgiden çıkmadan bir o kadar şık şekilde tasarlanmış bu camiden gözlerimi alamadım. Her köşesi ayrı bir güzel. Tasarım harikası diyebilirim. Açık girmek yasak.

Kendi kıyafetlerinizle dolaşamıyorsunuz. Girişte bayanlar için özel odalar var. Orada 3 renk seçeneği ile upuzun ve başlıklı kıyafet veriyorlar. Ben bu kıyafetlere bayıldım. Geri vermek istemedim fakat öyle bir seçeneğimiz yokmuş. Erkekler ise kendi kıyafetleri ile dolaşabiliyorlar. Herkes girişte ayakkabılarını çıkarıyor ve yalınayak dolaşıyor. Yanınızda hijyen açısından çorap götürebilirsiniz.

Camide çekilen fotoğraflar müthiş çıkıyor. Gitmişken mutlaka güzel fotoğraflar çekmelisiniz! Cami akşamları da saat 22.00’a kadar açık. Akşam manzarasının da bir başka güzel olduğu söyleniyor ama Aslan’ın uyku saatlerine denk geldiği için biz akşam gezisini yapamadık.

Büyük bir otoparkı olduğu için arabanızla rahatlıkla gidebilirsiniz. Ücret almıyorlar. Abu Dhabi’ye gittiğimde her zaman Sheikh Zayed Camii manzaralı bir otelde kalmak istemişimdir.

Doğru adres Ritz Carlton!

Caminin tam karşısında ve harika bir manzaraya sahip.

Eğer siz de benim gibi manzaraya önem verenlerdenseniz bu otelde konaklamanızı öneririm. Çocuklu aileler için de ideal.

Abu Dhabi’de yapılacaklar listesi biraz sınırlı.

Yas Island ziyaret edebilirsiniz.

Shangri-La Hotel’in harika manzarasında, akşamüzeri, gün batımında kahve keyfi yapabilirsiniz.

Yas alışveriş merkezi oldukça büyük ve Türkiye’ye henüz gelmemiş birçok marka var. Özellikle Cheesecake Factory sevenlerdenseniz mutlaka uğrayın derim. Her gün cheesecake yemeye gittim. Lezzetleri müthiş!

Ferrari World ziyaret edebilirsiniz. Araba tutkunuz varsa mutlaka görmelisiniz. Belki sizin olmasa da eşiniz görmek isteyebilir.

Abu Dhabi’de de safari yapılabiliyor. Dubai yazımda bahsettiğim gibi her şey aynı konsept.

Eğer çöl manzarası seviyorsanız ve çok değişik bir otelde konaklamak isterseniz Qasr Al Sarab Desert Resort by Anantara’ya mutlaka bir göz atın derim. Biz bu harika otelde de konaklama şansı yakaladık. İnanılmaz bir deneyimdi. Bom boş, uçsuz bucaksız bir çölün ortasına konumlandırılmış, eski çağlardan kalma kaleleri andıran bir otel düşünün.

O kadar etkilendim ki hala çevremdeki herkese sıkılmadan anlatıyorum! Odalar çöl manzaralı, kimileri ise havuzlu. Havuzlu villaların fiyatları oldukça yüksek. Otelin genel havuzu da çok güzel olduğu için böyle bir odada konaklamaya gerek yok. Tabii odadan çıkmayacağım derseniz o zaman başka! Odalar ferah ve çok temiz. Çalışanlar çok ilgililerdi! Biz Alkan’la fotoğraf çekmeye çalışırken Aslan’ı sevdiler, oyunlar oynadılar. Herkes çok tatlı. Israrla tavsiye ediyorum, buraya mutlaka gitmelisiniz!

Bebekle kolay mı? Eh, kolay olduğu söylenemez tabii zorlukları var elbet. Uzun uçak yolculuğu, araba yolculuğu, çölün ortasında konaklama fikri derken insan pimpiriklenmiyor değil. Ama benim hayat felsefem; sakındığın göze çöp batar misali olduğu için kafam rahat bir şekilde bebeğimle huzurlu ve mutlu tatiller gerçekleştirebiliyorum. Size de tavsiye ederim!

Fotoğraflar: Zeynep ZOR



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