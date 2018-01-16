Her köşesi ayrı güzel şehir: Abu Dhabi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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HürriyetSeyahatHer köşesi ayrı güzel şehir: Abu Dhabi
Seyahat Her köşesi ayrı güzel şehir: Abu Dhabi
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Sıradaki Haber: Bir metre boyundaki insanların köyü

Seyahat
Zeynep ZOR/ Instagram: @zey_zor
16.01.2018 - 14:06, Son Güncelleme:

Her köşesi ayrı güzel şehir: Abu Dhabi

Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dhabi, kültürü, doğası, mimari yapıları ile ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Alışveriş tutkunları içinde tam bir cennet olan Abu Dhabi mutlaka gezilmesi gereken yerlerin başında geliyor. İşte size Abu Dhabi gezi rehberi…
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Abu Dhabi’ye direk uçuş ile İstanbul’dan yaklaşık 4-4 buçuk saat civarında ulaşabilirsiniz. Dubai üzerinden de araba ile 1-1 buçuk saatlik bir yolculukla varabilirsiniz. Biz araba kiraladığımız için Dubai’den Abu Dhabi’ye geçip İstanbul’a dönüşümüzü de Abu Dhabi’den almıştık. Böyle bir rota da çizebilirsiniz.

Her köşesi ayrı güzel şehir: Abu Dhabi

Bu şehir Dubai kadar gösterişli değil. Özellikle bu dönemde turist yoğunluğu çok az oluyor. Ferrari World Abu Dhabi’de olduğu için organizasyon olduğu zamanlar turistler dolup taşıyor. Bir de meşhur Sheikh Zayed Camisi var tabii. Bembeyaz yapılar, altın varaklar, tek tek elle işlenmiş desenler...

Her köşesi ayrı güzel şehir: Abu Dhabi

Kısaca büyük bir emek var bu camide. Modern çizgiden çıkmadan bir o kadar şık şekilde tasarlanmış bu camiden gözlerimi alamadım. Her köşesi ayrı bir güzel. Tasarım harikası diyebilirim. Açık girmek yasak.

Abu Dabi benim için şantiye kentiydi modern sanat merkezine dönüşmüş
Abu Dabi benim için şantiye kentiydi modern sanat merkezine dönüşmüş

Kendi kıyafetlerinizle dolaşamıyorsunuz. Girişte bayanlar için özel odalar var. Orada 3 renk seçeneği ile upuzun ve başlıklı kıyafet veriyorlar. Ben bu kıyafetlere bayıldım. Geri vermek istemedim fakat öyle bir seçeneğimiz yokmuş. Erkekler ise kendi kıyafetleri ile dolaşabiliyorlar. Herkes girişte ayakkabılarını çıkarıyor ve yalınayak dolaşıyor. Yanınızda hijyen açısından çorap götürebilirsiniz. 

Her köşesi ayrı güzel şehir: Abu Dhabi

Camide çekilen fotoğraflar müthiş çıkıyor. Gitmişken mutlaka güzel fotoğraflar çekmelisiniz! Cami akşamları da saat 22.00’a kadar açık.  Akşam manzarasının da bir başka güzel olduğu söyleniyor ama Aslan’ın uyku saatlerine denk geldiği için biz akşam gezisini yapamadık.

36 saatte Abu Dabi
36 saatte Abu Dabi

Büyük bir otoparkı olduğu için arabanızla rahatlıkla gidebilirsiniz. Ücret almıyorlar.  Abu Dhabi’ye gittiğimde her zaman Sheikh Zayed Camii manzaralı bir otelde kalmak istemişimdir. 

Doğru adres Ritz Carlton! 

Caminin tam karşısında ve harika bir manzaraya sahip.

Her köşesi ayrı güzel şehir: Abu Dhabi

Eğer siz de benim gibi manzaraya önem verenlerdenseniz bu otelde konaklamanızı öneririm. Çocuklu aileler için de ideal.

Abu Dhabi’de yapılacaklar listesi biraz sınırlı. 

Yas Island ziyaret edebilirsiniz. 

Shangri-La Hotel’in harika manzarasında, akşamüzeri, gün batımında kahve keyfi yapabilirsiniz. 

Yas alışveriş merkezi oldukça büyük ve Türkiye’ye henüz gelmemiş birçok marka var. Özellikle Cheesecake Factory sevenlerdenseniz mutlaka uğrayın derim. Her gün cheesecake yemeye gittim. Lezzetleri müthiş!

Ferrari World ziyaret edebilirsiniz. Araba tutkunuz varsa mutlaka görmelisiniz. Belki sizin olmasa da eşiniz görmek isteyebilir.

Abu Dhabi’de de safari yapılabiliyor. Dubai yazımda bahsettiğim gibi her şey aynı konsept. 

Eğer çöl manzarası seviyorsanız ve çok değişik bir otelde konaklamak isterseniz Qasr Al Sarab Desert Resort by Anantara’ya mutlaka bir göz atın derim. Biz bu harika otelde de konaklama şansı yakaladık. İnanılmaz bir deneyimdi. Bom boş, uçsuz bucaksız bir çölün ortasına konumlandırılmış, eski çağlardan kalma kaleleri andıran bir otel düşünün.

Her köşesi ayrı güzel şehir: Abu Dhabi

O kadar etkilendim ki hala çevremdeki herkese sıkılmadan anlatıyorum! Odalar çöl manzaralı, kimileri ise havuzlu. Havuzlu villaların fiyatları oldukça yüksek. Otelin genel havuzu da çok güzel olduğu için böyle bir odada konaklamaya gerek yok. Tabii odadan çıkmayacağım derseniz o zaman başka! Odalar ferah ve çok temiz. Çalışanlar çok ilgililerdi! Biz Alkan’la fotoğraf çekmeye çalışırken Aslan’ı sevdiler, oyunlar oynadılar. Herkes çok tatlı. Israrla tavsiye ediyorum, buraya mutlaka gitmelisiniz! 

Abu Dabi, Bahreyn ve Muscat’a uygun uçuş fiyatları
Abu Dabi, Bahreyn ve Muscat’a uygun uçuş fiyatları

Bebekle kolay mı? Eh, kolay olduğu söylenemez tabii zorlukları var elbet. Uzun uçak yolculuğu, araba yolculuğu, çölün ortasında konaklama fikri derken insan pimpiriklenmiyor değil. Ama benim hayat felsefem; sakındığın göze çöp batar misali olduğu için kafam rahat bir şekilde bebeğimle huzurlu ve mutlu tatiller gerçekleştirebiliyorum. Size de tavsiye ederim! 

 Fotoğraflar: Zeynep ZOR 

 


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