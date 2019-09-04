Hem yola hem hayata devam etti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriHem yola hem hayata devam etti
GeriSeyahat Hem yola hem hayata devam etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Hem yola hem hayata devam etti
Seyahat
Anadolu Ajansı
04.09.2019 - 16:22, Son Güncelleme:

Hem yola hem hayata devam etti

Motosikletiyle çıktığı dünya turu sırasında yakalandığı meme kanserini yenerek yoluna devam eden Gülçin Söğüt, kanserle ilgili farkındalık yaratmak için şimdi de Türkiye turuna çıktı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İstanbul'da yaşayan ve finans sektöründe çalışan Gülçin Sögüt, annesinin ani ölümünden sonra 13 yaşından beri kurduğu hayalini gerçekleştirmek için istifa ederek, küçük bir sırt çantasıyla dünya turuna çıktı. Motosikletiyle dünyayı gezmek için yola çıkan Sögüt, turuna Latin Amerika'dan başladı. Üç yıl burada kalan Söğüt, Endonezya gezisi sırasında Hollandalı Ferry Schouten ile tanışıp, evlendi. Farklı kültürler ve insanlar tanıma hayaliyle 55 ülke ve 70 bin kilometre yol kat eden Sögüt, mola vermek için İstanbul'a döndüğünde yaptırdığı check-up sonucunda kanser olduğunu öğrendi. Söğüt, erken tanı ve eşi Ferry Schouten'in desteğiyle yaklaşık 13 ay boyunca mücadele ettiği kanseri yenmeyi başardı. Bu başarısının diğer hastalara örnek olması için harekete geçen Söğüt, kanserle ilgili farkındalık oluşturmak için "Erken Fark Et Sen Kazan" sloganıyla Türkiye turuna çıktı.

"Sırt çantasıyla dünyayı gezmek için yola çıktım"

Projesiyle ilgili AA muhabirine bilgi veren Söğüt, bir bankada üst düzey yöneticiyken hayallerinin peşinden gitmeye karar vererek, motosikletiyle dünya turuna çıktığını söyledi. Söğüt, 13 yaşından beri bu hayali kurduğunu belirterek, "İzlediğim bir filmden etkilenerek, dünyayı motosikletle gezmeye karar verdim. Bu hayalimin gerçekleşmesi çok zaman aldı. Konfor alanından bir türlü çıkamadım, beyaz yakayı bir türlü atamadım. 6 yıl önce aniden annemi kaybettim. Onun üzerine bir kez daha anladım ki hayat çok kısa, 10 dakika sonra ne olacağını bilmiyoruz. O yüzden her şeyi bir kenara bırakıp, babamın da onayını alarak, bir sırt çantasıyla dünyayı gezmek için yola çıktım." diye konuştu. Latin Amerika'dan başladığı dünya turu sırasında ilk haftalar çok zorlandığını anlatan Söğüt, fakat pes etmeyip, burada 3 yıl kalmayı başardığını kaydetti. Yolculuğu sırasında birçok farklı olayla karşılaştığını dile getiren Söğüt, "Yolculuk sırasında maceralar yaşayıp, güzel insanlarla tanışıyorsunuz. En güzel olan şey de dünyanın her yerinde hala iyi insanları bulabilmek. Fakir ya da zengin olmaları değil insan olmaları, güzel kalpleri olması önemli. Bunları görmek harika bir duygu." dedi.

"Herkes farkındalık yaratmak için bir şeyler yapmalı"

Ben kansermişim" diye ağlamak yerine kanserle ilgili bir farkındalık yaratmak için neler yapabilir sorusunu kendine yönelttiğini anlatan Söğüt, "Meme kanseri dünyada görülen ikinci büyük kanser, kadınların baş belası, ileri seviyelerde çok büyük sıkıntı yaratabiliyor. Erken fark edildiğinde burnundan et beni aldırmak kadar basit ama biz bunu bilmiyoruz. Bu bilinci topluma yaymak için 'Erken Fark Et Sen Kazan' diyerek yola çıktık. Bir hayata dokunabilirsen zincirleme birçok hayata dokunabileceğine inanarak yola çıktık. Türkiye'de kaç tane şehre gittiğimizi bilmiyorum. Gittiğimiz her şehirde ve köyde insanlara meme kanserini anlattık. Biz kanser haberi almaya çekiniyoruz. 'Eyvah ya mememi kaybedersem ya eşim beni terk ederse' diye endişeleniyoruz. Tüm kadınlara sesleniyorum; 40 yaşında mamografi çektirin, ailenizde varsa erken yaşlarda bir doktorla konuşun ne yapabileceğinizi öğrenmeye çalışın. Benim yaşadıklarımı yaşamayın. Birbirimizi uyarmalıyız, herkesin bu konuda farkındalık yaratmak için bir şeyler yapmasını istiyorum, umarım sesimi duyurabilirim." ifadelerini kullandı.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Kum tepeleriyle ünlü Patara, carettaların da yuvası
Gün doğumunu denizin içinde izliyorlar
Mutlu şehir Sinop, turistlerin odağında
Hem yola hem hayata devam etti